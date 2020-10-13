Кабмін опублікував документи, які створять дефіцит вантажних вагонів

Міністерство інфраструктури має намір обмежити термін експлуатації вантажних вагонів. Відповідний наказ опубліковані на офіційному сайті відомства.

Якщо цей наказ набере чинності, приватним компаніям і "Укрзалізниці" доведеться списати левову частку вагонного парку: за оцінками експертів ринку, вже в майбутньому році на металобрухт піде майже 13 тисяч вагонів.

Промислові асоціації та народні депутати вже виступили проти цього рішення. Вони попереджають: дефіцит вагонів, який штучно створює Кабмін, призведе до колапсу в економіці країни, яка і так переживає не найкращі часи через коронакризу. Поставки товарів і сировини в умовах браку вагонів будуть неминуче зірвані. Це означає, що промислові підприємства будуть скорочувати виробництво, а обсяги експорту зернових впадуть, що призведе до зростання кількості безробітних в Україні та падіння курсу національної валюти.

Під загрозою опиниться і енергетична безпека країни. Так, за словами голови профспілки гірників Михайла Волинця, дефіцит піввагонів після рішення Кабміну призведе до зривів графіків відвантаження і транспортування вугілля.

"З урахуванням потреби вугільної галузі в вагонах на рівні 18-19 тис. піввагонів, очікувана нестача вагонів в разі прийняття запропонованого рішення, досягне 3-4 тис. Це ставить під загрозу відвантаження 7,5 млн тонн вугілля на рік (-12%) . А стабільні поставки вугілля це важлива складова безперебійної роботи енергосистеми і вугільних підприємств", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко нагадала, що Україна взяла на себе зобов'язання привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами. А в них не передбачений нормативний термін служби вагонів.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить "Укрзалізницю" купувати нові вагони, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури держмонополіста.