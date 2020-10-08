"Правый сектор" принес под офис Пальчевского "погоны ФСБ"
Представители "Правого сектора" провели акцию против кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского.
Под стенами клиники Eurolab, владельцем которой является претендент на кресло столичного головы, активисты оставили погоны офицера ФСБ России.
"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума Путина, олигарха, депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Пальчевский открыто распространяет кремлевскую пропаганду о "гражданской войне в Украине" и " братских народах России и Украины", - говорится в заметке на сайте ПС.
Во время акции также напомнили о российском прошлом Пальчевского. В частности, он окончил Военный институт иностранных языков в Москве, баллотировался в Государственную Думу РФ, получил украинский паспорт непрозрачным способом и не отказался от российского гражданства. Кроме того, в "Правом секторе" настаивают, что клиника Пальчевского Eurolab создана на деньги, полученные неизвестным путем, а сервер системы управления медучреждением находится в Москве, и, не исключено, что контролируется ФСБ.
"Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе.
Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ.
В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко.
Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать", - рассказал журналист.
По его словам, вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым.
"И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова.
И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра", - отметил Бойко.
Российский флаг висел над Евролабом до 2016 г., если память не изменяет.
Пальчевский попробовал себя в российской политике, баллотировался в Госдуму.
"И тогда быстрее наступит радостный день Воссоединения" - цитата Пальчевского на шоу Скабеевой в Москве.
Сам Пальчевский говорит, что встречался с Зеленским лишь несколько раз в жизни.
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указанБорис Нахманович ШЕФИР - полный тезкапродюсераСтудии «Квартал-95».
75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале сроссийскими активами Зеленского.
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а такжепомечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
ПАЛЬЧЕВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И ХОЗЯИН EuroLab:
"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,
ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)"
22 МАРТА, ВЫСТУПАЯ В РОССИИ, ПАЛЬЧЕВСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ кандидатуру ЗЕЛЕНСКОГО И ВЫСКАЗАЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕСТНЫХ СЛОВ В АДРЕС ПУТИНА.
Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1". Так, в студии скандальной Скабеевой Пальчевский пояснил, что Зеленский не принадлежит к клану олигархов. Также он поддержал его позицию по языковому вопросу. Кроме того, Пальчевский отметил, что даже Владимир Путин знает нескольких украинских авторов, и выр
азил изумление российскому президенту.