УКР
Новини
НКРЕКП тисне на бізнес, - ДТЕК

Публічні голослівні звинувачення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на адресу ДТЕК є спробою чинити тиск на приватний бізнес і перекласти на нього відповідальність за власну некомпетентність.

Про це йдеться в заяві енергохолдингу ДТЕК.

"Прозвучали звинувачення на адресу ДТЕК з боку НКРЕКП - це тиск на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем. Це спроба Регулятора перекласти відповідальність за невиконання своїх прямих обов'язків і зневажання економічними інтересами України. Ми впевнені, що ДБР дасть об'єктивну оцінку роботи НКРЕКП", - сказано в повідомленні ДТЕК. У компанії підкреслили, що діяльність НКРЕКП з моменту запуску реформи енергоринку складалася з необґрунтованих обмежень виробників електроенергії, ручного регулювання, безсистемного втручання в роботу ринку. "Кризова ситуація на оптовому ринку електричної енергії, викликана бездіяльністю НКРЕКП у частині реформування галузі, систематичними адміністративними втручаннями в роботу ринку, дестабілізувала роботу підприємств енергетичної галузі України всіх видів власності без винятку", - заявили в ДТЕК.

У компанії додали, що НКРЕКП з одного боку всіляко ігнорувала задокументовані маніпуляції трейдерів, які завдавали прямих економічних збитків вітчизняній генерації, насамперед державним компаніям, а з іншого - саботувала всі ініціативи для стабілізації ситуації на ринку на догоду приватним інтересам окремих трейдерів. "Як противник ручного, непрофесійного, адміністративного втручання в роботу енергоринку, ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх", - підсумували в ДТЕК.

Топ коментарі
+15
Ріжий гудок должен сидеть с конфискацией
09.10.2020 18:18 Відповісти
+6
А вы не путайте энергетически-олигархическую империю, присосавшуюся к казне государства и народным кошелькам, с частным бизнесом.
09.10.2020 18:20 Відповісти
+5
Мені здається, що все навпаки!
В цій сраній конторі всі тільки і мріють, як догодити Ахметці.

Воно ж протягнуло туди усю свою сРАТЬ.
09.10.2020 18:19 Відповісти
09.10.2020 18:18 Відповісти
Каждый из присутствующих украинцев поставит тебе плюс. Остальные - чужие приходящие.
09.10.2020 18:20 Відповісти
Ага, сЧас. Це інформація за 9 днів жовтня.
https://biz.censor.net/news/3223880/sudy_snyali_arest_s_aktsiyi_ukrtelekoma_ahmetova_obnovleno

https://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahthttps://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahtточных) шахт

Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда

https://biz.censor.net/news/3222348/amku_razreshil_ahmetovu_poluchit_aktivy_donetskstali_nusenkisa
09.10.2020 18:34 Відповісти
ДЕТЕК СЛОВО ГРАБІЖ, НАЗИВАЄ РИНОК.
09.10.2020 21:01 Відповісти
09.10.2020 18:19 Відповісти
09.10.2020 18:20 Відповісти
Обоє рябоє...
09.10.2020 18:21 Відповісти
хто пасмел ДТЭК абидеть??? нифигасе...
09.10.2020 18:26 Відповісти
однозгначно. редкаяч мразь ахметка .донецкий бандюк вдруг стал бизнесменом.
кто то верит что бандюк ахметка честный и порядочный бизнесмен?
09.10.2020 18:29 Відповісти
Ворам не дают драть десять шкур с населения? Конечно это непорядок!
09.10.2020 19:09 Відповісти
вот если бы был вовк свыни, тогда да
свыня бы озаботилась бы за прибыля рыжего сепара
свыня пидклала бы очередную свинью нариду
некому за рыжего сепара заступиться
10.10.2020 12:03 Відповісти
 
 