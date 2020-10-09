НКРЭКУ оказывает давление на бизнес, – ДТЭК
Публичные голословные обвинения Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в адрес ДТЭК являются попыткой оказать давление на частный бизнес и переложить на него ответственность за собственную некомпетентность.
Об этом говорится в заявлении энергохолдинга ДТЭК.
"Прозвучавшие обвинения в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ - это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Это попытка Регулятора переложить ответственность за невыполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины. Мы уверенны, что ГБР даст объективную оценку работы НКРЭКУ", - говорится в сообщении ДТЭК. В компании подчеркнули, что деятельность НКРЭКУ с момента запуска реформы энергорынка состояла из необоснованных ограничений производителей электроэнергии, ручного регулирования, бессистемного вмешательства в работу рынка. "Кризисная ситуация на рынке электроэнергии, вызванная бездеятельностью НКРЭКУ в части реформирования отрасли, систематическими административными вмешательствами в работу рынка, дестабилизировала работу предприятий энергетической отрасли Украины всех видов собственности, без исключения", - заявили в ДТЭК.
В компании добавили, что НКРЭКУ с одной стороны всячески игнорировала задокументированные манипуляции трейдеров, которые наносили прямой экономический ущерб отечественной генерации, в первую очередь государственным компаниям, а с другой – саботировала все инициативы для стабилизации ситуации на рынке в угоду частным интересам отдельных трейдеров. "Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда отстаивал и будет отставать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех", - подытожили в ДТЭК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://biz.censor.net/news/3223880/sudy_snyali_arest_s_aktsiyi_ukrtelekoma_ahmetova_obnovleno
https://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahthttps://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahtточных) шахт
Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда
https://biz.censor.net/news/3222348/amku_razreshil_ahmetovu_poluchit_aktivy_donetskstali_nusenkisa
В цій сраній конторі всі тільки і мріють, як догодити Ахметці.
Воно ж протягнуло туди усю свою сРАТЬ.
кто то верит что бандюк ахметка честный и порядочный бизнесмен?
свыня бы озаботилась бы за прибыля рыжего сепара
свыня пидклала бы очередную свинью нариду
некому за рыжего сепара заступиться