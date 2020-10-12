Турецька Guris зупинить інвестиції в Україну і готується до арбітражів

Через невиконання Україною своїх зобов'язань перед інвесторами в розвиток "зеленої" генерації турецький інвестор може стати банкрутом, тому зупинить інвестиції і готується подавати позов до міжнародного арбітражу.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив представник компанії Guris в Україні Лоїк Лерміньо.

"Питання з приводу заборгованості в оплаті - це дуже велике питання для нас.

Тому що це з одного боку затримує подальші інвестиції, які ми планували", - розповів Лерміньо.

Він підкреслив, що інвестори відповідно до підписаним з урядом Меморандумом про взаєморозуміння погодилися на зниження "зеленого" тарифу і розраховують, що держава також виконає свої зобов'язання з виплат "зеленим" і з погашення заборгованості перед ними.

"Оскільки всі підписали меморандум, то всі чекали, що Україна буде його виконувати. Якщо Україна це не робить, то питання репутаційне, репутацію легко втратити, а потім важко завоювати", - зазначив Лерміньо.

За його словами, Міністерство фінансів не зацікавлене розглядати питання випуску ОВДП для погашення боргів перед інвесторами в зелену енергетику, тому в такій ситуації компанія змушена буде звернутися в міжнародний арбітраж.

"Ми змушені будемо зупиняти подальші інвестиції, і будемо змушені звернутися в Арбітражний суд, тому що ми вже погодилися на зменшення тарифу. Тобто наша сторона вже виконана, сторона уряду - частково виконується, сподіваємося на поліпшення", - повідомив Лерміньо.

"Ми можемо поки всім платити, але питання обслуговування боргів з банками і це може привести компанію до банкрутства", - додав він.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення.

Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ написали листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони заявили, що більшість інвесторів у відновлювану енергетику України з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародних арбітражів проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, тому, що в липні цього року було ухвалено закон про зменшення зелених тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 22 млрд грн.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності Закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників чистої електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% - в 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію починаючи з серпня цього року.

Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашені, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (із значним запізненням), за вересень - 27%.