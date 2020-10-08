"Правий сектор" приніс під офіс Пальчевського "погони ФСБ"
Представники "Правого сектора" провели акцію проти кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського.
Під стінами клініки Eurolab, власником якої є претендент на крісло столичного голлаи, активісти залишили погони офіцера ФСБ Росії.
"Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, олігарха, депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про "громадянську війну в Україні" та "братні народи Росії і України", - йдеться в дописі на сайті ПС.
Під час акції також нагадали про російське минуле Пальчевського. Зокрема, що він закінчив Військовий інститут іноземних мов в Москві, балотувався до Державної Думи РФ, отримав український паспорт в непрозорий спосіб і не відмовився від російського громадянства. Крім того, у "Правому секторі" наполягають, що клініка Пальчевського Eurolab створена на гроші, отримані невідомим шляхом, а сервер системи управління медзакладом знаходиться в Москві, і, не виключено, що контролюється ФСБ.
"Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе.
Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ.
В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко.
Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать", - рассказал журналист.
По его словам, вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым.
"И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова.
И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра", - отметил Бойко.
Российский флаг висел над Евролабом до 2016 г., если память не изменяет.
Пальчевский попробовал себя в российской политике, баллотировался в Госдуму.
"И тогда быстрее наступит радостный день Воссоединения" - цитата Пальчевского на шоу Скабеевой в Москве.
Сам Пальчевский говорит, что встречался с Зеленским лишь несколько раз в жизни.
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указанБорис Нахманович ШЕФИР - полный тезкапродюсераСтудии «Квартал-95».
75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале сроссийскими активами Зеленского.
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а такжепомечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
ПАЛЬЧЕВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И ХОЗЯИН EuroLab:
"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,
ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)"
22 МАРТА, ВЫСТУПАЯ В РОССИИ, ПАЛЬЧЕВСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ кандидатуру ЗЕЛЕНСКОГО И ВЫСКАЗАЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕСТНЫХ СЛОВ В АДРЕС ПУТИНА.
Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1". Так, в студии скандальной Скабеевой Пальчевский пояснил, что Зеленский не принадлежит к клану олигархов. Также он поддержал его позицию по языковому вопросу. Кроме того, Пальчевский отметил, что даже Владимир Путин знает нескольких украинских авторов, и выр
азил изумление российскому президенту.