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Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП

Дело

Дело "Роттердам +" закрыто прокурором в связи с тем, что собранных следствием материалов недостаточно для доказательства вины подозреваемых ранее людей.

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью агентству "Українські новини".


"Согласно имеющейся информации,  дело закрыто из-за того, что прокурор не усмотрел возможности доказательства виновности, в том числе и по убыткам в понимании УПК Украины вне разумного сомнения", - сообщил и.о. руководителя САП.
Максим Грищук также прокомментировал скандальную экспертизу по делу "Роттердам +", которой недавно заинтересовалось Государственное бюро расследования. По словам и.о. руководителя САП, НАБУ не уведомляло прокуратуру об этой новой экспертизе, выполненной частным экспертом Ириной Педь.

Автор: 

САП (2082) Роттердам+ (165)


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Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 3155
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12.10.2020 12:09 Ответить
+20
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 5347
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12.10.2020 12:10 Ответить
+20
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 9977
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12.10.2020 12:16 Ответить
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Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 3155
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12.10.2020 12:09 Ответить
Як і Пєця.
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12.10.2020 12:28 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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12.10.2020 12:34 Ответить
Так что все таки с ротердамом? Так и есть какая разница, как и по остальному вашему алфавиту.
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12.10.2020 17:02 Ответить
Як і Юля вороффка 😄
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12.10.2020 12:44 Ответить
Знову розв'язалось з гамівної сорочки, недоумкувате одоробло?
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13.10.2020 10:09 Ответить
гребаный клоун верни вроттедам++ или не дотянешь до нового года.
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12.10.2020 13:17 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 2640
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12.10.2020 12:09 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 5347
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12.10.2020 12:10 Ответить
А шо там шабунько?))))
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12.10.2020 12:10 Ответить
бубочку ківить
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12.10.2020 12:11 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 9977
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12.10.2020 12:16 Ответить
!!!
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12.10.2020 16:21 Ответить
Точнее из за их отсутствия. Да, ЗеДолбоДятлы?
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12.10.2020 12:11 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 6667
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12.10.2020 12:15 Ответить
Злив зараховано.
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12.10.2020 12:12 Ответить
ну какой, нахрен, слив ?

любой мало-мальски грамотный экономист скажет, что Роттердам+ - это самая обычная схема для расчёта себестоимости. Такая схема применяется во всех цивилизованных странах.

Выглядит она так : я тебе продам тут свой товар по такой же цене, по какой ты сможешь купить такой же товар в другом месте и привезти сюда.
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12.10.2020 12:28 Ответить
даже не так. Мы купим у тебя товар НЕ ДОРОЖЕ чем ... и далее по тексту.
Потому что раньше, при "кормильцах", украинский уголь продавался государству по цене в 2-3 раза выше чем стоил бы импорт. Кроме того на шахты еще уходилди миллиарды дотаций, тиап "на безопасность".
Роттердам+ это все ограничил - "вот есть такой расчет, ни копейки выше мы не заплатим".
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12.10.2020 12:41 Ответить
Это уже нюансы в зависимости кому нужнее - продавцу продать или покупателю купить.

Но смысл такой.

Шо они, безмозглые, тут увидели преступного, я не понимаю.
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12.10.2020 12:52 Ответить
ну роттердам зрозуміло, а плюс то нафіга?
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12.10.2020 17:10 Ответить
плюс - это и есть доставка из роттердама
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12.10.2020 17:18 Ответить
А за клевету посаддили??? или извенились только??
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12.10.2020 12:13 Ответить
Надписи на заборах к делу не приобщишь...

А вот 73% дегенератов это заборное говно зашло на ура.
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12.10.2020 12:13 Ответить
Ну, у нас не только "Слуги" --- политические недоноски, но и 73% избирателей -- умственные недоноски!
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12.10.2020 16:26 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 9031
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12.10.2020 12:13 Ответить
что с ним? Пытается думать?
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12.10.2020 12:42 Ответить
дорожку жирную дунул, через пару минут попустит.
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12.10.2020 13:18 Ответить
Медведчук, Порошенко, Зеленский это одна банда. На глазах враги, поза глазами бухают в кабаках, и ржут с нас, как с дурачков.
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12.10.2020 12:14 Ответить
обедают в казино
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12.10.2020 12:29 Ответить
Так ты и есть дурачок. Грех с тебя не ржать
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12.10.2020 12:29 Ответить
А тобі доводили, що Петро був найкращим вибором.
Але ж ні. Ти клюнув на Зе. І навіть зараз не хочеш визнати свою помилку.
Май тепер.
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12.10.2020 16:16 Ответить
По логике некоторых: ответственен только тот, кто не доказал вину преступника?! А кто совершил преступление??
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12.10.2020 12:15 Ответить
Тот папучик ривалюции.
Сидит падло в Лондоне и счтает
бабло с ротердама+
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12.10.2020 12:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/310038 та https://censor.net/ru/user/459925 - два брехливих 73/43%зебіла
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12.10.2020 13:11 Ответить
Эх,зебилики,а за базар придется отвечать)а то привыкли клеветать без доказательств
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12.10.2020 12:22 Ответить
З головою як, "порядок"?... Що таке "презумпція невинуватості", знаєш?
"Конституція України.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину...".
Якщо це не зрозуміло, пропоную звернуться до психіатра...
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12.10.2020 12:22 Ответить
а с чего ты решило что вообще было "преступление"?
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12.10.2020 12:43 Ответить
бездоказове звинувачення - також злочин. Не злочин - лише в тому випадку, коли звинувачує особа, яка є "просто особою", пересічним обиватилем, журналістом, депутатом, врешті. І те, в такому випадку така "просто особа" може відповідати перед звинуваченим у суді в цивільному провадженні справи (як ото відповів Бігус перед Гладковськими). Здійснене посадовою особою (яка має вплив на правохоронні органи, чи правосуддя; або ж є представником цих органів) - таке звинувачення є кримінальним злочином.
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12.10.2020 13:08 Ответить
Хтт ж заперечує?!
А яка стаття кримінального кодексу?
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12.10.2020 13:11 Ответить
"Пливли, пливли, на березі втопились..."
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12.10.2020 12:15 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 490
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12.10.2020 12:17 Ответить
...и,да,я НИКОГДА не говорил,что Порох идеален...Но,я всегда говорил,что на ПЕРЕХОДНЫЙ период лутьшей кандидатуры не найти...И до сих пор так считаю!!!Конечно,после Земли,я боюсь придется придержать кого-то гораздо более жёсткого...При всех его минусах,он все таки старался и для страны...Вспоминать будем,и сравнивать всех будущих с Порохом...
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12.10.2020 12:18 Ответить
Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП - Цензор.НЕТ 367
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12.10.2020 12:18 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
__________________________
А тепер - бінго! Пєцю на довічне з конфіскацією!(разом з адмінами цього сайту)
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12.10.2020 12:27 Ответить
Спасибо Сулиме Ивану,за президента ....
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12.10.2020 12:28 Ответить
Справу "Роттердам+" закрито через недостатність доказів, - в.о. керівника САП - Цензор.НЕТ 7422
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12.10.2020 14:35 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
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показать весь комментарий
12.10.2020 12:42 Ответить
Ты повторяешься - https://censor.net/ru/comments/locate/3224330/019214b0-e082-70da-bd02-b06fc71c2167 !
Или тебе всё равно - ведь платят тебе - за количество публикаций?
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12.10.2020 16:01 Ответить
За такую подборку --- можно и заплатить... и не раз...и показывать ее --- хоть каждый день, может, таким образом у 73% хоть что-то в голове появится...
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12.10.2020 16:33 Ответить
Так ты до сих пор ещё не понял, что эта электоральная «революция» (тотальное неверие политикам из TV) и избрание Зеленского/«Слуг народа» - прямое следствие пяти лет правления выдающегося фарисея Порошенко?...
Это именно его насквозь лживый, лицемерный, плутократический режим серых, мелких и мелочных людишек сам себе выкопал яму!
«Именно при Порохе нынешняя власть получила путёвку в жизнь, удачно конвертировав дерьмо Пороха в голоса избирателей» - ©
Вот поэтому - в первом туре за Зеленского голосовали 30%, а во втором - к ним добавились ещё 43% пришедших на выборы - те, кто против Порошенко…
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12.10.2020 21:54 Ответить
Ваня ты лучший !!!! Спасибо тебе , что ты оказался среди 73% на прошлых выборах президента
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12.10.2020 12:49 Ответить
!!
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12.10.2020 16:34 Ответить
Опять зебилам вивимахером по губам поводили...
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12.10.2020 12:28 Ответить
о закрытии дела "Роттердам + "/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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12.10.2020 12:38 Ответить
Танцювала, балакала - сіла та й заплакала...
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12.10.2020 12:43 Ответить
А Ирина Пердь - против!
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12.10.2020 12:44 Ответить
Ніхто і не сумнівався. В кращому випадку могли хоча б Діму Вовка зробити відбувайлом за схему, арештувати і випустити втиху під заставу. Навіть на це не спромоглися, імпотенти зелені.
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12.10.2020 12:48 Ответить
Я вам скажу больше!
Вчера заводам Свинарчуков поступили новые военные заказы.
Только не говорите зебилам!
У них наступит коллапс пищеварения!
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12.10.2020 12:50 Ответить
О же ж холєра!!! Знову цей "баригаПетро" відкупився! )
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12.10.2020 13:27 Ответить
Ви САП ці матеріали самі і знищили,така собі кішенькова шарашкина контора.
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12.10.2020 14:31 Ответить
1. Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2. Главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав всем нам донбасский антрацит за импорт, а они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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12.10.2020 15:45 Ответить
3. Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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12.10.2020 15:47 Ответить
4. Так что - все эти «выводы» всех этих «экспертиз» - грандиозный спектакль для лохов! НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
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12.10.2020 15:50 Ответить
Все? Твоя маячня скінчилася? Дякувати Богу!
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12.10.2020 16:50 Ответить
Ой, простите меня ради Бога, что такой порохоботский праздник вам подпортила!...
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12.10.2020 21:47 Ответить
Ой, как неожиданно !!!!
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12.10.2020 16:01 Ответить
Це не моє...
Це не я...
Я молодець...
Ви прослухали звіт зє прокурорви...
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18.02.2021 11:40 Ответить
 
 