Українські лабораторії здебільшого використовують ПЛР-тести вітчизняного виробництва, - МОЗ

Лабораторії України використовують переважно тести вітчизняного виробництва, від приватних виробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всі тести ми купуємо за державні кошти, у нас децентралізований ринок. Ми купуємо ті тести, які зареєстровані в Україні, які пройшли відповідну верифікацію в нашій референс-лабораторії. Це означає, що ці тести можуть бути використані і результати, які вони показують, відповідають встановленим критеріям", - зазначив глава МОЗ.

"Ми зараз закуповуємо ті тести, які закуповують наші лабораторні центри. Це два українські виробники. Також іноді вони закуповують корейські тести, якщо говорити про ПЛР. Але переважно тести українського виробництва, від приватних виробників", - додав Степанов.

Також читайте: Плануємо залучити приватні лабораторії до тестування на COVID-19 за рахунок держави, - Степанов