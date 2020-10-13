Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовки т.н. "военнообязанного населения" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"С этой недели на полигонах 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантами начато проведение сборов, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов.

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