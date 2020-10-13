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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР

Террористы проводят сборы

Командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовки т.н. "военнообязанного населения" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"С этой недели на полигонах 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантами начато проведение сборов, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов.

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Автор: 

разведка (4206) Донбасс (26958) наемники рф (2095)


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Топ комментарии
+4
Там ещё остались "резервисты"?
Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 2422
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13.10.2020 13:30 Ответить
+3
Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 6059
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13.10.2020 13:35 Ответить
+2
донецкий карабах еще жив?
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13.10.2020 13:38 Ответить
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Вот пусть дро...чат всей компанией ,пока еще тепло на улице!
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13.10.2020 13:30 Ответить
Там ещё остались "резервисты"?
Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 2422
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13.10.2020 13:30 Ответить
Там суцільна бухота.
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13.10.2020 13:34 Ответить
Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 6059
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13.10.2020 13:35 Ответить
Вони там весь час щось проводять.
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13.10.2020 13:33 Ответить
Ну, як бачимо, ворог постійно готує своє військо і це, покращує його боєздатність в цілому. Питання, наскільки Україна готується до наступних бойових дій?
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13.10.2020 13:38 Ответить
Самое лучшее как в Азербайджане - напали? - получите
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13.10.2020 13:51 Ответить
донецкий карабах еще жив?
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13.10.2020 13:38 Ответить
а в это время Зюльё что-то нюхает...и об "рэхвэрендумах" по канабису мечтает.
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13.10.2020 13:51 Ответить
нехай проводят. щас как раз самае время. ковид подкосит местных бухарей и нариков
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13.10.2020 13:52 Ответить
кацапские терористы они таки фашики недобитые.
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13.10.2020 14:08 Ответить
Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 8772
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13.10.2020 14:09 Ответить
твои обдроченцы загнали фошыздов в семсят сем катлов?! они реально могут загнать, так это тока иглу в вену, и немеренную порцию катанки в глотку. если бы не войска мокшанской *********, твоих обдроченцев ловили б по посадкам чере два дня наступления украинских войск
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13.10.2020 14:56 Ответить
 
 