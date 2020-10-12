Турецкая Guris остановит инвестиции в Украину и готовится к арбитражам
Из-за невыполнения Украиной своих обязательств перед инвесторами в развитие "зеленой" генерации турецкий инвестор может стать банкротом, поэтому остановит инвестиции и готовится подавать иск в международный арбитраж.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил представитель компании Guris в Украине Лоик Лерминьо.
"Вопрос по поводу задолженности в оплате – это очень большой вопрос для нас.
Потому что это с одной стороны это задерживает дальнейшие инвестиции, которые мы планировали", - рассказал Лерминьо.
Он подчеркнул, что инвесторы в соответствие с подписанным с правительством Меморандумом о взаимопонимании согласились на снижение "зеленого" тарифа и рассчитывают, что государство также выполнит свои обязательства по выплатам "зеленым" и по погашению задолженности перед ними.
"Раз все подписали меморандум, то все ожидали, что Украина будет его исполнять. Если Украина это не делает, то вопрос репутационный, репутацию легко потерять, а потом трудно завоевать", - отметил Лерминьо.
По его словам, Министерство финансов не заинтересовано рассматривать вопрос выпуска ОВГЗ для погашения долгов перед инвесторами в зеленую энергетику, поэтому в такой ситуации компания вынуждена будет обратиться в международный арбитраж.
"Мы вынуждены будем останавливать дальнейшие инвестиции, и будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд, потому что мы уже согласились на уменьшение тарифа. Т.е. наша сторона уже исполнена, сторона правительства – частично исполняется, надеемся на улучшение", - сообщил Лерминьо.
"Мы можем пока всем платить, но вопрос обслуживания долгов с банками и это может привести компанию к банкротство", - добавил он.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.
Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они заявили, что большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября 2020 года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении зеленых тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.
По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.
Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона — и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ — в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% — в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию начиная с августа этого года.
По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь — 27%.
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Ладно Европа может себе позволить играть в "экологию" выкидывая миллиарды на ветер, а у Украины таких шальных денег нет.
Хотя даже в Европе не все довольны "зеленым" инициативам.
Напримре восстание "желтых жилетов" во Франции, против дополнительного "эколонического сбора" на дизель.
Интересное дело, окружабщую среду загрязняют в основном Китай, Индия и страны 3-го мира, а платить за это предлагается европейцам.
Ну... я не готов. Мне и КПД 70% хватит.
Выбросы загрязняющих веществ при сгорании ископаемого топлива
Количество веществ, образующихся при сгорании угля, принято за 100
Загрязняющее вещество Природный газ Нефть Уголь
Углекислый газ 60 80 100
Угарный газ 20 15 100
Оксиды азота 20-40 70 100
Оксиды серы 0 70 100
Ртуть 0 40 - 50 100
полностью и без остатка, выделяя только углекислый газ и воду. СН4+202=С02+2Н20. Неспроста
же он горит на кухнях всего мира. У нас новые теплицы отапливаются из внутри газом,
без дымохода и потому без потерь. И никто из работников не угорал и не жаловался.
Даже Грета знает, что это не есть КАРАШО!
газа жизнь на земле не возможна. Растения используют его в процессе
фотосинтеза, выделяя при этом свободный кислород. У людей всегда должны быть
«вредные для жизни» объекты, то сахар, то сало, то яйца, теперь вот, Грета
подсказала, с чем надо бороться.
У нас - всё через жопу: потребитель на своей шкуре не в полной мере чувствует дурацкие решения правительства. Это не честно!
Угадайте кто будет новым владельцем? На Ко начинается на Ий заканчивается.
А компенсации владельцам заплатят из бюджета да за ваши с нами деньги а потом Беня их купит за гроши и будет и дальше парить электроэнергию втридорога.Дубинские и прочая зелень проголосуют как надо не сомневайтесь.Голосуйте и дальше за зелень и за майбутне и т д.. Эпоха бедности только начинается все идёт к тому что за еду будете работать.Зробы себя ещё раз!!!
Це все списування грошей а простіше розкрадання, а якщо копнути цих закордонних інвесторів то може виявитись що не такі вже і закордонні а там в дольовій участі наші топи
им там вдобно