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Кабмин опубликовал документы, которые создадут дефицит грузовых вагонов

Кабмин опубликовал документы, которые создадут дефицит грузовых вагонов

Министерство инфраструктуры намерено ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Если этот приказ вступит в силу, частным компаниям и "Укрзализныце" придется списать львиную долю вагонного парка: по оценкам экспертов рынка, уже в будущем году на металлолом отправятся почти 13 тысяч вагонов.

Промышленные ассоциации и народные депутаты уже выступили против этого решения. Они предупреждают: дефицит вагонов, который искусственно создает Кабмин, приведет к коллапсу в экономике страны, которая и так переживает не лучшие времена из-за коронакризиса. Поставки товаров и сырья в условиях нехватки вагонов будут неминуемо сорваны. Это значит, что промышленные предприятия будут сокращать производство, а объемы экспорта зерновых упадут, что приведет к росту количества безработных в Украине и падению курса национальной валюты.

Под угрозой окажется и энергетическая безопасность страны. Так, по словам главы профсоюза горняков Михаила Волынца, дефицит полувагонов после решения Кабмина приведет к срывам графиков отгрузки и транспортировки угля.
"С учетом потребности угольной отрасли в вагонах на уровне 18-19 тыс. полувагонов, ожидаемая нехватка вагонов в случае принятия предложенного решения, достигнет 3-4 тыс. Это ставит под угрозу отгрузки 7,5 млн тонн угля в год (-12%). А стабильные поставки угля это важная составляющая бесперебойной работы энергосистемы и угольных предприятий", - заявил он.

Напомним, ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко напомнила, что Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами. А в них не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры госмонополиста.


Автор: 

Укрзализныця (2767) вагоны (179)


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Вот, шо ватники правильно говорят: Украина -- цэ руина...
...если транспорт рухнет -- токо "кравчучки" и выехают...
Я помню, как украинские Барышни, при переходе Поляцко-Украинской границы, по пять свитеров и пальтов на себя натягивали -- фигурки себе портили... *)
Но, заметить надо -- украинских проституток, почти не встречал в ЕС -- чешки, польки, мадьярки... ...и даже немки...*)
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13.10.2020 13:11 Ответить
 
 