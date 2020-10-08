УКР
1 248 6

У понеділок і вівторок у Слов'янську відбудуться антитерористичні навчання

У м. Слов'янськ Донецької області 12-13 жовтня в рамках операції Об'єднаних сил відбудуться планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам за участю регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренування проводитимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Слов'янська з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки", - сказано в повідомленні.

Громадян просять за необхідності пересування містом мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

"У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте за адресою чергової служби", - додали у відомстві.

СБУ (13379) військові навчання (2814) Донецька область (9648) операція Об’єднаних сил (6725) Слов’янськ (693)
Вражених вірусом "ху?ловським миром" ізолювати у будинку профспілок для оперативного лікування
показати весь коментар
08.10.2020 19:00 Відповісти
ШТЕПУ там уже спрятали ??? чтоб наши ее не попутали ))))
показати весь коментар
08.10.2020 19:02 Відповісти
У Святогорському треба провести, кацапо-монахів отп*здити.
показати весь коментар
08.10.2020 19:15 Відповісти
Город называется Святогорск. А монастырь - Святогорский.
показати весь коментар
08.10.2020 20:02 Відповісти
Трохи зарано, перед 25-м треба. Нечисть сама вилазити буде.
показати весь коментар
08.10.2020 19:23 Відповісти
А що там за пароплав Слов'янського морського пароходства?
показати весь коментар
08.10.2020 22:17 Відповісти
 
 