В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ
Загалом у світі таких людей близько 1 мільярда.
В Україні вісім мільйонів громадян живуть із психічними розладами. Загалом у світі таких людей близько 1 мільярда. Про це в суботу, 10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоров'я, повідомила пресслужба Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Однак, як зазначають в організації, порівняно небагато людей у світі мають доступ до якісних послуг.
"Cтигматизація, дискримінація та порушення прав людини все ще широко поширені. Настав час виправляти історичну занедбаність сфери психічного здоров'я", - йдеться в повідомленні.
За даними Управління ООН із координації гуманітарних питань, збройний конфлікт на Донбасі, який триває вже сьомий рік, вплинув на психічне здоров'я близько 2 мільйонів жителів.
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Гарна спроба, проте ти ретранслюєш кацапські фейки, а у випадку провалу намагаєшся перейти на обговорення інших питань (зазвичай з образою опонента, щоб він точно почав відповідати у гирлі, вигідному тобі).
Кацапський ретрансляторе, іди собі тихенько. Ну обісрався ти, буває. Наступного разу будеш уважнішим)
Істину встановлено, на цьому й порішили.
Коли ти не переходиш на особисті образи- то є дуже гарним співрозмовником.
Автор фейку всього лише набрав у гуглі "Червоноград психоневрологічний диспансер". Йому видало і назву підприємства і адресу цього диспансера (а не міської лікарні).
Переїзду не було, є всього лишень кілька відділень за різними фізичними адресами, проте однією юридичною
На твоєму місці я б вже просто промовчав і не влазив би далі у суперечку.
И почему эти люди имеют право голоса? Они же выбирают во власть всяких симоненок, януковичей и голобородек.
И в результате из-за большого количества неадекватов страна находится там где находится.
"Погану владу обирають гарні громадяни, що не ходять на вибори" В.Черчілль
Уже имея перед глазами результат выбора так ничего и не понять
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С психическими заболеваниями еще больше.