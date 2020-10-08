УКР
Українські лабораторії здебільшого використовують ПЛР-тести вітчизняного виробництва, - МОЗ

Лабораторії України використовують переважно тести вітчизняного виробництва, від приватних виробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всі тести ми купуємо за державні кошти, у нас децентралізований ринок. Ми купуємо ті тести, які зареєстровані в Україні, які пройшли відповідну верифікацію в нашій референс-лабораторії. Це означає, що ці тести можуть бути використані і результати, які вони показують, відповідають встановленим критеріям", - зазначив глава МОЗ.

"Ми зараз закуповуємо ті тести, які закуповують наші лабораторні центри. Це два українські виробники. Також іноді вони закуповують корейські тести, якщо говорити про ПЛР. Але переважно тести українського виробництва, від приватних виробників", - додав Степанов.

Також читайте: Плануємо залучити приватні лабораторії до тестування на COVID-19 за рахунок держави, - Степанов

карантин (18172) МОЗ (5423) тестування (462) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
У вас рашка - отечество, никто и не сомневался.
08.10.2020 17:18
+3
https://twitter.com/baraban088
https://twitter.com/baraban088

Віталій Барабаненко

@baraban088

·https://twitter.com/baraban088/status/1314150457468743681 3 ч

За підтримки "Фонду Петра Порошенка" в Чернігові запустили виробництво захисних костюмів для лікарів

Украинские лаборатории в основном используют ПЦР-тесты отечественного производства, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9133
08.10.2020 17:24
+2
Журнал Lancet давно з ганьбою відкликал статтю російських лженауковців з їх "вакциною".
Всі провідні фахівці в галузі з одного погляду розпізнали, що дані тупо сфальшовані цими двіечниками.
Про що ми взагалі говоримо? Яка вакцина? Ця країна лише обі*****сь може на весь світ !!
Нехай вакцинуются Мертветчук і ОПЗЖ , вакциною від окупанта !
08.10.2020 17:23
08.10.2020 17:18
Аби ляпнути?
08.10.2020 17:21
Як тест здаватимеш, то поцікався, хто є виробник, не закупівник, не ТМ, а саме виробник.
08.10.2020 17:31
Журнал Lancet давно з ганьбою відкликал статтю російських лженауковців з їх "вакциною".
Всі провідні фахівці в галузі з одного погляду розпізнали, що дані тупо сфальшовані цими двіечниками.
Про що ми взагалі говоримо? Яка вакцина? Ця країна лише обі*****сь може на весь світ !!
Нехай вакцинуются Мертветчук і ОПЗЖ , вакциною від окупанта !
08.10.2020 17:23
В статье речь идёт не о вакцине, а о ПЦР-тестах.
08.10.2020 17:25
вот не пойму, не ужели нельзя изобрести какую нибудь маску, что если больной ковидом она реагирует и менят цвет что б сразу было всем ясно больной ты или нет.. помоему это самый просто и эффективный способ был бы..

но видимо это не выгодно, надо за тесты тыщи платить

но видимо это не выгодно, надо за тесты тыщи платить
08.10.2020 17:23
Конечно сделать маски-тесты проще, чем просто тесты.
Одел маску и готово.
Дёшево и сердито.
И сделать, ведь, проще-простого.
Да?
08.10.2020 17:28
я и ты не химики и не биологи, но ведь берут же со рта слюну мазки, значит знают какие реагетнты реагируют на ковид, следовательно и маску можно сделать что б реагировала.. в наше время нет ничего не возможного, главное захотеть
показати весь коментар
08.10.2020 17:43
Тоді це багато що пояснює (в першу чергу "рекордну захворюваність" на КОВІД)!
08.10.2020 18:02
Рекордная это когда клоун костюмы из Китая встречал
08.10.2020 18:55
