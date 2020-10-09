НКРЕКП тисне на бізнес, - ДТЕК

Публічні голослівні звинувачення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на адресу ДТЕК є спробою чинити тиск на приватний бізнес і перекласти на нього відповідальність за власну некомпетентність.

Про це йдеться в заяві енергохолдингу ДТЕК.

"Прозвучали звинувачення на адресу ДТЕК з боку НКРЕКП - це тиск на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем. Це спроба Регулятора перекласти відповідальність за невиконання своїх прямих обов'язків і зневажання економічними інтересами України. Ми впевнені, що ДБР дасть об'єктивну оцінку роботи НКРЕКП", - сказано в повідомленні ДТЕК. У компанії підкреслили, що діяльність НКРЕКП з моменту запуску реформи енергоринку складалася з необґрунтованих обмежень виробників електроенергії, ручного регулювання, безсистемного втручання в роботу ринку. "Кризова ситуація на оптовому ринку електричної енергії, викликана бездіяльністю НКРЕКП у частині реформування галузі, систематичними адміністративними втручаннями в роботу ринку, дестабілізувала роботу підприємств енергетичної галузі України всіх видів власності без винятку", - заявили в ДТЕК.

У компанії додали, що НКРЕКП з одного боку всіляко ігнорувала задокументовані маніпуляції трейдерів, які завдавали прямих економічних збитків вітчизняній генерації, насамперед державним компаніям, а з іншого - саботувала всі ініціативи для стабілізації ситуації на ринку на догоду приватним інтересам окремих трейдерів. "Як противник ручного, непрофесійного, адміністративного втручання в роботу енергоринку, ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх", - підсумували в ДТЕК.