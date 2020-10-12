Глава МИ-6 Мур на тайной встрече предупредил Зеленского о сливе информации его приближенными

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию он провел не только официальные встречи, о которых написали СМИ, но и встретился с новым главой секретной разведслужбы Ми-6 Ричардом Муром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Zn.ua, со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, эта встреча не была приятной для главы государства.

На закрытом мероприятии, в котором с украинской стороны, помимо президента, участвовал руководитель СБУ Иван Баканов, главой Ми-6 обсуждались три основные темы.

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По информации издания, первая касалась атак украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

Во время обсуждения второй речь шла о ситуации на востоке Украины и действиях России.

Третья же якобы касалась окружения Зеленского. Причем не только официального, но и неформального, которое имеет значительное влияние на главу государства.

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Как рассказал источник издания, закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы якобы видят, как уплывает информация из Украины.

"Раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют", – написало издание.

Также отмечено, что сама встреча с главой Ми-6 – факт примечательный и говорит о высокой степени интереса британского правительства к Украине и ее президенту.

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