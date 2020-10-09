Ассоциация "Укркокс" требует от премьера не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют Укрзализныця и Мининфраструктуры, недопустимо. Такое решение приведет к списанию около 60 000 вагонов, и вагонного парка станет катастрофически недостаточно для перевозок грузов.

Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмыгалю от имени Ассоциации "Укркокс", которая объединяет коксохимические предприятия Украины.



В Ассоциации предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов придется списать практически весь парк коксовозов. А купить такой тип вагонов очень сложно - они дорого стоят и их мало, поскольку производство требует сложных технологий.

"Ограничение сроков эксплуатации вагонов приведет к существенному сокращению производства и уменьшению доходов в госбюджет", - предупредили в Ассоциации.



Там также напомнили, что промышленность в Украине на данный момент в кризисном состоянии.

"В текущей ситуации нужно проводить государственную политику, которая будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране, а не удовлетворять интересы отдельной отрасли вагоностроителей, что в результате будет наносить ущерб другим ведущим отраслям", - отмечается в письме.



"Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины - доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продлении срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и сравнить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины", - отметили промышленники.



Напомним, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталия Петриченко заявила, что намерения Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.