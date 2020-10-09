УКР
Румунія закрила авіасполучення з Україною

Румунія закрила авіасполучення з Україною

Румунія припинила авіаційне сполучення з Україною через епідемічну небезпеку, пов'язану з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє державна прикордонна служба України в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням румунського телеканалу Digi24, уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких і Україна.

Румунія закрила авіасполучення з Україною 01

А делов-то всего было -- наличие и реализация гражданской и социальной ответственности... ...начиная выборов Кравчука.
В Европе такой же чумной барак, как и в Украине. То они за украинцев переживают.
Степанов закрыл своими дутыми статистическими даными, а не Румыния
Ну все .теперь пропадем без румынии))
