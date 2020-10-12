Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП

Дело "Роттердам +" закрыто прокурором в связи с тем, что собранных следствием материалов недостаточно для доказательства вины подозреваемых ранее людей.

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью агентству "Українські новини".



"Согласно имеющейся информации, дело закрыто из-за того, что прокурор не усмотрел возможности доказательства виновности, в том числе и по убыткам в понимании УПК Украины вне разумного сомнения", - сообщил и.о. руководителя САП.

Максим Грищук также прокомментировал скандальную экспертизу по делу "Роттердам +", которой недавно заинтересовалось Государственное бюро расследования. По словам и.о. руководителя САП, НАБУ не уведомляло прокуратуру об этой новой экспертизе, выполненной частным экспертом Ириной Педь.