Украинские лаборатории в основном используют ПЦР-тесты отечественного производства, - Минздрав
Лаборатории Украины используют в основном тесты отечественного производства, от частных производителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Все тесты мы покупаем за государственные средства, у нас децентрализованный рынок. Мы покупаем те тесты, которые зарегистрированы в Украине, которые прошли соответствующие верификацию в нашей референс лаборатории. Это означает, что эти тесты могут быть использованы и результаты, которые они показывают, соответствуют установленным критериям", - отметил глава Минздрава.
"Мы сейчас закупаем те тесты, которые закупают наши лабораторные центры. Это два украинских производителя. Также иногда они закупают корейские тесты, если говорить о ПЦР. Но в основном тесты украинского производства, от частных производителей", - добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі провідні фахівці в галузі з одного погляду розпізнали, що дані тупо сфальшовані цими двіечниками.
Про що ми взагалі говоримо? Яка вакцина? Ця країна лише обі*****сь може на весь світ !!
Нехай вакцинуются Мертветчук і ОПЗЖ , вакциною від окупанта !
но видимо это не выгодно, надо за тесты тыщи платить
Одел маску и готово.
Дёшево и сердито.
И сделать, ведь, проще-простого.
Да?
https://twitter.com/baraban088
Віталій Барабаненко
@baraban088
·https://twitter.com/baraban088/status/1314150457468743681 3 ч
За підтримки "Фонду Петра Порошенка" в Чернігові запустили виробництво захисних костюмів для лікарів