Київ будуватиме переробні підприємства замість сміттєзвалищ, - Кличко

На полігоні №5 у Підгірцях розпочнуть рекультивацію і підготовку полігону до закриття.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Полігон №5 у Підгірцях – це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Працює цей полігон – вже 34 роки. Уявіть – скільки там сміття! Ми впроваджуємо на полігоні новітні технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію, - сказав Кличко. - Нагадаю, кілька років тому ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу. Це не допускає виливу фільтрату в навколишнє середовище. Я вже підписав розпорядження про початок робіт з рекультивації усього полігону - тобто підготовки до його закриття!", - повідомив Кличко.

За його словами, проект рекультивації першої карти на полігоні вже пройшов державну експертизу. Сьогодні закуповують необхідне обладнання.

Мер зазначив, що процес буде тривалим.

"Ми повинні зробити все можливе, аби надійно законсервувати сміття і не допустити різного роду аварійних випадків. Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив "План управління відходами", що передбачає будівництво переробних підприємств", - зазначив Віталій Кличко.

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