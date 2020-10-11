РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7285 посетителей онлайн
Новости
21 025 332

В Украине 8 миллионов человек живут с психическими расстройствами, - ВОЗ

В Украине 8 миллионов человек живут с психическими расстройствами, - ВОЗ

Всего в мире таких людей около 1 миллиарда.

В Украине восемь миллионов граждан живут с психическими расстройствами. Всего в мире таких людей около 1 миллиарда. Об этом в субботу, 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Однако, как отмечают в организации, сравнительно немного людей в мире имеют доступ к качественным услугам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если есть возможность - развернитесь и идите прочь", - Супрун советует, как защитить психическое здоровье во время "предвыборного обострения"

"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья", — говорится в сообщении.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится уже седьмой год, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей. 

В Украине 8 миллионов человек живут с психическими расстройствами, - ВОЗ 01
В Украине 8 миллионов человек живут с психическими расстройствами, - ВОЗ 02

Автор: 

ВОЗ (780) психологи (131) психика (63) психиатрия (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70


Та нє: шось не всіх порахували.
Скільки там 73% виходить ? 13,5 млн ? От.
Оце вони.
показать весь комментарий
11.10.2020 02:03 Ответить
+40
Якби жителі Сходу були психічно здорові, вони б не кликали ху#ла, щоб він їм ввів. Так, дійсно , росіянські переселенці на п'яну голову там розплодилися за багато років.
показать весь комментарий
11.10.2020 02:05 Ответить
+32
не нужно насмехаться на этими несчастными людьми! им просто Порошенко не смог реформировать мозжечёк
показать весь комментарий
11.10.2020 02:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
От лихо! Виходить, що не тільки шизофренія. Тут справа складніша - пахне біполярним розладом. Крім шизофренії проглядається ще й деменція, або, бережи Боже, олігофренія. Я ж вже раніше писав: головна ознака шизофренії - це марення, а тобі примарудилася "містить ******* назву вулиці, де він проживав" там, де цього ніколи не було. А до цього ти ще й наполегливо цього не визнаєш, бо, мабуть, не розумієш. Ти з цим не балуйся, бо це вже трошки смердить кретинізмом.
показать весь комментарий
11.10.2020 14:48 Ответить
"як обісратись, а потім відвернути увагу оточуючих від обосрамса" (с) Піпка)))

Гарна спроба, проте ти ретранслюєш кацапські фейки, а у випадку провалу намагаєшся перейти на обговорення інших питань (зазвичай з образою опонента, щоб він точно почав відповідати у гирлі, вигідному тобі).
Кацапський ретрансляторе, іди собі тихенько. Ну обісрався ти, буває. Наступного разу будеш уважнішим)
показать весь комментарий
11.10.2020 14:59 Ответить
Ніякого наступного разу не буде. Довідка фейкова, та з'ясував я це для себе тільки тепер. Натомість ситуація виявилася ще цікавішою, ніж ти думаєш та яку наведено у викривальній статті. З одного боку автор фейкового штампу занадто поінформований - місто Червоноград - районний центр, має лише 66,5 тис. населення і в ньому повинна бути центральна РАЙОННА лікарня, а у фейковому штампі зазначено "центральна МІСЬКА лікарня", що нехарактерно, але відповідає дійсності. З іншого боку, у кутовому штампі лікарні (1977 р.) зазначено ******* назву перейменованої вулиці, тоді як ******* юридична адреса цієї лікарні містить зовсім іншу вулицю. Теж перейменовану, але зовсім іншу. Єдине нормальне пояснення - це переїзд лікарні на нову адресу протягом останніх 5-6 років. На сайті лікарні я не знайшов жодного слова про переїзд (але я не стверджую, що його не було), натомість багато вихвалянь про ******* медичні можливості лікарні, є фотографіі як 4-поверхової (явно совдепівської) будівлі так і ******** 7-поверхової будівлі (в районних центрах лікарні вище 5-ти поверхів особисто я не зустрічав, у Кривому Розі може і повинно бути, але я там не був).
показать весь комментарий
11.10.2020 15:55 Ответить
От бачиш, як добре перевіряти УСЮ інформацію, навіть якщо вона приємна оку)))
Істину встановлено, на цьому й порішили.
Коли ти не переходиш на особисті образи- то є дуже гарним співрозмовником.
показать весь комментарий
11.10.2020 16:05 Ответить
На Клюсівській знаходиться психоневрологічний диспансер, що має адресу Клюсівська 8а. В свою чергу цей диспансер є відділенням міської лікарні.
Автор фейку всього лише набрав у гуглі "Червоноград психоневрологічний диспансер". Йому видало і назву підприємства і адресу цього диспансера (а не міської лікарні).
Переїзду не було, є всього лишень кілька відділень за різними фізичними адресами, проте однією юридичною
показать весь комментарий
11.10.2020 16:38 Ответить
Та й "імовірно" ти написав вже після того, як тебе мокнули у твою брехню. Щось у першому твоєму коментарі я не бачу ані "імовірно", ані "цілком можливо". Звичайно, що після того, як тебе спалили- ти почав вмикати задню.
На твоєму місці я б вже просто промовчав і не влазив би далі у суперечку.
показать весь комментарий
11.10.2020 14:01 Ответить
Вы только вдумайтесь в это число.
И почему эти люди имеют право голоса? Они же выбирают во власть всяких симоненок, януковичей и голобородек.
И в результате из-за большого количества неадекватов страна находится там где находится.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:18 Ответить
Депресія також є психічним розладом.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:25 Ответить
Может, просто тупо озвучили количество обратившихся за медпомощью, в том числе одноразово? И это совсем не означает, что все эти люди "живут с психическими расстройствами". Ну, не может быть такой огромной цифры. "Контора пишет"(с)...
показать весь комментарий
11.10.2020 11:45 Ответить
Ігроманія, алкоголізм, наркоманія- це також психічні розлади. А депресія, психоз? Діагноз можна будь-кому прописати- абсолютно здорових не буває.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:04 Ответить
8 млн. це дуже оптимістична кількість !!))
показать весь комментарий
11.10.2020 16:21 Ответить
(Більш ніж третина населення не прийшла на вибори в 2019р)
"Погану владу обирають гарні громадяни, що не ходять на вибори" В.Черчілль
В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7645
показать весь комментарий
11.10.2020 11:31 Ответить
Что неудивительно. Только в такой стране могли выбрать на пост главы государства зека, трижды судимого и бездарного, гундосного Клоуна прямо со сцены.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:31 Ответить
Все хотелось узнать откуда же берутся , мать их , порохоботы .Так вот откуда -8 млн .просто жила золотая для одного, такого себе карамельного бога. То то думал я ,это ж где берутся идиоты чтоб в стране пережившей три Майдана на пути в Европу и к демократии ,требовать вернуть им слащавого гетьмана , его ненасытных панов свинарчуков и не сильно жмущее шеи ярмо . Главное чтоб кваснопатриотично : пысанка -вышиванка -шаровары вместо вызывающе насмешливого ,,акакаявамразница?" . И действительно -никакой разницы между ,,элитой 30%" и ,,элитой 16 %" я не наблюдаю , все они из одной элитарной группы -,,8 млн" , как оказалось .....
показать весь комментарий
11.10.2020 12:09 Ответить
а потом обижаются шо их называют зебилами
Уже имея перед глазами результат выбора так ничего и не понять
показать весь комментарий
11.10.2020 12:57 Ответить
Гебрей Ісус з ВООЗ піде далі і заявить, а давайте їм зробим санацію голодомором чи вакциною від пренаселення ім Білла Гейтса. Це все з багатосерійної епопеї - Хабаду - Бути!
показать весь комментарий
11.10.2020 13:25 Ответить
Всего восемь? А в Хренлостане 150 млн лишнехромосомных официально признаны властью кремлядей.
показать весь комментарий
11.10.2020 13:52 Ответить
https://hromadske.ua/posts/styagnuti-grivnyu-ne-vdalosya-sud-zakriv-pozov-mera-cherkas-yakogo-zelenskij-nazvav-banditom

Стягнути гривню не вдалося: суд закрив позов мера Черкас, якого Зеленський назвав «бандитом»
показать весь комментарий
11.10.2020 15:11 Ответить
Кожен 4-й , получається
показать весь комментарий
11.10.2020 15:50 Ответить
не тільки живуть ...їх ще і в верховну раду вибирають
показать весь комментарий
11.10.2020 16:10 Ответить
Примерно столько же людей регулярно голосует за Киву и Оппоблок. Совпадение? - не думаю.
показать весь комментарий
11.10.2020 16:50 Ответить
Это с расстройствами!
С психическими заболеваниями еще больше.
показать весь комментарий
11.10.2020 17:11 Ответить
КОРРУПЦИОНЕРЫ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ !)
показать весь комментарий
11.10.2020 17:49 Ответить
я нормальный мне так врач в справке написал
показать весь комментарий
11.10.2020 18:57 Ответить
А какой именно подвид нормального? Нормальный шизофреник или нормальный параноик?
показать весь комментарий
11.10.2020 20:39 Ответить
шизобольной чикатила кукушкин
показать весь комментарий
11.10.2020 21:50 Ответить
Вот все простительно... Та чи нет там разных мендельшей, кто бы подсказывал, шо при разговоре, лицо не нужно чикатилой корчить, глаза пятаками вытаращивать...
показать весь комментарий
12.10.2020 01:19 Ответить
так оно и есть - лугандония с даунбасией, плюс крым... часть угребков в восточной Украине... вот и получается почти 8 миллионов не дружащих с головой и живущих одним днем...
показать весь комментарий
12.10.2020 07:26 Ответить
Та нє, там процентів 50 назбирається від популяції. Хто ще буде 30 років обирати одних і тих же олігархів правити країною? Рєнат-Пєтя-Бєня, Рєнат-Пєтя-Бєня
показать весь комментарий
12.10.2020 19:24 Ответить
Страница 4 из 4
 
 