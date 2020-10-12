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Турецкая Guris остановит инвестиции в Украину и готовится к арбитражам

Турецкая Guris остановит инвестиции в Украину и готовится к арбитражам

Из-за невыполнения Украиной своих обязательств перед инвесторами в развитие "зеленой" генерации турецкий инвестор может стать банкротом, поэтому остановит инвестиции и готовится подавать иск в международный арбитраж.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил представитель компании Guris в Украине Лоик Лерминьо.

"Вопрос по поводу задолженности в оплате – это очень большой вопрос для нас.
Потому что это с одной стороны это задерживает дальнейшие инвестиции, которые мы планировали", - рассказал Лерминьо.

Он подчеркнул, что инвесторы в соответствие с подписанным с правительством Меморандумом о взаимопонимании согласились на снижение "зеленого" тарифа и рассчитывают, что государство также выполнит свои обязательства по выплатам "зеленым" и по погашению задолженности перед ними.

"Раз все подписали меморандум, то все ожидали, что Украина будет его исполнять. Если Украина это не делает, то вопрос репутационный, репутацию легко потерять, а потом трудно завоевать", - отметил Лерминьо.

По его словам, Министерство финансов не заинтересовано рассматривать вопрос выпуска ОВГЗ для погашения долгов перед инвесторами в зеленую энергетику, поэтому в такой ситуации компания вынуждена будет обратиться в международный арбитраж.

"Мы вынуждены будем останавливать дальнейшие инвестиции, и будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд, потому что мы уже согласились на уменьшение тарифа. Т.е. наша сторона уже исполнена, сторона правительства – частично исполняется, надеемся на улучшение", - сообщил Лерминьо.

"Мы можем пока всем платить, но вопрос обслуживания долгов с банками и это может привести компанию к банкротство", - добавил он.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.
Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они заявили, что большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября 2020 года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.


По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении зеленых тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.


По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.
Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона — и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.


Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ — в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% — в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию начиная с августа этого года.
По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь — 27%.


Автор: 

арбитраж (188) инвестиции (1167) Турция (3508) энергетика (2579) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+11
Инвестиционные няни от зелёных - рулят
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12.10.2020 12:50 Ответить
+8
Лучше выплатить компенсайии, но разорвать все эти договора по "зеленой" энергетике.
Ладно Европа может себе позволить играть в "экологию" выкидывая миллиарды на ветер, а у Украины таких шальных денег нет.
Хотя даже в Европе не все довольны "зеленым" инициативам.
Напримре восстание "желтых жилетов" во Франции, против дополнительного "эколонического сбора" на дизель.
Интересное дело, окружабщую среду загрязняют в основном Китай, Индия и страны 3-го мира, а платить за это предлагается европейцам.
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12.10.2020 12:53 Ответить
+7
Да прекратите уже называть етих аферистов инвесторами. Они НИ КОПЕЙКИ не вкладывают в украинский бюджет. Все оборудование завозят из Китая, Польши, Турции и Голландии без уплаты налогов. Наладчики и установщики оборудования тоже с Польши и Германии. Из украинского только наши кошельки из которых ети насосы качают наши деньги.
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12.10.2020 13:16 Ответить
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Инвестиционные няни от зелёных - рулят
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12.10.2020 12:50 Ответить
Няни на карантине.
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12.10.2020 13:46 Ответить
а шо такое
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12.10.2020 12:50 Ответить
жлобы! всё своё видите-ли потерять им жалко.
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12.10.2020 12:51 Ответить
Лучше выплатить компенсайии, но разорвать все эти договора по "зеленой" энергетике.
Ладно Европа может себе позволить играть в "экологию" выкидывая миллиарды на ветер, а у Украины таких шальных денег нет.
Хотя даже в Европе не все довольны "зеленым" инициативам.
Напримре восстание "желтых жилетов" во Франции, против дополнительного "эколонического сбора" на дизель.
Интересное дело, окружабщую среду загрязняют в основном Китай, Индия и страны 3-го мира, а платить за это предлагается европейцам.
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12.10.2020 12:53 Ответить
Это не выкидывание на ветер. Не рассуждайте, как типичный совок. Например, благодаря развитию ветроэнергетики Сименс довел КПД ряда турбин почти до 80% еще несколько лет назад.
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12.10.2020 13:14 Ответить
Мы должны платить +50-100% на постоянной основе, чтобы Сименс смог повысить КПД?
Ну... я не готов. Мне и КПД 70% хватит.
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12.10.2020 13:18 Ответить
Все. Вижу, что клиника! Больше не убеждаю!
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12.10.2020 13:41 Ответить
Самая наизеленейшая энергия, получается от сгорания природного газа. Газ сгорает полностью, практически без вреда для экологии.
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13.10.2020 00:02 Ответить
Это не так.

Выбросы загрязняющих веществ при сгорании ископаемого топлива
Количество веществ, образующихся при сгорании угля, принято за 100

Загрязняющее вещество Природный газ Нефть Уголь
Углекислый газ 60 80 100
Угарный газ 20 15 100
Оксиды азота 20-40 70 100
Оксиды серы 0 70 100
Ртуть 0 40 - 50 100
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13.10.2020 09:31 Ответить
При достаточном количестве воздуха, газ сгорает
полностью и без остатка, выделяя только углекислый газ и воду. СН4+202=С02+2Н20. Неспроста
же он горит на кухнях всего мира. У нас новые теплицы отапливаются из внутри газом,
без дымохода и потому без потерь. И никто из работников не угорал и не жаловался.
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17.10.2020 17:46 Ответить
"выделяя только углекислый газ...".
Даже Грета знает, что это не есть КАРАШО!
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19.10.2020 09:32 Ответить
Грета, наверно не знает, что без углекислого
газа жизнь на земле не возможна. Растения используют его в процессе
фотосинтеза, выделяя при этом свободный кислород. У людей всегда должны быть
«вредные для жизни» объекты, то сахар, то сало, то яйца, теперь вот, Грета
подсказала, с чем надо бороться.
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19.10.2020 12:56 Ответить
В США тоже рассуждают как типичные совки?
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12.10.2020 13:36 Ответить
А как рассужжают в США? Вы хоть понятие имеете, сколько там крупнейших в мире ветропарков, например? ))
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12.10.2020 13:45 Ответить
В том то и дело, что много. И никаких преференций! И никаких субсидий!
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12.10.2020 15:10 Ответить
))) Загляните в штат Калифорния, например! ))) И их нормы в этой области.
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13.10.2020 09:32 Ответить
И что? 20 центов за кВт!!! Вот цена для оболваненного потребителя. Хотят лохи - пусть платят.
У нас - всё через жопу: потребитель на своей шкуре не в полной мере чувствует дурацкие решения правительства. Это не честно!
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13.10.2020 10:07 Ответить
Да не имеет екология к етим *зеленым тарифам* ничего общего. Наоборот, ети якобы *зеленые* технологии еще больше загрязняют окружающую стреду. Потому что работать они могут в украинском климате ( у нас нет ни подходящей розы ветров для ветростанция ни максимальной солнечной активности для солнечных станций) только в тандеме с ТЕС которые и являются самым большим обьектом загрязнения екологии. В Украине они тупо занимаются мошенничеством и занимаются продажей нам енергии выработанной ТЕС по *зеленым тарифам*.
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12.10.2020 13:21 Ответить
Ага всё делается не для того чтобы убрать зелёную энергетику а для того чтобы поменять ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
Угадайте кто будет новым владельцем? На Ко начинается на Ий заканчивается.
А компенсации владельцам заплатят из бюджета да за ваши с нами деньги а потом Беня их купит за гроши и будет и дальше парить электроэнергию втридорога.Дубинские и прочая зелень проголосуют как надо не сомневайтесь.Голосуйте и дальше за зелень и за майбутне и т д.. Эпоха бедности только начинается все идёт к тому что за еду будете работать.Зробы себя ещё раз!!!
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12.10.2020 13:38 Ответить
ооо...началось... пока еще эшелоны новых инвесторов на подходе)))) ...со старыми (наивными и доверчивыми) придется судиться? да няни инвестиционных нянь????
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12.10.2020 12:56 Ответить
А с кем они подписывали етот *зельоный* договор? Пускай на Петю и Ахметова в суд и подают.
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12.10.2020 12:56 Ответить
проффесионалы
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12.10.2020 12:58 Ответить
Европа и МВФ визжит что дотации в Украине нужно все отменить. Потому что ето очень плохо для економики и бюджета. При етом нас заставляют платить десятки миллаирдов в год на какие то *зельоные тарифы*. И ето в стране в которой идет война и не хватает денег даже на оборону и медицину.
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12.10.2020 12:59 Ответить
Вообще не понимаю, зачем нам эти инвесторы со своими ветряками, если у нас 4 атомных электростанции. Бред какой-то.
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12.10.2020 13:13 Ответить
Все чего касается рука или слово Зе превращается в тлен для страгы это просто конец с такой аурой
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12.10.2020 13:16 Ответить
Да прекратите уже называть етих аферистов инвесторами. Они НИ КОПЕЙКИ не вкладывают в украинский бюджет. Все оборудование завозят из Китая, Польши, Турции и Голландии без уплаты налогов. Наладчики и установщики оборудования тоже с Польши и Германии. Из украинского только наши кошельки из которых ети насосы качают наши деньги.
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12.10.2020 13:16 Ответить
готовится к арбитражам/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн / А у государства денег нет. Звиняйте, якщо шось не так.
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12.10.2020 13:19 Ответить
Шото не так пошло в деревне дураков...
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12.10.2020 13:26 Ответить
Треба зробити простіше набрати волонтерів на зону лічильників цих липових СЕС зробити повірку лічильникам і заблокувати доступ по лінії, можу поспорити що за півроку ці всі інвестори звалять з України тому що в нашому кліматі СЕС не дають тих заявлених МВт що списуються обленергами, все підводиться прорамно через мережу добавляють Мвт, тому що не можуть вони в хмарну погоду і 10% дати а дають 50% а деякі 70%...
Це все списування грошей а простіше розкрадання, а якщо копнути цих закордонних інвесторів то може виявитись що не такі вже і закордонні а там в дольовій участі наші топи
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12.10.2020 13:36 Ответить
сбу отдел ка не хочет с ореха слазить
им там вдобно
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12.10.2020 15:34 Ответить
Гнать поганой метлой всех этих "зелёных" инвесторов!
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13.10.2020 09:40 Ответить
 
 