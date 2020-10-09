"Зеленский - все, надо искать что-то другое", - экс-премьер Гончарук. ВИДЕО

Если в ближайшее время президент Владимир Зеленский не оправдает возложенных на него надежд, люди разочаруются.

Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 7 октября, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор,НЕТ.



"Зеленский был надеждой для очень многих людей. Они голосовали за надежду, и они до сих пор многие не хотят расставаться с этой надеждой. Они еще дают какой-то шанс. Поэтому поддержка президента –это сейчас поддержка надежды. И если в ближайшее время не будет изменений в правоохранительной системе, с судами, то люди эту надежду окончательно потеряют. В моем окружении много людей, которых я знаю и уважаю, все чаще задают вопрос: "А что после Зеленского?" И для меня это очень серьезный маркер того, что для многих Зеленский – все, надо искать что-то другое", – сказал он.

