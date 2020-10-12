Обнародован полный текст совместного заявления Зеленского и Дуды: Усиление сотрудничества, защита прав нацменьшинств и развитие инициативы "Триморья"

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда выступили с совместным заявлением. Заявление было подписано 12 октября по итогам встречи президентов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В совместном заявлении Зеленский и Дуда:

подчеркнули необходимость усиления международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз в связи с пандемией коронавируса;

подчеркнули необходимость прекращения незаконной оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. При этом Польша выразила заинтересованность в участии в международной платформе по деоккупации Крыма;

отметили право граждан определять свое будущее в результате демократических выборов;

Польша подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины;

осудили преступления против человечности и признали необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации жертв конфликтов и политических репрессий 20 века в Украине и Польше;

осудили акты надругательства над украинскими и польскими памятниками и местами памяти в обеих странах и призвали осуществлять надлежащую опеку над ними;

подчеркнули необходимость защиты прав нацменьшинств в Украине и Польше, основы функционирования школ польского и украинского меньшинства будут урегулированы отдельным соглашением;

подчеркнули необходимость дальнейшего углубления отношений Украины с Евросоюзом;

подчеркнули необходимость предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО;

подчеркнули необходимость сотрудничества между странами для проведения дальнейших реформ в Украине;

подчеркнули необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского;

подчеркнули необходимость углубления экономического сотрудничества между странами;

подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере;

подчеркнули необходимость сотрудничества с целью усиления роли региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европейского континента;

Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморья".

Также Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения работы консультационного комитета президентов Украины и Польши, следующее заседание которого состоится в Варшаве.

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Далее приводим полный текст заявления на языке оригинала:

Ми, президенти України та Республіки Польща:

Наголошуємо на важливості українсько-польських двосторонніх відносин, які мають характер стратегічного партнерства. Висловлюємо свою волю до їхнього всебічного розвитку на благо наших суспільств і економік. Погоджуємося, що пандемія коронавірусу суттєво вплинула на глобальний та регіональний порядок. Ми наголошуємо на необхідності посилення міжнародної співпраці задля подолання нових викликів і загроз.

Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим.

Україна та Республіка Польща наголошують на праві громадян усіх країн визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів.

Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Засуджуємо злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті, і вважаємо, що вони не можуть бути жодним чином виправдані. Визнаємо важливість гідного вшанування пам’яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам’яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі пошанування історичної правди.

Президенти України та Польщі засуджують акти наруги над українськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Польщі і польськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Україні, а також закликають відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.

Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку.

Підтверджуємо налаштованість обох держав взаємодіяти з метою подальшого поглиблення відносин України з Європейським Союзом на принципах асоціації та глибокої економічної інтеграції. Позитивно оцінюємо підсумки 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся 6 жовтня цього року.

Україна висловлює вдячність Республіці Польща за практичну підтримку євроатлантичних прагнень України, передусім у процесі реформування національного сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Обидві сторони наголошують на важливості надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Українська сторона підтверджує незмінність курсу держави на реалізацію комплексу амбітних реформ, зміцнення верховенства права та подолання корупції. Польська сторона підтверджує готовність надавати подальшу підтримку системним перетворенням в Україні.

Підтверджуємо необхідність подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Наголошуємо на важливості взаємовигідного економічного співробітництва з метою повного використання можливостей, що пропонуються українським і польським ринками в контексті функціонуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Вбачаємо необхідність невідкладно активізувати роботу Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Інтересам двох держав відповідає зростання обсягів взаємних інвестицій в Україні та Польщі, для чого важливо створювати сприятливі умови для ведення бізнесу.

Підкреслюємо необхідність подальшої співпраці в енергетичній сфері задля зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі в цілому. Бачимо важливість підвищення надійності та диверсифікації постачання енергоносіїв, а також забезпечення прозорості енергетичного сектору.

Підкреслюємо необхідність співпраці з метою посилення ролі нашого регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту.

Республіка Польща підтримує поглиблення співпраці України з ініціативою "Тримор’я".

Заявляємо про необхідність продовження роботи Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща, наступне засідання якого в повному складі відбудеться у Варшаві.

Визнаємо, що гуманітарна та культурна співпраця залишається важливою частиною двостороннього порядку денного та буде спрямована на сприяння міжлюдським контактам, розробці нових ініціатив та реалізації спільних проектів у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, спорту, молодіжних обмінів, туризму.