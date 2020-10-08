РУС
"Правый сектор" принес под офис Пальчевского "погоны ФСБ"

Представители "Правого сектора" провели акцию против кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского.

 Под стенами клиники Eurolab, владельцем которой является претендент на кресло столичного головы, активисты оставили погоны офицера ФСБ России.

"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума Путина, олигарха, депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Пальчевский открыто распространяет кремлевскую пропаганду о "гражданской войне в Украине" и " братских народах России и Украины", - говорится в заметке на сайте ПС.

Во время акции также напомнили о российском прошлом Пальчевского. В частности, он окончил Военный институт иностранных языков в Москве, баллотировался в Государственную Думу РФ, получил украинский паспорт непрозрачным способом и не отказался от российского гражданства. Кроме того, в "Правом секторе" настаивают, что клиника Пальчевского Eurolab создана на деньги, полученные неизвестным путем, а сервер системы управления медучреждением находится в Москве, и, не исключено, что контролируется ФСБ.

Держатель Головних АналіЗЄв мав їхні перформенси глибоко в... носі
https://youtu.be/zT8wSUh3ZDo#_blank Теща поздравила Дмитрия Гордона с днюхой ...Говорят , шо Гордон - брат Пальчевского, у них даже риторика похожая... Странная получается у пальчевского путаница с фамилиями... Воспитывался у деда с бабкой. Дед, по фамилии Панько, имел только сыновей... Шо-та темная подноготная у спальчика, мож незаконнорожденый, або усыновили. Утверждает, шо дед и папа работали при министерстве, но это ему ничего не дало. A можон - не тот, за кого нам его преподносят, тока вот с фамилией промашечка. Ко всему , как и пыня, бросил жену, с четырьма детками без средств на существование, типо убедил судей при разводе , шо он гол как сокол, в то время как нагулял двоих деток с Ниной (на 18 лет моложе) купил на Майорке виллу где Нина с детками отжигает пиявкой. Получается невдаха - нашел себе подобную пассию, но более хапкую -... А ща парниша не стесняется заявлять , шо любит попасть в нужное место , в нужное время. Тока шо-та у него ничего не сростается с тем респектом, на который он метит... Даже улетный Леня Космос в свое время , прихлопнул поликлинику Пальчевского по свинному грипу... Да и с Юлей пальчевский намахлевал не хилые карманы (на Тамифлю) . С министров спорта, через два месяца как Пальчевский дорвался до кресла, нездара кровосися попинал нездару пальчевского. Пальчевский и с английской фирмы улетел с треском и скандалом. Пролетел и на выборах в роисгосдуру. Предвыборные анализы зебилу на наркозависимость нестелепа задним числом оформил - прокололся, тобто результат был готов до отбора анализов. И кто его нам впарывает на мэры Киева? ОПЗЗ-мертвечук-пыня-зешмаркля? За невдаху только безмозглый или враг проголосует.
ГРУ-шник, смотрящий Зеленского.
Российский флаг висел над Евролабом до 2016 г., если память не изменяет.
Пальчевский попробовал себя в российской политике, баллотировался в Госдуму.
"И тогда быстрее наступит радостный день Воссоединения" - цитата Пальчевского на шоу Скабеевой в Москве.
Сам Пальчевский говорит, что встречался с Зеленским лишь несколько раз в жизни.
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указанБорис Нахманович ШЕФИР - полный тезкапродюсераСтудии «Квартал-95».
75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале сроссийскими активами Зеленского.
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а такжепомечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
ПАЛЬЧЕВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И ХОЗЯИН EuroLab:
"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,
ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)"
22 МАРТА, ВЫСТУПАЯ В РОССИИ, ПАЛЬЧЕВСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ кандидатуру ЗЕЛЕНСКОГО И ВЫСКАЗАЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕСТНЫХ СЛОВ В АДРЕС ПУТИНА.
Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1". Так, в студии скандальной Скабеевой Пальчевский пояснил, что Зеленский не принадлежит к клану олигархов. Также он поддержал его позицию по языковому вопросу. Кроме того, Пальчевский отметил, что даже Владимир Путин знает нескольких украинских авторов, и выр
азил изумление российскому президенту.
ПАЛЬЧЕВСКИЙродился в Киеве, но после окончания школы, еще во времена СССР переехал в Москву.
"Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе.
Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ.
В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко.
Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать", - рассказал журналист.
По его словам, вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым.
"И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова.
И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра", - отметил Бойко.
https://youtu.be/zT8wSUh3ZDo#_blank Теща поздравила Дмитрия Гордона с днюхой ...Говорят , шо Гордон - брат Пальчевского, у них даже риторика похожая... Странная получается у пальчевского путаница с фамилиями... Воспитывался у деда с бабкой. Дед, по фамилии Панько, имел только сыновей... Шо-та темная подноготная у спальчика, мож незаконнорожденый, або усыновили. Утверждает, шо дед и папа работали при министерстве, но это ему ничего не дало. A можон - не тот, за кого нам его преподносят, тока вот с фамилией промашечка. Ко всему , как и пыня, бросил жену, с четырьма детками без средств на существование, типо убедил судей при разводе , шо он гол как сокол, в то время как нагулял двоих деток с Ниной (на 18 лет моложе) купил на Майорке виллу где Нина с детками отжигает пиявкой. Получается невдаха - нашел себе подобную пассию, но более хапкую -... А ща парниша не стесняется заявлять , шо любит попасть в нужное место , в нужное время. Тока шо-та у него ничего не сростается с тем респектом, на который он метит... Даже улетный Леня Космос в свое время , прихлопнул поликлинику Пальчевского по свинному грипу... Да и с Юлей пальчевский намахлевал не хилые карманы (на Тамифлю) . С министров спорта, через два месяца как Пальчевский дорвался до кресла, нездара кровосися попинал нездару пальчевского. Пальчевский и с английской фирмы улетел с треском и скандалом. Пролетел и на выборах в роисгосдуру. Предвыборные анализы зебилу на наркозависимость нестелепа задним числом оформил - прокололся, тобто результат был готов до отбора анализов. И кто его нам впарывает на мэры Киева? ОПЗЗ-мертвечук-пыня-зешмаркля? За невдаху только безмозглый или враг проголосует.
Интересно, Пальчевский, выдвигаясь в мэры Киева, задекларировал виллу на Майорке, или он ее оформил на гражданскую жену Нину, на зло жене с которой прожил 30 лет и четырем брошеным деткам. Вот только в таком случае, спальчик пролетает и мимо выборов , и мимо своей майорской виллы... Бо ему ведь уже почти 60( пенс , а туда же), а молодой пассии дурой надо быть, чтобы его не опрокинуть. Она же еще молодая, найдет себе молоденького ловеласа. Не за старым же .ердуном с калатающей челюстью ухаживать, молодость на это изводить...
Блин, какой-то зенелох пропальчевский , або и Яюлько, заспамил, браття не проходите мимо этой инфы, если чо, расспамьте, бо только мы вместе сможем противостоять зепальчевско-подмуйловской заразе.
Читать стоит, хотя для форума много. Таких прохиндеев кстати брежневская эпоха наплодила немеряно. И первым знаковым и дожившим и на слуху вадик-гадик например. Позор Харькова. И лёха космос, и бздобкин с гепуцием и масса подешевле таких же. Но ведь мы знали, следаки инфу изучали, журналисты, семьи пострадавших от негодяев---а была и кровь, и суды были, и приговоры, и отсрочки приговоров, и судьи и прочая. Целая эпоха пропала, потери невосполнимы, годовые бюджеты страны улетали в офшоры косяками! Но выбирали то МЫ!? Смотрю рейтинг на мэра Киева, на втором месте вышеупомянутый с минимальным отрывом от боксёра!!! Браво Киевляне! Неужели это правда?
За пальчевского не проголосуют женщины всех "религий" (политических), бо мурло кинуло без средств на существование свою жену с четырьмя детками, злигався с молодухой(18 лет младше) - купил ей и своим байстрюкам (брак не зарегистрирован) на Майорке незадекларированую виллу.
Будь я поближе к спальчику , я бы ему табличку повесил на шею, от любящей старушки, которую он бросил, мол, лобуряка ты лобуряка... Люди , дайте ему аминазинчику, шобы заспокоился с выборами. Он в семье не может навести лад, а еще рвется управлять Киевом. Нина, - на налыгач гуляку, к угорке, пусть лучше ее окучивает, а не шляеться з шльондрами.
Увы безмозглых и врагов среди электората полно -часть из 73 известных% проголосует за Пальчевского.
Забавно звучит "где-то нашёл деньги". На дороге валялись, блин...
Гробы закончились?
Даремно хіхікаєш.
с чего это? правый сектор в ато не воюеет. гробы не тратятся.
через такі установи фсб збирає інформацію на наших можновладців а потім використовує в своїх цілях..
Всем известно, шо бухари ГРУшники-КГБэшники к 60ти- ходячие мумии сердечнососудистых заболеваний и как следствие амнезийники... Пальчевскому до этой черты осталось 1.5 года. Каарочи, пока при памяти запасайся, спальчик, пеленками с клеенкой, судком-горшком и ограничителем , або губозакаточной машинкой, шобы губа с челюстью не отвисали на должность мэра Киева.
Майор ФСБ??? А чи не забагато для єВрейтора???
Неграмотный правый сектор припер погоны майора советской армии с красными просветами. Пусть сходят в СБУ и спросят какой цвет погон и просветов был и есть в кгб-фсб-сбу. Правильно.-васильковый
Факт ! Палево - майор СА
"Правий сектор" приніс під офіс Пальчевського "погони ФСБ" - Цензор.НЕТ 3257

"Правий сектор" приніс під офіс Пальчевського "погони ФСБ" - Цензор.НЕТ 7912

"Правий сектор" приніс під офіс Пальчевського "погони ФСБ" - Цензор.НЕТ 7917
Ну если майор гру то красные просветы самое то...
Куда смотреть СБУ?
консультується з ФСБ
.....это все что может СЕГОДНЯ гроза рускихСМИ ))))) ????? предателям погоны , раздавать ???!!! я ВСЕГДА к этому говну относился с ПОДОЗРЕНИЕМ !!! это не то , РЕБЯТА !!! это не так (((( !!!
правый сектор уже не тот. Говновбросами заниматься - себя го-ом мазать.
Подивіться на рейтинг цього слуги кацапів як кандидата в мери, забагато москальні в Києві.
Постійно рeламують в рази завищeний рeйтинг Пальчeвського.
Изначально видно было- гніда ще та.
Вспомните, что Евролаб - это та клиника, где наш найЗЕленейший тест на наркотики делал по собственной инициативе.
Пальчевский еврей .этим все сказано .
Скажіть прямо - жидокацап.
Партия Пальчевского называется "Победа Пальчевского". Скоращенно "ПоПа". В принципе, очень точное определение как его, так и того, что ждет киевлян в случае его победы.
Я би приніс дешеву осикову труну, а зверху на подушечці поклав ці погони.
Поки хлопці там воювали, в тилу захоплювали владу прокремлівські сили.
А под ОПУ погоны ГРУ слабо для Ермака - он же там главнОй
кстати палчевскиий офицер запаса в раше
Було б ще й цвяхами прибити до гебешної дупи!
А у нас СБУ є ? Мабуть немає...
ШО можно сказать о пальчевском вкратце... Не поймешь, кто он по специальности, окромя того, шо тон КГБэшно-ФСБэшный выдвиженец под прикрытием... , но с англичанами облажался-расскандалилился в совместной фирме , ушли его с большим скандалом. Пролетел шо шифер над Парижем мимо кацапской госдуры, куда баллотировался вместе со своей партией бухариков ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА, с Юлей Тимошенко облажался на тамифлю -объегоривали украинцев завышенными ценами , пользуясь случаем (свинной грипп). Из министров его даже кровосися попинал, не пробыл Пальчевский и двух месяцев, В пользу Зеленского хотел смахлевал с результатами анализов по наркозависимости, , выписал справку на пару дней раньше, чем Зеленский сдал анализы, чему еще будет дана правовая оценка... Сейчас враг Украины и невдаха позарился на святое-святых, древний Киев... Преклоняюсь перед Леней Космосом, как бы кто над ним не прикалывался. В отличии от зешмаркли-подельника пыне-пальчевского, Леня космос проявил гражданскую сознательность , прихлопнул поликлинику Пальчевского по махлеванию с тамифлю-свинным грипом... Спiввiтчизнику,тобi таке прокацапсько махлюйське одоробло-лайно потрiбне. Дивись, не кажи потiм, мовляв, а хто ж його знав, що воно таке.
кроме дополнительной халявной рекламы этому ФСБ-шно - мертвячуковскому кацапскому выродку эта "акция" ничего не принесет.
Мутный перец, этот Пальчевский...
ця кремлівська консерва ще й на місцевих виборах виставляє свою нещодавно куплену партію.а я думав,чого це його пика висить на дорогах по всій країні,якщо воно пре в київські мери.
Измельчал пс.
