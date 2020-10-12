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Глава МИ-6 Мур на тайной встрече предупредил Зеленского о сливе информации его приближенными

Глава МИ-6 Мур на тайной встрече предупредил Зеленского о сливе информации его приближенными

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию он провел не только официальные встречи, о которых написали СМИ, но и встретился с новым главой секретной разведслужбы Ми-6 Ричардом Муром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Zn.ua, со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, эта встреча не была приятной для главы государства.

На закрытом мероприятии, в котором с украинской стороны, помимо президента, участвовал руководитель СБУ Иван Баканов, главой Ми-6 обсуждались три основные темы.

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По информации издания, первая касалась атак украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

Во время обсуждения второй речь шла о ситуации на востоке Украины и действиях России.

Третья же якобы касалась окружения Зеленского. Причем не только официального, но и неформального, которое имеет значительное влияние на главу государства.

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Как рассказал источник издания, закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы якобы видят, как уплывает информация из Украины.

"Раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют", – написало издание.

Также отмечено, что сама встреча с главой Ми-6 – факт примечательный и говорит о высокой степени интереса британского правительства к Украине и ее президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ

Автор: 

MI6 (17) Великобритания (5048) Зеленский Владимир (21096) разведка (4206)


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Топ комментарии
+57
В дипломатическом корпусе в Киеве уже давно нет никаких сомнений: у руля государства Украина находится непрофессиональная команда случайно набранных людей исключительно из соображений личного комфорта, преданности и старых приятельских отношений. У этой группы лиц нет никакой стратегии, нет опыта решения масштабных задач, нет ответственности перед обществом. Потому эта власть "некрепка и неуважаема".
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12.10.2020 21:47 Ответить
+46
как говорит наш инсайдер, в МИ6 Зеленскому несколько раз уронили крышку рояля на его музыкальный инструмент, и рассказали как себя вести правильно..
вывод: музыка это сила!
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12.10.2020 21:45 Ответить
+45
"Величайшему" тайно вставили пистон за сдачу операции по вагнеровцам.
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12.10.2020 21:45 Ответить
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Страница 3 из 3
красиво работают в МІ-6: заманили земазла на конфиденциальную встречу и сразу же слили в СМИ повестку разговора - в результате после возвращения в Киев земазл стал токсичным для ближайших советников, мало ли что ему в Лондоне наговорили...
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13.10.2020 08:54 Ответить
І як, Клоуне, в кремлі прокоментували твій доклад про зустріч з британським очільником розвідки?
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13.10.2020 10:10 Ответить
Показали ослу папочку с его экономическими художествами?
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13.10.2020 10:13 Ответить
"встреча с главой Ми-6 - факт примечательный и говорит о высокой степени интереса британского правительства к Украине и ее президенту" Источник: https://censor.net/ru/n3224475

Бриты до сих пор понять не могут, как это недоразумение стало президентом страны.
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13.10.2020 10:35 Ответить
6-ка коломойского посетила Ми-6 - потешный каламбур.
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13.10.2020 10:54 Ответить
я дико извиняюсь, но какая то эта "тайная встреча" не очень и тайная. нам хотят впарить какуюто муть про бубочку. как бэ Ми-6 вполне могут организовать конспирацию думаю, чай не фсб-ные рукожопы
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13.10.2020 12:39 Ответить
Зеленский - это позорная страница в нашей истории. Наркоман, ватник, диллетант в политике и государственном управлении, вокруг которого собралась банда ватных персонажей, которым наплевать на нашу страну.
Тебе уже прямо как мальчику объясняют, шо в твоем доме (Офис Президента) "течет" со всех дыр, а твое окружение (во время войны) работает на врагов (россию/парашу).
Решение нужно принимать очень быстро, иначе закончишь как янукович.
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13.10.2020 15:23 Ответить
Вже всі впевнилися, що Ганьбище України це, як раз, ти і такий, як ти!
Слава Україні! 🇺🇦🇬🇧💪
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23.04.2022 07:25 Ответить
Британская разведка МИ-6 сообщила Зеленскому, что Ермак - «крот», работающий на Россию Октябрь 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b8-6-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5.html#comments Комментарии: 1
Глава МІ-6 Мур на таємній зустрічі попередив Зеленського про злив інформації його наближеними - Цензор.НЕТ 8054Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями…
Какое позорище! Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.
Об этом https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/3382066691830436 пишет сегодня в Фейсбуке экс-советник президента, нардеп Гео Лерос.

Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение.
Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Тёплый приём с премьером Джонсоном и Королевской семьей был жестом доброй воли для Зеленского.
Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний, мол почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира.
Мне понятно, что Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями.
Теперь возникает два вопроса:
1). А нах/я нам всем это нужно?
2). Поэтому, когда мы снесем этих ублюдков?
Не мешало бы Зеленскому эти вопросы добавить в его г@вно опрос.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html Зеленский хочет провести под местные выборы подлый «референдум» о мире с Россией?

***
Гео Лерос так отреагировал в связи с ранее опубликованной изданием «Зеркало недели» сенсационной новостью.
Как сообщило издание, в Лондоне президент Владимир Зеленский имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром, на которой речь шла и об окружении украинского лидера.
Об этом https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html ZN.ua передало со ссылкой на «заслуживающий доверия источник».
По данным издания, именно шефу разведслужбы МИ-6 Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать британский премьер Борис Джонсон.
В этой встрече с украинской стороны, помимо президента, участвовал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента.
Если на встрече Зеленского с Джонсоном говорили о России, Донбассе, экономическом сотрудничестве, инвестициях, реформе судов, то с Муром обсуждались три основных темы.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BD-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Неадекват и брехун. Экс-соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью Би-би-си
Первая - атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.
Вторая - ситуация на востоке Украины и действия России.
Третья - окружение Зеленского: не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу украинского государства. ZN.ua отмечает, что эта тема тоже относится к «российской тематике».
Как рассказал источник издания, «закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как уплывает информация из Украины».
Издание считает, что, раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы - но их кейс был давлением на власть, а британцы сделали предупреждение - «на тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют».
Сама встреча с главой МИ-6 говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время визита последних на Остров.
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13.10.2020 15:34 Ответить
о сливе гомна в ворлд оф танкс когда днина и раки не танкуют бортами шалавы..а тут зеленый толчок
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13.10.2020 19:56 Ответить
британцы якобы видят, как уплывает информация из Украины. - британцы не якобы видят, а видят несомненно ... и не они одни... несомненно , так же и то, что зеленский не видит нихера... причин две: или тупой... или заложник.,,
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13.10.2020 20:06 Ответить
Скорее всего они знают что инфу сливает сам Зе . Его просто предупредили что никто с ним сотрудничать не будет в таком случае.
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13.10.2020 20:23 Ответить
🖕👎
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23.04.2022 06:07 Ответить
Глава МІ-6 Мур на таємній зустрічі попередив Зеленського про злив інформації його наближеними - Цензор.НЕТ 3478
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13.10.2020 20:53 Ответить
Йому хоч сци межи очі,а він каже- дощ іде...
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13.10.2020 21:34 Ответить
ця зекоманда скомпрометована по самі помідори і цей компромат в потрібний час спливе на користь мертведчука і його кума
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13.10.2020 22:34 Ответить
https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html Zn.ua, со ссылкой на собственные источники.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Очень авторитетное издание.
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13.10.2020 22:54 Ответить
На закрытом мероприятии, в котором с украинской стороны, помимо президента, участвовал руководитель СБУ Иван Баканов .... об этом пишет издание https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html Zn.ua со ссылкой на собственные источники.Источник: https://censor.net/ru/n3224475

А интересно, кто именно источник у https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html Zn.ua , Зеленский или Баканов? ..... ....Ричард Мур?
Ну водила, к примеру, может слить адрес куда ездил. а "стенограмма"-то разговора, из кого могла истечь, если они там секретно на троих соображали?
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14.10.2020 09:49 Ответить
со ссылкой на собственные источники.



юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Кучка политтехнологов сидит и печатают новости,вот и весь "собственный источник".
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14.10.2020 10:16 Ответить
То есть и самой встречи не было?
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14.10.2020 11:15 Ответить
Ну на.Есть событие,а под него можно написать что угодно.
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14.10.2020 12:36 Ответить
Если само событие имело место быть и об этом есть какие-то сведения не только от https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html Zn.ua , то можно предположить, что наличие утечки или фантазии политтехнологов, это 50/50
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14.10.2020 12:44 Ответить
Та предположить же можно что угодно и в любых количествах. Мы вам вбросили,а вы фантазируйте,сомневайтесь,обливайте и обличайте.
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14.10.2020 14:01 Ответить
Ну то что встреча такая была, я уже из первых уст послушал. И то что "я не могу освещать всего о чем говорил", тоже молвили те же первые уста. Так что, утечка или фантазии, вопрос остается открытым.
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14.10.2020 15:03 Ответить
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