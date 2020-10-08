Українські лабораторії здебільшого використовують ПЛР-тести вітчизняного виробництва, - МОЗ
Лабораторії України використовують переважно тести вітчизняного виробництва, від приватних виробників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Всі тести ми купуємо за державні кошти, у нас децентралізований ринок. Ми купуємо ті тести, які зареєстровані в Україні, які пройшли відповідну верифікацію в нашій референс-лабораторії. Це означає, що ці тести можуть бути використані і результати, які вони показують, відповідають встановленим критеріям", - зазначив глава МОЗ.
"Ми зараз закуповуємо ті тести, які закуповують наші лабораторні центри. Це два українські виробники. Також іноді вони закуповують корейські тести, якщо говорити про ПЛР. Але переважно тести українського виробництва, від приватних виробників", - додав Степанов.
Всі провідні фахівці в галузі з одного погляду розпізнали, що дані тупо сфальшовані цими двіечниками.
Про що ми взагалі говоримо? Яка вакцина? Ця країна лише обі*****сь може на весь світ !!
Нехай вакцинуются Мертветчук і ОПЗЖ , вакциною від окупанта !
но видимо это не выгодно, надо за тесты тыщи платить
Одел маску и готово.
Дёшево и сердито.
И сделать, ведь, проще-простого.
Да?
