Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР
Командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовки т.н. "военнообязанного населения" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.
"С этой недели на полигонах 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантами начато проведение сборов, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов", - говорится в сообщении.
Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов.
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