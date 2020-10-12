Глава МИ-6 Мур на тайной встрече предупредил Зеленского о сливе информации его приближенными
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию он провел не только официальные встречи, о которых написали СМИ, но и встретился с новым главой секретной разведслужбы Ми-6 Ричардом Муром.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Zn.ua, со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, эта встреча не была приятной для главы государства.
На закрытом мероприятии, в котором с украинской стороны, помимо президента, участвовал руководитель СБУ Иван Баканов, главой Ми-6 обсуждались три основные темы.
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По информации издания, первая касалась атак украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.
Во время обсуждения второй речь шла о ситуации на востоке Украины и действиях России.
Третья же якобы касалась окружения Зеленского. Причем не только официального, но и неформального, которое имеет значительное влияние на главу государства.
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Как рассказал источник издания, закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы якобы видят, как уплывает информация из Украины.
"Раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют", – написало издание.
Также отмечено, что сама встреча с главой Ми-6 – факт примечательный и говорит о высокой степени интереса британского правительства к Украине и ее президенту.
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Бриты до сих пор понять не могут, как это недоразумение стало президентом страны.
Тебе уже прямо как мальчику объясняют, шо в твоем доме (Офис Президента) "течет" со всех дыр, а твое окружение (во время войны) работает на врагов (россию/парашу).
Решение нужно принимать очень быстро, иначе закончишь как янукович.
Слава Україні! 🇺🇦🇬🇧💪
Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями…
Какое позорище! Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.
Об этом https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/3382066691830436 пишет сегодня в Фейсбуке экс-советник президента, нардеп Гео Лерос.
Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение.
Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Тёплый приём с премьером Джонсоном и Королевской семьей был жестом доброй воли для Зеленского.
Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний, мол почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира.
Мне понятно, что Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями.
Теперь возникает два вопроса:
1). А нах/я нам всем это нужно?
2). Поэтому, когда мы снесем этих ублюдков?
Не мешало бы Зеленскому эти вопросы добавить в его г@вно опрос.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html Зеленский хочет провести под местные выборы подлый «референдум» о мире с Россией?
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Гео Лерос так отреагировал в связи с ранее опубликованной изданием «Зеркало недели» сенсационной новостью.
Как сообщило издание, в Лондоне президент Владимир Зеленский имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром, на которой речь шла и об окружении украинского лидера.
Об этом https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html ZN.ua передало со ссылкой на «заслуживающий доверия источник».
По данным издания, именно шефу разведслужбы МИ-6 Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать британский премьер Борис Джонсон.
В этой встрече с украинской стороны, помимо президента, участвовал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента.
Если на встрече Зеленского с Джонсоном говорили о России, Донбассе, экономическом сотрудничестве, инвестициях, реформе судов, то с Муром обсуждались три основных темы.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BD-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Неадекват и брехун. Экс-соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью Би-би-си
Первая - атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.
Вторая - ситуация на востоке Украины и действия России.
Третья - окружение Зеленского: не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу украинского государства. ZN.ua отмечает, что эта тема тоже относится к «российской тематике».
Как рассказал источник издания, «закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как уплывает информация из Украины».
Издание считает, что, раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы - но их кейс был давлением на власть, а британцы сделали предупреждение - «на тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют».
Сама встреча с главой МИ-6 говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время визита последних на Остров.
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Очень авторитетное издание.
А интересно, кто именно источник у https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html Zn.ua , Зеленский или Баканов? ..... ....Ричард Мур?
Ну водила, к примеру, может слить адрес куда ездил. а "стенограмма"-то разговора, из кого могла истечь, если они там секретно на троих соображали?
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Кучка политтехнологов сидит и печатают новости,вот и весь "собственный источник".