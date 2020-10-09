Асоціація "Укркокс" вимагає від прем’єра не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів

Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів, яке ініціюють Укрзалізниця та Мінінфраструктури, неприпустиме. Таке рішення призведе до списання майже 60 000 вагонів, і вагонного парку стане катастрофічно недостатньо для перевезень вантажів.

Про це йдеться в відкритому листі прем’єр-міністру Денису Шмигалю від імені Асоціації "Укркокс", яка об’єднує коксохімічні підприємства України.

В Асоціації попередили, що у випадку обмеження строків експлуатації вагонів, доведеться списати практично весь парк коксовозів. А купити такий тип вагонів дуже складно – вони дорого коштують і їх мало, оскільки виробництво потребує складних технологій.

"Обмеження строків експлуатації вагонів призведе до суттєвого скорочення виробництва та зменшення доходів до держбюджету", - попередили в Асоціації.

Там також нагадали, що промисловість в Україні наразі у кризовому стані.

"У поточній ситуації потрібно проводити державницьку політику, яка буде направлена на покращення економічної ситуації в країні, а не задовольняти інтереси окремої галузі вагонобудівників, що в результаті буде завдавати збитку іншим провідним галузям", - наголошується в листі.

"Задля уникнення штучного дефіциту на ринку вантажних вагонів та його негативного впливу на економіку України просимо надати доручення Міністерству інфраструктури України - доопрацювати проект Наказу, який передбачає обмеження продовження строку експлуатації залізничних вантажних вагонів. А Мінекономіки та Державній регуляторній службі - оцінити негативний вплив на економіку України від обмеження продовження строків експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби, та зважити його із потенційними вигодами від обмеження строку продовження строку експлуатації. Сподіваємось, що в доопрацьованій редакції проекту Наказу буде врахована позиція всіх учасників ринку, а не тільки пропозиції однієї сторони, що дозволить забезпечити найкращий результат для економіки України", - наголосили промисловці.

Нагадаємо, президент Асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити строк експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви. За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачений нормативний термін служби вагонів.