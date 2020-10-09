УКР
Новини
Асоціація "Укркокс" вимагає від прем’єра не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів

Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів, яке ініціюють Укрзалізниця та Мінінфраструктури, неприпустиме. Таке рішення призведе до списання майже 60 000 вагонів, і вагонного парку стане катастрофічно недостатньо для перевезень вантажів.

 Про це йдеться в відкритому листі прем’єр-міністру Денису Шмигалю від імені Асоціації "Укркокс", яка об’єднує коксохімічні підприємства України.

В Асоціації попередили, що у випадку обмеження строків експлуатації вагонів, доведеться списати практично весь парк коксовозів. А купити такий тип вагонів дуже складно – вони дорого коштують і їх мало, оскільки виробництво потребує складних технологій.

"Обмеження строків експлуатації вагонів призведе до суттєвого скорочення виробництва та зменшення доходів до держбюджету", - попередили в Асоціації.

Там також нагадали, що промисловість в Україні наразі у кризовому стані.

"У поточній ситуації потрібно проводити державницьку політику, яка буде направлена на покращення економічної ситуації в країні, а не задовольняти інтереси окремої галузі вагонобудівників, що в результаті буде завдавати збитку іншим провідним галузям", - наголошується в листі.

"Задля уникнення штучного дефіциту на ринку вантажних вагонів та його негативного впливу на економіку України просимо надати доручення Міністерству інфраструктури України - доопрацювати проект Наказу, який передбачає обмеження продовження строку експлуатації залізничних вантажних вагонів. А Мінекономіки та Державній регуляторній службі - оцінити негативний вплив на економіку України від обмеження продовження строків експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби, та зважити його із потенційними вигодами від обмеження строку продовження строку експлуатації. Сподіваємось, що в доопрацьованій редакції проекту Наказу буде врахована позиція всіх учасників ринку, а не тільки пропозиції однієї сторони, що дозволить забезпечити найкращий результат для економіки України", - наголосили промисловці.

Нагадаємо, президент Асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити строк експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви. За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачений нормативний термін служби вагонів.

Топ коментарі
+6
при Зеленском перестало хватать вагонов для кокса !
09.10.2020 14:31 Відповісти
+2
"Укркокс" должен посетить ОП со своей продукцией. Клована ломает.
09.10.2020 14:38 Відповісти
+2
Тому "Укркоксу" потрібно звертатися не до Шмигаля, а безпосередньо до Зєлєнского. Лише одна назва фірми одразу вирішить її проблеми. 😁
09.10.2020 14:46 Відповісти
Просто з"явилось богато "кокса" !!)))
09.10.2020 14:40 Відповісти
а Шмыгаль не шмыгает ?
09.10.2020 14:47 Відповісти
Бачите, у мене зі Шмигалем є спільні знайомі, оскільки він львівський. Так от, він - в міру нормальний дядько, нормальний сім'янин. От лише надто сильно пов' язаний з Ахметкою. Скажімо у прем'єри він зовсім не рвався. От лише відмовити своєму патрону не міг ніяк. Щось там таке є. Так от. Він не нюхає. Це точно.
09.10.2020 14:56 Відповісти
ну тогда, действительно, жалобщики не тому челобитную подают ))
09.10.2020 14:58 Відповісти
А сколько вагонов сын Кирпы вывез из Украины ? Наверно самые целые
09.10.2020 14:31 Відповісти
Надто іржаве на металобрухт не приймают !!))
09.10.2020 14:42 Відповісти
Треба харанту нормального коксу підігнати,і фсьо парєшает.
09.10.2020 14:38 Відповісти
На счет кокса - это к Пальчевскому вместе с гидрантом.
09.10.2020 14:38 Відповісти
"Укркокс" должен посетить ОП со своей продукцией. Клована ломает.
09.10.2020 14:38 Відповісти
біле вугілля! чорній кокс!
09.10.2020 14:46 Відповісти
Если зарегистрировать ещё одну, так сказать, альтернативную ассоциацию «Укркокс», то ей насыпа́ть дорожки хватит за гланды и одного грузового вагона минимум на год, а то и больше.
09.10.2020 14:47 Відповісти
А если вагон на ходу развалится и что-то попортит или кого-то убьет -
"Укркокс" весь ущерб ОПЛАТИТ?!!
09.10.2020 14:48 Відповісти
Кокс вагонами?
Мечта Черновецкого.
09.10.2020 15:09 Відповісти
Головне на банкову вчасно кокс поставляти тре, щоби бубочка не засумував...
09.10.2020 15:34 Відповісти
Кількість "асоціацій" росте, як на дріжджах. Укрширка, Укркокс Укрплан, Укркальоса...
09.10.2020 15:44 Відповісти
при слове Укркокс у зеленского начинают течь слюнки
09.10.2020 21:22 Відповісти
 
 