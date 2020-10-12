Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП
Дело "Роттердам +" закрыто прокурором в связи с тем, что собранных следствием материалов недостаточно для доказательства вины подозреваемых ранее людей.
Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью агентству "Українські новини".
"Согласно имеющейся информации, дело закрыто из-за того, что прокурор не усмотрел возможности доказательства виновности, в том числе и по убыткам в понимании УПК Украины вне разумного сомнения", - сообщил и.о. руководителя САП.
Максим Грищук также прокомментировал скандальную экспертизу по делу "Роттердам +", которой недавно заинтересовалось Государственное бюро расследования. По словам и.о. руководителя САП, НАБУ не уведомляло прокуратуру об этой новой экспертизе, выполненной частным экспертом Ириной Педь.
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А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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любой мало-мальски грамотный экономист скажет, что Роттердам+ - это самая обычная схема для расчёта себестоимости. Такая схема применяется во всех цивилизованных странах.
Выглядит она так : я тебе продам тут свой товар по такой же цене, по какой ты сможешь купить такой же товар в другом месте и привезти сюда.
Потому что раньше, при "кормильцах", украинский уголь продавался государству по цене в 2-3 раза выше чем стоил бы импорт. Кроме того на шахты еще уходилди миллиарды дотаций, тиап "на безопасность".
Роттердам+ это все ограничил - "вот есть такой расчет, ни копейки выше мы не заплатим".
Но смысл такой.
Шо они, безмозглые, тут увидели преступного, я не понимаю.
А вот 73% дегенератов это заборное говно зашло на ура.
Але ж ні. Ти клюнув на Зе. І навіть зараз не хочеш визнати свою помилку.
Май тепер.
Сидит падло в Лондоне и счтает
бабло с ротердама+
"Конституція України.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину...".
Якщо це не зрозуміло, пропоную звернуться до психіатра...
А яка стаття кримінального кодексу?
__________________________
А тепер - бінго! Пєцю на довічне з конфіскацією!(разом з адмінами цього сайту)
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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Или тебе всё равно - ведь платят тебе - за количество публикаций?
Это именно его насквозь лживый, лицемерный, плутократический режим серых, мелких и мелочных людишек сам себе выкопал яму!
«Именно при Порохе нынешняя власть получила путёвку в жизнь, удачно конвертировав дерьмо Пороха в голоса избирателей» - ©
Вот поэтому - в первом туре за Зеленского голосовали 30%, а во втором - к ним добавились ещё 43% пришедших на выборы - те, кто против Порошенко…
Вчера заводам Свинарчуков поступили новые военные заказы.
Только не говорите зебилам!
У них наступит коллапс пищеварения!
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2. Главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав всем нам донбасский антрацит за импорт, а они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
Це не я...
Я молодець...
Ви прослухали звіт зє прокурорви...