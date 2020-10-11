В Украине 8 миллионов человек живут с психическими расстройствами, - ВОЗ

Всего в мире таких людей около 1 миллиарда.

В Украине восемь миллионов граждан живут с психическими расстройствами. Всего в мире таких людей около 1 миллиарда. Об этом в субботу, 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Однако, как отмечают в организации, сравнительно немного людей в мире имеют доступ к качественным услугам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если есть возможность - развернитесь и идите прочь", - Супрун советует, как защитить психическое здоровье во время "предвыборного обострения"

"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья", — говорится в сообщении.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится уже седьмой год, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей.



