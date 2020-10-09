4 181 6
Румунія закрила авіасполучення з Україною
Румунія припинила авіаційне сполучення з Україною через епідемічну небезпеку, пов'язану з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє державна прикордонна служба України в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням румунського телеканалу Digi24, уряд Румунії ухвалив рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину, серед яких і Україна.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Bandera Rosa
показати весь коментар09.10.2020 15:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.10.2020 15:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар09.10.2020 16:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Domkrat
показати весь коментар09.10.2020 16:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль