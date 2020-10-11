В Украине 8 миллионов человек живут с психическими расстройствами, - ВОЗ
Всего в мире таких людей около 1 миллиарда.
В Украине восемь миллионов граждан живут с психическими расстройствами. Всего в мире таких людей около 1 миллиарда. Об этом в субботу, 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Однако, как отмечают в организации, сравнительно немного людей в мире имеют доступ к качественным услугам.
"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья", — говорится в сообщении.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится уже седьмой год, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей.
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Гарна спроба, проте ти ретранслюєш кацапські фейки, а у випадку провалу намагаєшся перейти на обговорення інших питань (зазвичай з образою опонента, щоб він точно почав відповідати у гирлі, вигідному тобі).
Кацапський ретрансляторе, іди собі тихенько. Ну обісрався ти, буває. Наступного разу будеш уважнішим)
Істину встановлено, на цьому й порішили.
Коли ти не переходиш на особисті образи- то є дуже гарним співрозмовником.
Автор фейку всього лише набрав у гуглі "Червоноград психоневрологічний диспансер". Йому видало і назву підприємства і адресу цього диспансера (а не міської лікарні).
Переїзду не було, є всього лишень кілька відділень за різними фізичними адресами, проте однією юридичною
На твоєму місці я б вже просто промовчав і не влазив би далі у суперечку.
И почему эти люди имеют право голоса? Они же выбирают во власть всяких симоненок, януковичей и голобородек.
И в результате из-за большого количества неадекватов страна находится там где находится.
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Уже имея перед глазами результат выбора так ничего и не понять
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С психическими заболеваниями еще больше.