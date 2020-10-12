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Новини
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Київ будуватиме переробні підприємства замість сміттєзвалищ, - Кличко

Київ будуватиме переробні підприємства замість сміттєзвалищ, - Кличко

На полігоні №5 у Підгірцях розпочнуть рекультивацію і підготовку полігону до закриття.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Полігон №5 у Підгірцях – це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Працює цей полігон – вже 34 роки. Уявіть – скільки там сміття! Ми впроваджуємо на полігоні новітні технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію, - сказав Кличко. - Нагадаю, кілька років тому ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу. Це не допускає виливу фільтрату в навколишнє середовище. Я вже підписав розпорядження про початок робіт з рекультивації усього полігону - тобто підготовки до його закриття!", - повідомив Кличко.

За його словами, проект рекультивації першої карти на полігоні вже пройшов державну експертизу. Сьогодні закуповують необхідне обладнання.

Мер зазначив, що процес буде тривалим.

"Ми повинні зробити все можливе, аби надійно законсервувати сміття і не допустити різного роду аварійних випадків. Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив "План управління відходами", що передбачає будівництво переробних підприємств", - зазначив Віталій Кличко.

Читайте також: У Львові триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу, - Садовий

Автор: 

Київ (19794) Кличко Віталій (3536) сміттєпереробка (174)


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Топ коментарі
+13
Перед выборами и не такое наобещаешь)))
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12.10.2020 16:31 Відповісти
+3
Пусті слова, якщо за 5 років не побудували, то виходить що неспроможні! Злізайти з трону, давайте можливість іншим покерувати!
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12.10.2020 16:31 Відповісти
+3
Опять выборы, опять надо строить
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12.10.2020 16:39 Відповісти
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Перед выборами и не такое наобещаешь)))
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12.10.2020 16:31 Відповісти
...ну....сумасшедший!....что возьмешь? (с)
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12.10.2020 17:14 Відповісти
Обіцянка цяцянка. Влада ігнорує екологію країни, це не вигідно олігархату, який не хоче витрачати свої кошти на утилізацію сміття.
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12.10.2020 18:55 Відповісти
будет... как всегда и везде - будет...
а надо уже строит... или уже построили... не первый же год эта проблема (в Украине)
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12.10.2020 16:31 Відповісти
Пусті слова, якщо за 5 років не побудували, то виходить що неспроможні! Злізайти з трону, давайте можливість іншим покерувати!
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12.10.2020 16:31 Відповісти
Уже ж строили. И шо опять? Мусора не хватит...
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12.10.2020 16:32 Відповісти
Опять выборы, опять надо строить
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12.10.2020 16:39 Відповісти
А еще метро на трою,будет Киев строить .Голова отбитая забыла сказать.
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12.10.2020 16:34 Відповісти
И ещё б-А-А-А-льшую окружную
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12.10.2020 16:40 Відповісти
В Чернобыльской ЗОНЕ.

Ни у одного крупного мегаполиса нет такой удобной зоны для мусора
Тянем жд ветку . Где-то на спецстанции сгружаем мусор с машин на конвейера и сразу на переробку
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12.10.2020 16:39 Відповісти
А работать там кто будет?
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12.10.2020 16:41 Відповісти
Люди. Там и сейчас работают
Можно все автоматизировать
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12.10.2020 16:42 Відповісти
Точнее - машина с мусором выгружает в вагоны вагоны уходят в Чернобыльскую зону там построить конвейера для выгрузки и заводские Ангары
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12.10.2020 16:41 Відповісти
Ни хрена. Пускай учатся перерабатывать. А-то, всю Зону забросают мусором. Там только природа восстановилась без человека.
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12.10.2020 22:03 Відповісти
А когда будет?
Или это так, чисто под выборы?
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12.10.2020 16:40 Відповісти
та хай хоч під вибори.
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12.10.2020 16:52 Відповісти
Ви не зрозуміли...під вибори зробити таких проект неможливо - під вибори про це можна тільки розповісти байку.
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12.10.2020 17:05 Відповісти
Святі вибори!!!
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12.10.2020 16:51 Відповісти
гиперлуп на луну
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12.10.2020 17:05 Відповісти
Хотя Кличко и лучший мер за все время, но с перерабатывающими предприятиями пока что ситуация будет как с паркингами в городе, т.е. никак((
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12.10.2020 17:40 Відповісти
Лучший если только среди худших.
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12.10.2020 19:21 Відповісти
Та ти шо!!!
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12.10.2020 19:16 Відповісти
Ну хоть один перерабатывающий завод построил?
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12.10.2020 19:20 Відповісти
о как ! мусорные свалки уже строят!
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12.10.2020 20:09 Відповісти
А свое обещание, которое Кличко давал перед первым своим мерством - про питьевую воду из кранов, как в Европе, он когда выполнять собирается ?
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12.10.2020 21:33 Відповісти
дошло...- или подсказали..???- бокс он такой...(((
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12.10.2020 22:15 Відповісти
Это сложнее моста, который сломался сразу.
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12.10.2020 22:39 Відповісти
Переробка сіття замість його спалювання - це неминучість.
Рано чи пізно Україна буде вимушена до цього прийти.
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13.10.2020 00:50 Відповісти
такого никогда не было и вот опять...
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13.10.2020 07:53 Відповісти
 
 