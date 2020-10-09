НКРЭКУ оказывает давление на бизнес, – ДТЭК

Публичные голословные обвинения Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в адрес ДТЭК являются попыткой оказать давление на частный бизнес и переложить на него ответственность за собственную некомпетентность.

Об этом говорится в заявлении энергохолдинга ДТЭК.

"Прозвучавшие обвинения в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ - это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Это попытка Регулятора переложить ответственность за невыполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины. Мы уверенны, что ГБР даст объективную оценку работы НКРЭКУ", - говорится в сообщении ДТЭК. В компании подчеркнули, что деятельность НКРЭКУ с момента запуска реформы энергорынка состояла из необоснованных ограничений производителей электроэнергии, ручного регулирования, бессистемного вмешательства в работу рынка. "Кризисная ситуация на рынке электроэнергии, вызванная бездеятельностью НКРЭКУ в части реформирования отрасли, систематическими административными вмешательствами в работу рынка, дестабилизировала работу предприятий энергетической отрасли Украины всех видов собственности, без исключения", - заявили в ДТЭК.

В компании добавили, что НКРЭКУ с одной стороны всячески игнорировала задокументированные манипуляции трейдеров, которые наносили прямой экономический ущерб отечественной генерации, в первую очередь государственным компаниям, а с другой – саботировала все инициативы для стабилизации ситуации на рынке в угоду частным интересам отдельных трейдеров. "Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда отстаивал и будет отставать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех", - подытожили в ДТЭК.