"Правий сектор" приніс під офіс Пальчевського "погони ФСБ"

Представники "Правого сектора" провели акцію проти кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського.

Під стінами клініки Eurolab, власником якої є претендент на крісло столичного голлаи, активісти залишили погони офіцера ФСБ Росії.

Правий сектор приніс під офіс Пальчевського погони ФСБ 01
"Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, олігарха, депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про "громадянську війну в Україні" та "братні народи Росії і України", - йдеться в дописі на сайті ПС.

Правий сектор приніс під офіс Пальчевського погони ФСБ 02
Правий сектор приніс під офіс Пальчевського погони ФСБ 03

Під час акції також нагадали про російське минуле Пальчевського. Зокрема, що він закінчив Військовий інститут іноземних мов в Москві, балотувався до Державної Думи РФ, отримав український паспорт в непрозорий спосіб і не відмовився від російського громадянства. Крім того, у "Правому секторі" наполягають, що клініка Пальчевського Eurolab створена на гроші, отримані невідомим шляхом, а сервер системи управління медзакладом знаходиться в Москві, і, не виключено, що контролюється ФСБ.

Правий сектор (332) Пальчевський Андрій (38)
