В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ

Загалом у світі таких людей близько 1 мільярда.

В Україні вісім мільйонів громадян живуть із психічними розладами. Загалом у світі таких людей близько 1 мільярда. Про це в суботу, 10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоров'я, повідомила пресслужба Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Однак, як зазначають в організації, порівняно небагато людей у світі мають доступ до якісних послуг.

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"Cтигматизація, дискримінація та порушення прав людини все ще широко поширені. Настав час виправляти історичну занедбаність сфери психічного здоров'я", - йдеться в повідомленні.

За даними Управління ООН із координації гуманітарних питань, збройний конфлікт на Донбасі, який триває вже сьомий рік, вплинув на психічне здоров'я близько 2 мільйонів жителів.



