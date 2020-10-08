Суддя ВАКС продовжує погрожувати адвокатам, - пресслужба Мартиненка

У Мартиненка зауважили, що "головуюча Федорак зробила всіх учасників цієї справи заручниками власного упередженого та емоційного ставлення.

Суддя ВАКС Леся Федорак погрожує кримінальною відповідальністю адвокатам у так званій "справі Мартиненка", а обвинувачених позбавила надії на справедливе правосуддя.

Про це заявила пресслужба ексдепутата Миколи Мартиненка, повідомляє УНІАН.

Пресслужба відзначила, що "колегія ВАКС у складі суддів Федорак, Маслова і Строгого звернулась до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора - судді прямо залякують адвокатів притягненням до кримінальної відповідальності. Це звернення обвинувачені і сторона захисту розглядають як спосіб ухилення вказаних суддів від власної дисциплінарної і кримінальної відповідальності за кричущі порушення Кримінально-процесуального кодексу. Адже сторона захисту використала законні повноваження щодо оскарження в правовому полі і в передбачені законом органи порушеного права на захист. Головуюча Федорак сотні раз в судових засіданнях рекомендувала оскаржувати її дії у ВРП і ДБР. Аудіозаписи не горять і на них це зафіксовано".





У Мартиненка заявили, що "сторона захисту скористалася цими рекомендаціями і своїм правом в крайньому разі - коли головуюча почала погрожувати зміною запобіжного заходу обвинуваченим, безпідставно ініціювала дисциплінарні провадження стосовно групи адвокатів. Останні вимушені були вийти із процесу і обвинувачені залишилися без якісного професійного захисту".

"Дійшло до повного абсурду: законну роботу адвокатів колегія суддів на чолі Федорак назвала "тиском і втручанням у роботу суду". Більше того, "трійка" суддів звинуватила учасників справи у нібито причетності до вибуху на парковці у закритому дворі ВАКС. Тобто, з адвокатів ліплять ще й терористів, хоча ця територія знаходиться під охороною ВАКС і до неї мають доступ виключно працівники суду. Але ми направляємо звернення до Нацполіції України з прохання розслідувати випадок, пов'язаний з вибухом. Ми готові дати свідчення, щоб якнайшвидше встановити істину і спростувати наклеп щодо обвинувачених і захисту", - говориться в повідомленні прес-служби.

У Мартиненка вказали, що "головуюча Федорак зробила всіх учасників цієї справи заручниками власного упередженого та емоційного ставлення. А тепер ми побачили "ноу-хау" у світовій практиці: суддя веде інформаційну та юридичну війну проти учасників справи. Хіба після цього можна розраховувати на справедливе рішення? На жаль, у виконанні Федорак ми бачимо дуже "криве правосуддя", яке дискредитує новий суд".