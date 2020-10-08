У понеділок і вівторок у Слов'янську відбудуться антитерористичні навчання

У м. Слов'янськ Донецької області 12-13 жовтня в рамках операції Об'єднаних сил відбудуться планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам за участю регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренування проводитимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Слов'янська з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки", - сказано в повідомленні.

Громадян просять за необхідності пересування містом мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

"У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте за адресою чергової служби", - додали у відомстві.

Читайте також: Антитерористичні навчання відбудуться 9 жовтня в Ужгороді: можливе обмеження пересування людей і транспорту, - СБУ