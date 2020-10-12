РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7578 посетителей онлайн
Новости
2 112 31

Киев будет строить перерабатывающие предприятия вместо свалок, - Кличко

Киев будет строить перерабатывающие предприятия вместо свалок, - Кличко

На полигоне №5 в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку полигона к закрытию.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"Полигон №5 в Подгорцах - это самая большая свалка в Украине. За год на него свозят более 450 000 тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию, - сказал Кличко. - Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию ​​очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовки к его закрытия", - сообщил Кличко.

По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сегодня закупают необходимое оборудование.

Мэр отметил, что процесс будет длительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигона. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий ", - отметил Виталий Кличко.

Автор: 

Киев (25794) Кличко Виталий (4660) мусоропереработка (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Перед выборами и не такое наобещаешь)))
показать весь комментарий
12.10.2020 16:31 Ответить
+3
Пусті слова, якщо за 5 років не побудували, то виходить що неспроможні! Злізайти з трону, давайте можливість іншим покерувати!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:31 Ответить
+3
Опять выборы, опять надо строить
показать весь комментарий
12.10.2020 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перед выборами и не такое наобещаешь)))
показать весь комментарий
12.10.2020 16:31 Ответить
...ну....сумасшедший!....что возьмешь? (с)
показать весь комментарий
12.10.2020 17:14 Ответить
Обіцянка цяцянка. Влада ігнорує екологію країни, це не вигідно олігархату, який не хоче витрачати свої кошти на утилізацію сміття.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:55 Ответить
будет... как всегда и везде - будет...
а надо уже строит... или уже построили... не первый же год эта проблема (в Украине)
показать весь комментарий
12.10.2020 16:31 Ответить
Пусті слова, якщо за 5 років не побудували, то виходить що неспроможні! Злізайти з трону, давайте можливість іншим покерувати!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:31 Ответить
Уже ж строили. И шо опять? Мусора не хватит...
показать весь комментарий
12.10.2020 16:32 Ответить
Опять выборы, опять надо строить
показать весь комментарий
12.10.2020 16:39 Ответить
А еще метро на трою,будет Киев строить .Голова отбитая забыла сказать.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:34 Ответить
И ещё б-А-А-А-льшую окружную
показать весь комментарий
12.10.2020 16:40 Ответить
В Чернобыльской ЗОНЕ.

Ни у одного крупного мегаполиса нет такой удобной зоны для мусора
Тянем жд ветку . Где-то на спецстанции сгружаем мусор с машин на конвейера и сразу на переробку
показать весь комментарий
12.10.2020 16:39 Ответить
А работать там кто будет?
показать весь комментарий
12.10.2020 16:41 Ответить
Люди. Там и сейчас работают
Можно все автоматизировать
показать весь комментарий
12.10.2020 16:42 Ответить
Точнее - машина с мусором выгружает в вагоны вагоны уходят в Чернобыльскую зону там построить конвейера для выгрузки и заводские Ангары
показать весь комментарий
12.10.2020 16:41 Ответить
Ни хрена. Пускай учатся перерабатывать. А-то, всю Зону забросают мусором. Там только природа восстановилась без человека.
показать весь комментарий
12.10.2020 22:03 Ответить
А когда будет?
Или это так, чисто под выборы?
показать весь комментарий
12.10.2020 16:40 Ответить
та хай хоч під вибори.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:52 Ответить
Ви не зрозуміли...під вибори зробити таких проект неможливо - під вибори про це можна тільки розповісти байку.
показать весь комментарий
12.10.2020 17:05 Ответить
Святі вибори!!!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:51 Ответить
гиперлуп на луну
показать весь комментарий
12.10.2020 17:05 Ответить
Хотя Кличко и лучший мер за все время, но с перерабатывающими предприятиями пока что ситуация будет как с паркингами в городе, т.е. никак((
показать весь комментарий
12.10.2020 17:40 Ответить
Лучший если только среди худших.
показать весь комментарий
12.10.2020 19:21 Ответить
Та ти шо!!!
показать весь комментарий
12.10.2020 19:16 Ответить
Ну хоть один перерабатывающий завод построил?
показать весь комментарий
12.10.2020 19:20 Ответить
о как ! мусорные свалки уже строят!
показать весь комментарий
12.10.2020 20:09 Ответить
А свое обещание, которое Кличко давал перед первым своим мерством - про питьевую воду из кранов, как в Европе, он когда выполнять собирается ?
показать весь комментарий
12.10.2020 21:33 Ответить
дошло...- или подсказали..???- бокс он такой...(((
показать весь комментарий
12.10.2020 22:15 Ответить
Это сложнее моста, который сломался сразу.
показать весь комментарий
12.10.2020 22:39 Ответить
Переробка сіття замість його спалювання - це неминучість.
Рано чи пізно Україна буде вимушена до цього прийти.
показать весь комментарий
13.10.2020 00:50 Ответить
такого никогда не было и вот опять...
показать весь комментарий
13.10.2020 07:53 Ответить
 
 