Румунія запровадили 14-денний карантин для громадян України

Національний інститут громадського здоров'я Румунії вніс Україну до списку країн з високим епідеміологічним ризиком. Від 7 жовтня українським мандрівникам після прибуття в країну доведеться пройти 14-денний карантин.

Про це йдеться в списку країн, опублікованому на сайті Національного інституту громадського здоров'я Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Список набуває чинності 7 жовтня. Зазначено, що від цього заходу звільнено осіб, які прибувають до Румунії з країн/районів із високим епідеміологічним ризиком, якщо вони залишаються на території країни менше ніж три дні (72 годин) і пред'являють негативний тест на SARS-CoV-2, виконаний максимум за 48 годин до в'їзду на територію країни. Також особи, які прибувають до Румунії з країн/територій із високим епідеміологічним ризиком і перебувають на карантині терміном на 14 днів, можуть залишити карантин після десятого дня, якщо вони пройдуть тест на SARS-CoV-2 на восьмий день карантину, і результат виявиться негативним.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, до 15 жовтня 2020 року в Румунії діє режим надзвичайної ситуації, в межах якого забороняється в'їзд на територію країни через пункти перетину кордону для іноземних громадян, зокрема і громадян України, і осіб без громадянства, однак є низка винятків із цієї заборони щодо певних категорій осіб.

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