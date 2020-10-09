4 181 6
Румыния закрыла авиасообщение с Украиной
Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением COVID-19.
Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению румынского телеканала Digi24, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина.
Bandera Rosa
Зэлэный_Змий
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Domkrat
