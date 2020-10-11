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Новини
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В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ

В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ

Загалом у світі таких людей близько 1 мільярда.

В Україні вісім мільйонів громадян живуть із психічними розладами. Загалом у світі таких людей близько 1 мільярда. Про це в суботу, 10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоров'я, повідомила пресслужба Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Однак, як зазначають в організації, порівняно небагато людей у світі мають доступ до якісних послуг.

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"Cтигматизація, дискримінація та порушення прав людини все ще широко поширені. Настав час виправляти історичну занедбаність сфери психічного здоров'я", - йдеться в повідомленні.

За даними Управління ООН із координації гуманітарних питань, збройний конфлікт на Донбасі, який триває вже сьомий рік, вплинув на психічне здоров'я близько 2 мільйонів жителів.

В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ 01
В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ 02

Автор: 

ВООЗ (773) психологи (88) психіка (38) психіатрія (92)


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Топ коментарі
+70


Та нє: шось не всіх порахували.
Скільки там 73% виходить ? 13,5 млн ? От.
Оце вони.
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11.10.2020 02:03 Відповісти
+40
Якби жителі Сходу були психічно здорові, вони б не кликали ху#ла, щоб він їм ввів. Так, дійсно , росіянські переселенці на п'яну голову там розплодилися за багато років.
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11.10.2020 02:05 Відповісти
+32
не нужно насмехаться на этими несчастными людьми! им просто Порошенко не смог реформировать мозжечёк
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11.10.2020 02:05 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
От лихо! Виходить, що не тільки шизофренія. Тут справа складніша - пахне біполярним розладом. Крім шизофренії проглядається ще й деменція, або, бережи Боже, олігофренія. Я ж вже раніше писав: головна ознака шизофренії - це марення, а тобі примарудилася "містить ******* назву вулиці, де він проживав" там, де цього ніколи не було. А до цього ти ще й наполегливо цього не визнаєш, бо, мабуть, не розумієш. Ти з цим не балуйся, бо це вже трошки смердить кретинізмом.
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11.10.2020 14:48 Відповісти
"як обісратись, а потім відвернути увагу оточуючих від обосрамса" (с) Піпка)))

Гарна спроба, проте ти ретранслюєш кацапські фейки, а у випадку провалу намагаєшся перейти на обговорення інших питань (зазвичай з образою опонента, щоб він точно почав відповідати у гирлі, вигідному тобі).
Кацапський ретрансляторе, іди собі тихенько. Ну обісрався ти, буває. Наступного разу будеш уважнішим)
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11.10.2020 14:59 Відповісти
Ніякого наступного разу не буде. Довідка фейкова, та з'ясував я це для себе тільки тепер. Натомість ситуація виявилася ще цікавішою, ніж ти думаєш та яку наведено у викривальній статті. З одного боку автор фейкового штампу занадто поінформований - місто Червоноград - районний центр, має лише 66,5 тис. населення і в ньому повинна бути центральна РАЙОННА лікарня, а у фейковому штампі зазначено "центральна МІСЬКА лікарня", що нехарактерно, але відповідає дійсності. З іншого боку, у кутовому штампі лікарні (1977 р.) зазначено ******* назву перейменованої вулиці, тоді як ******* юридична адреса цієї лікарні містить зовсім іншу вулицю. Теж перейменовану, але зовсім іншу. Єдине нормальне пояснення - це переїзд лікарні на нову адресу протягом останніх 5-6 років. На сайті лікарні я не знайшов жодного слова про переїзд (але я не стверджую, що його не було), натомість багато вихвалянь про ******* медичні можливості лікарні, є фотографіі як 4-поверхової (явно совдепівської) будівлі так і ******** 7-поверхової будівлі (в районних центрах лікарні вище 5-ти поверхів особисто я не зустрічав, у Кривому Розі може і повинно бути, але я там не був).
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11.10.2020 15:55 Відповісти
От бачиш, як добре перевіряти УСЮ інформацію, навіть якщо вона приємна оку)))
Істину встановлено, на цьому й порішили.
Коли ти не переходиш на особисті образи- то є дуже гарним співрозмовником.
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11.10.2020 16:05 Відповісти
На Клюсівській знаходиться психоневрологічний диспансер, що має адресу Клюсівська 8а. В свою чергу цей диспансер є відділенням міської лікарні.
Автор фейку всього лише набрав у гуглі "Червоноград психоневрологічний диспансер". Йому видало і назву підприємства і адресу цього диспансера (а не міської лікарні).
Переїзду не було, є всього лишень кілька відділень за різними фізичними адресами, проте однією юридичною
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11.10.2020 16:38 Відповісти
Та й "імовірно" ти написав вже після того, як тебе мокнули у твою брехню. Щось у першому твоєму коментарі я не бачу ані "імовірно", ані "цілком можливо". Звичайно, що після того, як тебе спалили- ти почав вмикати задню.
На твоєму місці я б вже просто промовчав і не влазив би далі у суперечку.
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11.10.2020 14:01 Відповісти
Вы только вдумайтесь в это число.
И почему эти люди имеют право голоса? Они же выбирают во власть всяких симоненок, януковичей и голобородек.
И в результате из-за большого количества неадекватов страна находится там где находится.
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11.10.2020 11:18 Відповісти
Депресія також є психічним розладом.
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11.10.2020 11:25 Відповісти
Может, просто тупо озвучили количество обратившихся за медпомощью, в том числе одноразово? И это совсем не означает, что все эти люди "живут с психическими расстройствами". Ну, не может быть такой огромной цифры. "Контора пишет"(с)...
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11.10.2020 11:45 Відповісти
Ігроманія, алкоголізм, наркоманія- це також психічні розлади. А депресія, психоз? Діагноз можна будь-кому прописати- абсолютно здорових не буває.
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11.10.2020 12:04 Відповісти
8 млн. це дуже оптимістична кількість !!))
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11.10.2020 16:21 Відповісти
(Більш ніж третина населення не прийшла на вибори в 2019р)
"Погану владу обирають гарні громадяни, що не ходять на вибори" В.Черчілль
В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7645
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11.10.2020 11:31 Відповісти
Что неудивительно. Только в такой стране могли выбрать на пост главы государства зека, трижды судимого и бездарного, гундосного Клоуна прямо со сцены.
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11.10.2020 11:31 Відповісти
Все хотелось узнать откуда же берутся , мать их , порохоботы .Так вот откуда -8 млн .просто жила золотая для одного, такого себе карамельного бога. То то думал я ,это ж где берутся идиоты чтоб в стране пережившей три Майдана на пути в Европу и к демократии ,требовать вернуть им слащавого гетьмана , его ненасытных панов свинарчуков и не сильно жмущее шеи ярмо . Главное чтоб кваснопатриотично : пысанка -вышиванка -шаровары вместо вызывающе насмешливого ,,акакаявамразница?" . И действительно -никакой разницы между ,,элитой 30%" и ,,элитой 16 %" я не наблюдаю , все они из одной элитарной группы -,,8 млн" , как оказалось .....
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11.10.2020 12:09 Відповісти
а потом обижаются шо их называют зебилами
Уже имея перед глазами результат выбора так ничего и не понять
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11.10.2020 12:57 Відповісти
Гебрей Ісус з ВООЗ піде далі і заявить, а давайте їм зробим санацію голодомором чи вакциною від пренаселення ім Білла Гейтса. Це все з багатосерійної епопеї - Хабаду - Бути!
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11.10.2020 13:25 Відповісти
Всего восемь? А в Хренлостане 150 млн лишнехромосомных официально признаны властью кремлядей.
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11.10.2020 13:52 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/styagnuti-grivnyu-ne-vdalosya-sud-zakriv-pozov-mera-cherkas-yakogo-zelenskij-nazvav-banditom

Стягнути гривню не вдалося: суд закрив позов мера Черкас, якого Зеленський назвав «бандитом»
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11.10.2020 15:11 Відповісти
Кожен 4-й , получається
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11.10.2020 15:50 Відповісти
не тільки живуть ...їх ще і в верховну раду вибирають
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11.10.2020 16:10 Відповісти
Примерно столько же людей регулярно голосует за Киву и Оппоблок. Совпадение? - не думаю.
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11.10.2020 16:50 Відповісти
Это с расстройствами!
С психическими заболеваниями еще больше.
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11.10.2020 17:11 Відповісти
КОРРУПЦИОНЕРЫ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ !)
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11.10.2020 17:49 Відповісти
я нормальный мне так врач в справке написал
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11.10.2020 18:57 Відповісти
А какой именно подвид нормального? Нормальный шизофреник или нормальный параноик?
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11.10.2020 20:39 Відповісти
шизобольной чикатила кукушкин
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11.10.2020 21:50 Відповісти
Вот все простительно... Та чи нет там разных мендельшей, кто бы подсказывал, шо при разговоре, лицо не нужно чикатилой корчить, глаза пятаками вытаращивать...
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12.10.2020 01:19 Відповісти
так оно и есть - лугандония с даунбасией, плюс крым... часть угребков в восточной Украине... вот и получается почти 8 миллионов не дружащих с головой и живущих одним днем...
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12.10.2020 07:26 Відповісти
Та нє, там процентів 50 назбирається від популяції. Хто ще буде 30 років обирати одних і тих же олігархів правити країною? Рєнат-Пєтя-Бєня, Рєнат-Пєтя-Бєня
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12.10.2020 19:24 Відповісти
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