Украинские лаборатории в основном используют ПЦР-тесты отечественного производства, - Минздрав

Лаборатории Украины используют в основном тесты отечественного производства, от частных производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все тесты мы покупаем за государственные средства, у нас децентрализованный рынок. Мы покупаем те тесты, которые зарегистрированы в Украине, которые прошли соответствующие верификацию в нашей референс лаборатории. Это означает, что эти тесты могут быть использованы и результаты, которые они показывают, соответствуют установленным критериям", - отметил глава Минздрава.

"Мы сейчас закупаем те тесты, которые закупают наши лабораторные центры. Это два украинских производителя. Также иногда они закупают корейские тесты, если говорить о ПЦР. Но в основном тесты украинского производства, от частных производителей", - добавил Степанов.

Топ комментарии
+3
У вас рашка - отечество, никто и не сомневался.
08.10.2020 17:18 Ответить
+3
https://twitter.com/baraban088
https://twitter.com/baraban088

Віталій Барабаненко

@baraban088

·https://twitter.com/baraban088/status/1314150457468743681 3 ч

За підтримки "Фонду Петра Порошенка" в Чернігові запустили виробництво захисних костюмів для лікарів

Украинские лаборатории в основном используют ПЦР-тесты отечественного производства, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9133
08.10.2020 17:24 Ответить
+2
Журнал Lancet давно з ганьбою відкликал статтю російських лженауковців з їх "вакциною".
Всі провідні фахівці в галузі з одного погляду розпізнали, що дані тупо сфальшовані цими двіечниками.
Про що ми взагалі говоримо? Яка вакцина? Ця країна лише обі*****сь може на весь світ !!
Нехай вакцинуются Мертветчук і ОПЗЖ , вакциною від окупанта !
08.10.2020 17:23 Ответить
У вас рашка - отечество, никто и не сомневался.
08.10.2020 17:18 Ответить
Аби ляпнути?
08.10.2020 17:21 Ответить
Як тест здаватимеш, то поцікався, хто є виробник, не закупівник, не ТМ, а саме виробник.
08.10.2020 17:31 Ответить
Журнал Lancet давно з ганьбою відкликал статтю російських лженауковців з їх "вакциною".
Всі провідні фахівці в галузі з одного погляду розпізнали, що дані тупо сфальшовані цими двіечниками.
Про що ми взагалі говоримо? Яка вакцина? Ця країна лише обі*****сь може на весь світ !!
Нехай вакцинуются Мертветчук і ОПЗЖ , вакциною від окупанта !
08.10.2020 17:23 Ответить
В статье речь идёт не о вакцине, а о ПЦР-тестах.
08.10.2020 17:25 Ответить
вот не пойму, не ужели нельзя изобрести какую нибудь маску, что если больной ковидом она реагирует и менят цвет что б сразу было всем ясно больный ты или нет.. помоему это самый просто и эффективный способ был бы..

но видимо это не выгодно, надо за тесты тыщи платить
08.10.2020 17:23 Ответить
Конечно сделать маски-тесты проще, чем просто тесты.
Одел маску и готово.
Дёшево и сердито.
И сделать, ведь, проще-простого.
Да?
08.10.2020 17:28 Ответить
я и ты не химики и не биологи, но ведь берут же со рта слюну мазки, значит знают какие реагетнты реагируют на ковид, следовательно и маску можно сделать что б реагировала.. в наше время нет ничего не возможного, главное захотеть
08.10.2020 17:43 Ответить
08.10.2020 17:24 Ответить
Тоді це багато що пояснює (в першу чергу "рекордну захворюваність" на КОВІД)!
08.10.2020 18:02 Ответить
Рекордная это когда клоун костюмы из Китая встречал
08.10.2020 18:55 Ответить
 
 