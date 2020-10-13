Кабмин опубликовал документы, которые создадут дефицит грузовых вагонов

Министерство инфраструктуры намерено ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Если этот приказ вступит в силу, частным компаниям и "Укрзализныце" придется списать львиную долю вагонного парка: по оценкам экспертов рынка, уже в будущем году на металлолом отправятся почти 13 тысяч вагонов.

Промышленные ассоциации и народные депутаты уже выступили против этого решения. Они предупреждают: дефицит вагонов, который искусственно создает Кабмин, приведет к коллапсу в экономике страны, которая и так переживает не лучшие времена из-за коронакризиса. Поставки товаров и сырья в условиях нехватки вагонов будут неминуемо сорваны. Это значит, что промышленные предприятия будут сокращать производство, а объемы экспорта зерновых упадут, что приведет к росту количества безработных в Украине и падению курса национальной валюты.

Под угрозой окажется и энергетическая безопасность страны. Так, по словам главы профсоюза горняков Михаила Волынца, дефицит полувагонов после решения Кабмина приведет к срывам графиков отгрузки и транспортировки угля.

"С учетом потребности угольной отрасли в вагонах на уровне 18-19 тыс. полувагонов, ожидаемая нехватка вагонов в случае принятия предложенного решения, достигнет 3-4 тыс. Это ставит под угрозу отгрузки 7,5 млн тонн угля в год (-12%). А стабильные поставки угля это важная составляющая бесперебойной работы энергосистемы и угольных предприятий", - заявил он.

Напомним, ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко напомнила, что Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами. А в них не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры госмонополиста.





