Справу "Роттердам+" закрито через недостатність доказів, - в.о. керівника САП

Справу "Роттердам+" закрито прокурором у зв'язку з тим, що зібраних слідством матеріалів недостатньо для доведення вини підозрюваних раніше осіб.

Про це повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук в інтерв'ю агентству "Українські новини".

"Відповідно до наявної інформації, справу закрито через те, що прокурор не вбачав можливості доведення винуватості, в тому числі і щодо збитків у розумінні КПК України поза розумним сумнівом", - повідомив в.о. керівника САП.

Максим Грищук також прокоментував скандальну експертизу у справі "Роттердам+", якою нещодавно зацікавилося Державне бюро розслідувань. За словами в.о. керівника САП, НАБУ не повідомляло прокуратурі про цю нову експертизу, виконану приватним експертом Іриною Педь.