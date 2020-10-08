В Одессе митинговали против работы российских буксиров в портах Украины

Под зданием прокуратуры Одесской области состоялся митинг против бездеятельности правоохранительных органов в отношении расследования аварии в порту "Южный", где буксир MIDAS врезался в танкер GAZ SERENITY, на борту которого находилось 15 тысяч тонн аммиака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

Также несколько десятков активистов требовали от правоохранителей немедленно заняться расследованием, на каком основании в украинские морские порты зашли два российских буксира DIAMOND N и TOPAZ N, которые уже два месяца простаивают у причалов Черноморского порта

"На прошлой неделе мы написали два заявления в прокуратуру по двум фактам. Первый факт — это два российских буксира, находящихся в порту Черноморска, которые пришли из Новороссийского порта. Эти буксиры и куча аффилированных структур, которые заходят на буксирный рынок связаны с народным депутатом Киселем, который занимает должность председателя транспортного комитета. Они осуществляют рейдерские атаки на порты Украины, используя ресурс страны — агрессора. Мы написали заявления в СБУ, заявление лично президенту Зеленскому, как главнокомандующему, о том, что в акватории Украины, где базируется наш флот, находятся российские буксиры. Это настолько дикий и вопиющий факт, что мы считаем, что с ним должны разобраться правоохранители", — заявил организатор протеста, глава Совета общественной безопасности Марк Гордиенко.





Второе заявление в прокуратуру, по его словам, касается аварии в порту "Южный" 22 сентября, когда буксир MIDAS врезался в танкер GAZ SERENITY, на борту которого находилось 15 тысяч тонн аммиака.

"Этот буксир, как раз принадлежит фирме, которую курирует Кисель со своей гоп-компанией. Они, придя к власти, сменили руководство АМПУ. Теперь, например, в "Южном", с помощью Широкова (глава Южненского филиала АМПУ- ред.), они пытаются вытеснить конкурентов, заведя туда хлам, который не готов качественно исполнять свою работу. Буквально 10 дней назад, при буксировке танкера была совершена авария, которую руководство порта скрывает. Одесситы и жители возле порта находятся под угрозой. Если это не расследовать, не разобраться в истинных причинах того, что произошло — то в любой момент в акватории порта мы получим экологическую катастрофу, а потом все будут разводить руками и находить стрелочников. Поэтому мы требуем возбуждения уголовного дела, чтобы было понятно, что важнее: безопасность Одессы и порта или коррупционные махинации", — добавил Гордиенко.

Участники митинга потребовали от прокуратуры начать немедленное расследование в отношении всех вышеперечисленных фактов и призвали СНБО рассмотреть вопрос пребывания российских буксиров в украинских портах на ближайшем заседании.

Они также передали все заявления и документы представителю прокуратуры, который вышел к ним. Он рассказал, что на данный момент заявления, которые были написаны еще неделю назад, до сих пор не внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в середине июля, несмотря на многочисленные акции протеста портовиков, в "Морской торговый порт "Черноморск" Одесской области зашли российские буксиры Diamond N и Topaz N. А недавно в порту "Южный" возник крупный скандал. 22 сентября буксир Midas, который принадлежит компании "Аксон Шиппинг", врезался в танкер Gaz Serenity и помял ему борт. На танкере в тот момент находилось 15 тысяч тонн аммиака.

Обо всем происходящем прекрасно осведомлен глава Южненского АМПУ Максим Широков, который, вопреки решению комиссии АМПУ, выдал разрешение на работу в качестве судна пожарной безопасности буксиру "Витязь", принадлежащему компании "Аксон Шипинг" который непригоден для этого и может стать причиной масштабной трагедии в "Южном".

Ранее сообщалось, что в начале лета 2020 года вокруг портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) появился ряд новых буксирных компаний. Это "Ник-флот", "Вега Шиппинг", "Украинская буксирная компания", "Аксон Шиппинг" и "Нави Шиппинг", которые созданы всего несколько месяцев назад, их уставные фонды составляют всего пять тысяч гривен, у них отсутствуют собственные буксиры.

