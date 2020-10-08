"Правый сектор" принес под офис Пальчевского "погоны ФСБ"

Представители "Правого сектора" провели акцию против кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского.

Под стенами клиники Eurolab, владельцем которой является претендент на кресло столичного головы, активисты оставили погоны офицера ФСБ России.



"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума Путина, олигарха, депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Пальчевский открыто распространяет кремлевскую пропаганду о "гражданской войне в Украине" и " братских народах России и Украины", - говорится в заметке на сайте ПС.







Во время акции также напомнили о российском прошлом Пальчевского. В частности, он окончил Военный институт иностранных языков в Москве, баллотировался в Государственную Думу РФ, получил украинский паспорт непрозрачным способом и не отказался от российского гражданства. Кроме того, в "Правом секторе" настаивают, что клиника Пальчевского Eurolab создана на деньги, полученные неизвестным путем, а сервер системы управления медучреждением находится в Москве, и, не исключено, что контролируется ФСБ.