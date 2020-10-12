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Новини
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Турецька Guris зупинить інвестиції в Україну і готується до арбітражів

Турецька Guris зупинить інвестиції в Україну і готується до арбітражів

Через невиконання Україною своїх зобов'язань перед інвесторами в розвиток "зеленої" генерації турецький інвестор може стати банкрутом, тому зупинить інвестиції і готується подавати позов до міжнародного арбітражу.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив представник компанії Guris в Україні Лоїк Лерміньо.

"Питання з приводу заборгованості в оплаті - це дуже велике питання для нас.

Тому що це з одного боку затримує подальші інвестиції, які ми планували", - розповів Лерміньо.

Він підкреслив, що інвестори відповідно до підписаним з урядом Меморандумом про взаєморозуміння погодилися на зниження "зеленого" тарифу і розраховують, що держава також виконає свої зобов'язання з виплат "зеленим" і з погашення заборгованості перед ними.

"Оскільки всі підписали меморандум, то всі чекали, що Україна буде його виконувати. Якщо Україна це не робить, то питання репутаційне, репутацію легко втратити, а потім важко завоювати", - зазначив Лерміньо.

За його словами, Міністерство фінансів не зацікавлене розглядати питання випуску ОВДП для погашення боргів перед інвесторами в зелену енергетику, тому в такій ситуації компанія змушена буде звернутися в міжнародний арбітраж.

"Ми змушені будемо зупиняти подальші інвестиції, і будемо змушені звернутися в Арбітражний суд, тому що ми вже погодилися на зменшення тарифу. Тобто наша сторона вже виконана, сторона уряду - частково виконується, сподіваємося на поліпшення", - повідомив Лерміньо.

"Ми можемо поки всім платити, але питання обслуговування боргів з банками і це може привести компанію до банкрутства", - додав він.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення.

Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ написали листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони заявили, що більшість інвесторів у відновлювану енергетику України з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародних арбітражів проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, тому, що в липні цього року було ухвалено закон про зменшення зелених тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 22 млрд грн.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності Закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників чистої електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% - в 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію починаючи з серпня цього року.

Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашені, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (із значним запізненням), за вересень - 27%.

Автор: 

арбітраж (382) інвестиції (2044) Туреччина (3487) енергетика (2572) альтернативна енергетика (845)


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Топ коментарі
+11
Инвестиционные няни от зелёных - рулят
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12.10.2020 12:50
+8
Лучше выплатить компенсайии, но разорвать все эти договора по "зеленой" энергетике.
Ладно Европа может себе позволить играть в "экологию" выкидывая миллиарды на ветер, а у Украины таких шальных денег нет.
Хотя даже в Европе не все довольны "зеленым" инициативам.
Напримре восстание "желтых жилетов" во Франции, против дополнительного "эколонического сбора" на дизель.
Интересное дело, окружабщую среду загрязняют в основном Китай, Индия и страны 3-го мира, а платить за это предлагается европейцам.
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12.10.2020 12:53
+7
Да прекратите уже называть етих аферистов инвесторами. Они НИ КОПЕЙКИ не вкладывают в украинский бюджет. Все оборудование завозят из Китая, Польши, Турции и Голландии без уплаты налогов. Наладчики и установщики оборудования тоже с Польши и Германии. Из украинского только наши кошельки из которых ети насосы качают наши деньги.
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12.10.2020 13:16
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Инвестиционные няни от зелёных - рулят
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12.10.2020 12:50 Відповісти
Няни на карантине.
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12.10.2020 13:46 Відповісти
а шо такое
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12.10.2020 12:50 Відповісти
жлобы! всё своё видите-ли потерять им жалко.
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12.10.2020 12:51 Відповісти
Лучше выплатить компенсайии, но разорвать все эти договора по "зеленой" энергетике.
Ладно Европа может себе позволить играть в "экологию" выкидывая миллиарды на ветер, а у Украины таких шальных денег нет.
Хотя даже в Европе не все довольны "зеленым" инициативам.
Напримре восстание "желтых жилетов" во Франции, против дополнительного "эколонического сбора" на дизель.
Интересное дело, окружабщую среду загрязняют в основном Китай, Индия и страны 3-го мира, а платить за это предлагается европейцам.
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12.10.2020 12:53 Відповісти
Это не выкидывание на ветер. Не рассуждайте, как типичный совок. Например, благодаря развитию ветроэнергетики Сименс довел КПД ряда турбин почти до 80% еще несколько лет назад.
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12.10.2020 13:14 Відповісти
Мы должны платить +50-100% на постоянной основе, чтобы Сименс смог повысить КПД?
Ну... я не готов. Мне и КПД 70% хватит.
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12.10.2020 13:18 Відповісти
Все. Вижу, что клиника! Больше не убеждаю!
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12.10.2020 13:41 Відповісти
Самая наизеленейшая энергия, получается от сгорания природного газа. Газ сгорает полностью, практически без вреда для экологии.
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13.10.2020 00:02 Відповісти
Это не так.

Выбросы загрязняющих веществ при сгорании ископаемого топлива
Количество веществ, образующихся при сгорании угля, принято за 100

Загрязняющее вещество Природный газ Нефть Уголь
Углекислый газ 60 80 100
Угарный газ 20 15 100
Оксиды азота 20-40 70 100
Оксиды серы 0 70 100
Ртуть 0 40 - 50 100
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13.10.2020 09:31 Відповісти
При достаточном количестве воздуха, газ сгорает
полностью и без остатка, выделяя только углекислый газ и воду. СН4+202=С02+2Н20. Неспроста
же он горит на кухнях всего мира. У нас новые теплицы отапливаются из внутри газом,
без дымохода и потому без потерь. И никто из работников не угорал и не жаловался.
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17.10.2020 17:46 Відповісти
"выделяя только углекислый газ...".
Даже Грета знает, что это не есть КАРАШО!
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19.10.2020 09:32 Відповісти
Грета, наверно не знает, что без углекислого
газа жизнь на земле не возможна. Растения используют его в процессе
фотосинтеза, выделяя при этом свободный кислород. У людей всегда должны быть
«вредные для жизни» объекты, то сахар, то сало, то яйца, теперь вот, Грета
подсказала, с чем надо бороться.
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19.10.2020 12:56 Відповісти
В США тоже рассуждают как типичные совки?
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12.10.2020 13:36 Відповісти
А как рассужжают в США? Вы хоть понятие имеете, сколько там крупнейших в мире ветропарков, например? ))
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12.10.2020 13:45 Відповісти
В том то и дело, что много. И никаких преференций! И никаких субсидий!
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12.10.2020 15:10 Відповісти
))) Загляните в штат Калифорния, например! ))) И их нормы в этой области.
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13.10.2020 09:32 Відповісти
И что? 20 центов за кВт!!! Вот цена для оболваненного потребителя. Хотят лохи - пусть платят.
У нас - всё через жопу: потребитель на своей шкуре не в полной мере чувствует дурацкие решения правительства. Это не честно!
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13.10.2020 10:07 Відповісти
Да не имеет екология к етим *зеленым тарифам* ничего общего. Наоборот, ети якобы *зеленые* технологии еще больше загрязняют окружающую стреду. Потому что работать они могут в украинском климате ( у нас нет ни подходящей розы ветров для ветростанция ни максимальной солнечной активности для солнечных станций) только в тандеме с ТЕС которые и являются самым большим обьектом загрязнения екологии. В Украине они тупо занимаются мошенничеством и занимаются продажей нам енергии выработанной ТЕС по *зеленым тарифам*.
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12.10.2020 13:21 Відповісти
Ага всё делается не для того чтобы убрать зелёную энергетику а для того чтобы поменять ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
Угадайте кто будет новым владельцем? На Ко начинается на Ий заканчивается.
А компенсации владельцам заплатят из бюджета да за ваши с нами деньги а потом Беня их купит за гроши и будет и дальше парить электроэнергию втридорога.Дубинские и прочая зелень проголосуют как надо не сомневайтесь.Голосуйте и дальше за зелень и за майбутне и т д.. Эпоха бедности только начинается все идёт к тому что за еду будете работать.Зробы себя ещё раз!!!
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12.10.2020 13:38 Відповісти
ооо...началось... пока еще эшелоны новых инвесторов на подходе)))) ...со старыми (наивными и доверчивыми) придется судиться? да няни инвестиционных нянь????
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12.10.2020 12:56 Відповісти
А с кем они подписывали етот *зельоный* договор? Пускай на Петю и Ахметова в суд и подают.
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12.10.2020 12:56 Відповісти
проффесионалы
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12.10.2020 12:58 Відповісти
Европа и МВФ визжит что дотации в Украине нужно все отменить. Потому что ето очень плохо для економики и бюджета. При етом нас заставляют платить десятки миллаирдов в год на какие то *зельоные тарифы*. И ето в стране в которой идет война и не хватает денег даже на оборону и медицину.
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12.10.2020 12:59 Відповісти
Вообще не понимаю, зачем нам эти инвесторы со своими ветряками, если у нас 4 атомных электростанции. Бред какой-то.
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12.10.2020 13:13 Відповісти
Все чего касается рука или слово Зе превращается в тлен для страгы это просто конец с такой аурой
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12.10.2020 13:16 Відповісти
Да прекратите уже называть етих аферистов инвесторами. Они НИ КОПЕЙКИ не вкладывают в украинский бюджет. Все оборудование завозят из Китая, Польши, Турции и Голландии без уплаты налогов. Наладчики и установщики оборудования тоже с Польши и Германии. Из украинского только наши кошельки из которых ети насосы качают наши деньги.
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12.10.2020 13:16 Відповісти
готовится к арбитражам/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн / А у государства денег нет. Звиняйте, якщо шось не так.
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12.10.2020 13:19 Відповісти
Шото не так пошло в деревне дураков...
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12.10.2020 13:26 Відповісти
Треба зробити простіше набрати волонтерів на зону лічильників цих липових СЕС зробити повірку лічильникам і заблокувати доступ по лінії, можу поспорити що за півроку ці всі інвестори звалять з України тому що в нашому кліматі СЕС не дають тих заявлених МВт що списуються обленергами, все підводиться прорамно через мережу добавляють Мвт, тому що не можуть вони в хмарну погоду і 10% дати а дають 50% а деякі 70%...
Це все списування грошей а простіше розкрадання, а якщо копнути цих закордонних інвесторів то може виявитись що не такі вже і закордонні а там в дольовій участі наші топи
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12.10.2020 13:36 Відповісти
сбу отдел ка не хочет с ореха слазить
им там вдобно
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12.10.2020 15:34 Відповісти
Гнать поганой метлой всех этих "зелёных" инвесторов!
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13.10.2020 09:40 Відповісти
 
 