Украинские лаборатории в основном используют ПЦР-тесты отечественного производства, - Минздрав

Лаборатории Украины используют в основном тесты отечественного производства, от частных производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все тесты мы покупаем за государственные средства, у нас децентрализованный рынок. Мы покупаем те тесты, которые зарегистрированы в Украине, которые прошли соответствующие верификацию в нашей референс лаборатории. Это означает, что эти тесты могут быть использованы и результаты, которые они показывают, соответствуют установленным критериям", - отметил глава Минздрава.

"Мы сейчас закупаем те тесты, которые закупают наши лабораторные центры. Это два украинских производителя. Также иногда они закупают корейские тесты, если говорить о ПЦР. Но в основном тесты украинского производства, от частных производителей", - добавил Степанов.

