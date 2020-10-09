РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6256 посетителей онлайн
Новости
1 503 11

НКРЭКУ оказывает давление на бизнес, – ДТЭК

НКРЭКУ оказывает давление на бизнес, – ДТЭК

Публичные голословные обвинения Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в адрес ДТЭК являются попыткой оказать давление на частный бизнес и переложить на него ответственность за собственную некомпетентность.

Об этом говорится в заявлении энергохолдинга ДТЭК.

"Прозвучавшие обвинения в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ - это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Это попытка Регулятора переложить ответственность за невыполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины. Мы уверенны, что ГБР даст объективную оценку работы НКРЭКУ", - говорится в сообщении ДТЭК. В компании подчеркнули, что деятельность НКРЭКУ с момента запуска реформы энергорынка состояла из необоснованных ограничений производителей электроэнергии, ручного регулирования, бессистемного вмешательства в работу рынка. "Кризисная ситуация на рынке электроэнергии, вызванная бездеятельностью НКРЭКУ в части реформирования отрасли, систематическими административными вмешательствами в работу рынка, дестабилизировала работу предприятий энергетической отрасли Украины всех видов собственности, без исключения", - заявили в ДТЭК.

В компании добавили, что НКРЭКУ с одной стороны всячески игнорировала задокументированные манипуляции трейдеров, которые наносили прямой экономический ущерб отечественной генерации, в первую очередь государственным компаниям, а с другой – саботировала все инициативы для стабилизации ситуации на рынке в угоду частным интересам отдельных трейдеров. "Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда отстаивал и будет отставать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех", - подытожили в ДТЭК.

Автор: 

ДТЭК (531) НКРЭКУ (480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ріжий гудок должен сидеть с конфискацией
показать весь комментарий
09.10.2020 18:18 Ответить
+6
А вы не путайте энергетически-олигархическую империю, присосавшуюся к казне государства и народным кошелькам, с частным бизнесом.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:20 Ответить
+5
Мені здається, що все навпаки!
В цій сраній конторі всі тільки і мріють, як догодити Ахметці.

Воно ж протягнуло туди усю свою сРАТЬ.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ріжий гудок должен сидеть с конфискацией
показать весь комментарий
09.10.2020 18:18 Ответить
Каждый из присутствующих украинцев поставит тебе плюс. Остальные - чужие приходящие.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:20 Ответить
Ага, сЧас. Це інформація за 9 днів жовтня.
https://biz.censor.net/news/3223880/sudy_snyali_arest_s_aktsiyi_ukrtelekoma_ahmetova_obnovleno

https://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahthttps://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahtточных) шахт

Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда

https://biz.censor.net/news/3222348/amku_razreshil_ahmetovu_poluchit_aktivy_donetskstali_nusenkisa
показать весь комментарий
09.10.2020 18:34 Ответить
ДЕТЕК СЛОВО ГРАБІЖ, НАЗИВАЄ РИНОК.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:01 Ответить
Мені здається, що все навпаки!
В цій сраній конторі всі тільки і мріють, як догодити Ахметці.

Воно ж протягнуло туди усю свою сРАТЬ.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:19 Ответить
А вы не путайте энергетически-олигархическую империю, присосавшуюся к казне государства и народным кошелькам, с частным бизнесом.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:20 Ответить
Обоє рябоє...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:21 Ответить
хто пасмел ДТЭК абидеть??? нифигасе...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:26 Ответить
однозгначно. редкаяч мразь ахметка .донецкий бандюк вдруг стал бизнесменом.
кто то верит что бандюк ахметка честный и порядочный бизнесмен?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:29 Ответить
Ворам не дают драть десять шкур с населения? Конечно это непорядок!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:09 Ответить
вот если бы был вовк свыни, тогда да
свыня бы озаботилась бы за прибыля рыжего сепара
свыня пидклала бы очередную свинью нариду
некому за рыжего сепара заступиться
показать весь комментарий
10.10.2020 12:03 Ответить
 
 