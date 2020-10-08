РУС
1 248 6

В понедельник и вторник в Славянске пройдут антитеррористические учения

В г. Славянск Донецкой области 12-13 октября в рамках операции Объединенных сил состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

"Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Славянска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении.

Граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

Также на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения пройдут 9 октября в Ужгороде: возможно ограничение передвижения людей и транспорта, - СБУ

"В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурной службы", - добавили в ведомстве.

СБУ (20433) военные учения (3494) Донецкая область (10824) операция Объединенных сил (6766) Славянск (2665)
Вражених вірусом "ху?ловським миром" ізолювати у будинку профспілок для оперативного лікування
показать весь комментарий
08.10.2020 19:00 Ответить
ШТЕПУ там уже спрятали ??? чтоб наши ее не попутали ))))
показать весь комментарий
08.10.2020 19:02 Ответить
У Святогорському треба провести, кацапо-монахів отп*здити.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:15 Ответить
Город называется Святогорск. А монастырь - Святогорский.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:02 Ответить
Трохи зарано, перед 25-м треба. Нечисть сама вилазити буде.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:23 Ответить
А що там за пароплав Слов'янського морського пароходства?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:17 Ответить
 
 