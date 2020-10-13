Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35%
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в парламент относительно принятия законопроекта, который позволит уменьшить тариф на газ.
Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.
"Я обращаюсь к депутатам парламента: безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - низкую цену за услуги ", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что городская власть заботится о том, чтобы киевляне платили справедливую цену за полученные услуги.
"В прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона. Аналогичного решения, которое касалось бы этого отопительного сезона, правительство не приняло. И у теплоснабжающих предприятий не только Киева, но и всей Украины нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.
"Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа, на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м ", - отметил Кличко.
Также мэр сообщил, что столица осуществила все технические и организационные меры, чтобы начать отопительный сезон вовремя.
"Мы также провели гидравлические испытания, по результатам которых тепловики устранили 6500 повреждений. Поэтому город готов оперативно начать отопительный сезон", - сообщил Виталий Кличко.
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Та вы шо...
Цена должна бы по себестоимости + 20..30% на развитие,ибо газ,добываемый в Украине,по Конституции принадлежит народу.Или вы забыли???
Спікер Разумков тільки що заявив про необхідність підвищити зарплати нардепам до $15 тисяч.
выш ылита, активная ылита или уже пассивная?
это вас бородатый любитель анала в баньке закодировал?
Сейчас в роли "трудящегося" выступает Кличко.
Клоун, я вижу у тебя проблема с головой даже глубже!
В Конституции записано: недра (и газ в том числе) принадлежат народу!
и какая это свыня свыню нариду подложила?
а сейчас копытом себя в грудинку бьет, ратыцямы трясэ, за нарид пережывае
отвечают, на такой вопрос нарида,
это цитата - суть, смысл
"молча в клюве тащите свои шекели мне на кармам, меня неи бу т твои/ваши проблемы"
Кличко говорит только об отоплении, о том что миллионы людей переплатили с весны по осень этого года за горячую воду в 2-4 раза он молчит.
Справедливости ради отмечу что ТКЭ не могут сами изменять тариф. Разрешение на изменение тарифа даёт НКРЕКП. Но когда стоимость газа росла, ТКЕ оперативно обращались в этот орган и просили разрешения изменить тариф. А тут уже больше года как воды в рот набрали. Ведь им это выгодно, покупать газ по 2, 3, 4, 5 грн, а в тариф закладывать как по 8.8 грн. Профит немалый, который "зашил" им рты.
Нет никакого снижения цены, а часть стоимости перекладывается на бюджет!
Нам потрібні не знижки а збільшення доходів і не в нуликах на гривні а доларах.