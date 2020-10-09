РУС
Ассоциация "Укркокс" требует от премьера не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют Укрзализныця и Мининфраструктуры, недопустимо. Такое решение приведет к списанию около 60 000 вагонов, и вагонного парка станет катастрофически недостаточно для перевозок грузов.

 Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмыгалю от имени Ассоциации "Укркокс", которая объединяет коксохимические предприятия Украины.


В Ассоциации предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов придется списать практически весь парк коксовозов. А купить такой тип вагонов очень сложно - они дорого стоят и их мало, поскольку производство требует сложных технологий.

"Ограничение сроков эксплуатации вагонов приведет к существенному сокращению производства и уменьшению доходов в госбюджет", - предупредили в Ассоциации.


Там также напомнили, что промышленность в Украине на данный момент в кризисном состоянии.

"В текущей ситуации нужно проводить государственную политику, которая будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране, а не удовлетворять интересы отдельной отрасли вагоностроителей, что в результате будет наносить ущерб другим ведущим отраслям", - отмечается в письме.


"Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины - доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продлении срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и сравнить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины", - отметили промышленники.


Напомним, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталия Петриченко заявила, что намерения Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.

+6
при Зеленском перестало хватать вагонов для кокса !
09.10.2020 14:31 Ответить
+2
"Укркокс" должен посетить ОП со своей продукцией. Клована ломает.
09.10.2020 14:38 Ответить
+2
Тому "Укркоксу" потрібно звертатися не до Шмигаля, а безпосередньо до Зєлєнского. Лише одна назва фірми одразу вирішить її проблеми. 😁
09.10.2020 14:46 Ответить
при Зеленском перестало хватать вагонов для кокса !
09.10.2020 14:31 Ответить
Просто з"явилось богато "кокса" !!)))
09.10.2020 14:40 Ответить
Тому "Укркоксу" потрібно звертатися не до Шмигаля, а безпосередньо до Зєлєнского. Лише одна назва фірми одразу вирішить її проблеми. 😁
09.10.2020 14:46 Ответить
а Шмыгаль не шмыгает ?
09.10.2020 14:47 Ответить
Бачите, у мене зі Шмигалем є спільні знайомі, оскільки він львівський. Так от, він - в міру нормальний дядько, нормальний сім'янин. От лише надто сильно пов' язаний з Ахметкою. Скажімо у прем'єри він зовсім не рвався. От лише відмовити своєму патрону не міг ніяк. Щось там таке є. Так от. Він не нюхає. Це точно.
09.10.2020 14:56 Ответить
ну тогда, действительно, жалобщики не тому челобитную подают ))
09.10.2020 14:58 Ответить
А сколько вагонов сын Кирпы вывез из Украины ? Наверно самые целые
09.10.2020 14:31 Ответить
Надто іржаве на металобрухт не приймают !!))
09.10.2020 14:42 Ответить
Треба харанту нормального коксу підігнати,і фсьо парєшает.
09.10.2020 14:38 Ответить
На счет кокса - это к Пальчевскому вместе с гидрантом.
09.10.2020 14:38 Ответить
"Укркокс" должен посетить ОП со своей продукцией. Клована ломает.
09.10.2020 14:38 Ответить
біле вугілля! чорній кокс!
09.10.2020 14:46 Ответить
Если зарегистрировать ещё одну, так сказать, альтернативную ассоциацию «Укркокс», то ей насыпа́ть дорожки хватит за гланды и одного грузового вагона минимум на год, а то и больше.
09.10.2020 14:47 Ответить
А если вагон на ходу развалится и что-то попортит или кого-то убьет -
"Укркокс" весь ущерб ОПЛАТИТ?!!
09.10.2020 14:48 Ответить
Кокс вагонами?
Мечта Черновецкого.
09.10.2020 15:09 Ответить
Головне на банкову вчасно кокс поставляти тре, щоби бубочка не засумував...
09.10.2020 15:34 Ответить
Кількість "асоціацій" росте, як на дріжджах. Укрширка, Укркокс Укрплан, Укркальоса...
09.10.2020 15:44 Ответить
при слове Укркокс у зеленского начинают течь слюнки
09.10.2020 21:22 Ответить
 
 