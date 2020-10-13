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Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35%

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в парламент относительно принятия законопроекта, который позволит уменьшить тариф на газ.

 Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

"Я обращаюсь к депутатам парламента: безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - низкую цену за услуги ", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что городская власть заботится о том, чтобы киевляне платили справедливую цену за полученные услуги.

"В прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона. Аналогичного решения, которое  касалось бы этого отопительного сезона, правительство не приняло. И у теплоснабжающих предприятий не только Киева, но и всей Украины нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.

"Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа, на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м ", - отметил Кличко.

Также мэр сообщил, что столица осуществила все технические и организационные меры, чтобы начать отопительный сезон вовремя.

"Мы также провели гидравлические испытания, по результатам которых тепловики устранили 6500 повреждений. Поэтому город готов оперативно начать отопительный сезон", - сообщил Виталий Кличко.

Автор: 

Киев (25800) Кличко Виталий (4661) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
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Классный чес перед выборами
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13.10.2020 14:54 Ответить
+9
Кто больше?
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 3659

Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 2589
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13.10.2020 14:55 Ответить
+9
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 5486
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13.10.2020 15:05 Ответить
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Классный чес перед выборами
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13.10.2020 14:54 Ответить
Кто больше?
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 3659

Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 2589
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13.10.2020 14:55 Ответить
Разве непонятно,что Каплин был техническим кандидатом,а его биг-борды с обещанием снизить цену на газа в 4 раза был предвыборным стёбом,чтоб нивелировать возможный положительный эффект от предвыборного обещания Ю.Тимошенко по поводу снижения цены на газ в 2 раза.
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13.10.2020 21:08 Ответить
в таком случае парламент начнет снабжать украину газом собственного производства
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13.10.2020 14:57 Ответить
А хто говорив, що власний дешевше?
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13.10.2020 16:28 Ответить
можно вообще перейти на альтернативный, личный газ. как брать цену за его доставку будут придумывать.
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13.10.2020 14:57 Ответить
введуть податок на зберігання і ліцензування виробництва
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13.10.2020 17:10 Ответить
Ціна на газ має бути економічно обгрунтована і нею не можна маніпулювати!!! бо інакше це породжує соціальну несправедливість, підгрунтя для корупції і можливість незаконного збагачення ...
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13.10.2020 14:57 Ответить
Ціна повинна бути ринковою. І повинен діяти ринок і конкуренція постачальників.
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13.10.2020 16:29 Ответить
Ціна повинна бути ринковою.

Та вы шо...
Цена должна бы по себестоимости + 20..30% на развитие,ибо газ,добываемый в Украине,по Конституции принадлежит народу.Или вы забыли???
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13.10.2020 21:11 Ответить
"ибо газ,добываемый в Украине,по Конституции принадлежит народу" До поки він(газ) в землі і родовище не було продане ви забули написати.
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14.10.2020 09:14 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bn24.biz.ua%2Fukpaintsiam-vidnialo-movy-spiker-razumkov-tilky-shcho-zaiavyv-pro-neobkhidnist-pidvyshchyty-zarplaty-nardepam-do-15-tysiach-i-os-chomu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xCCUSOY_X5VgBY_uxVfDfr3_KjXXprLs4b612wP9FBwNC52wEJDuw0eE&h=AT3F5E4fSlGcXjXY43d3NrEBSjjSDZgUJETofApAhB15pDSZFWDazdlvYPqwmtk14CletXAlOWwOQRxLIv1mZMVKW-7ctMp6dYEvih6N4WFzfoIAtm1VRJ2VKl9sSEpqgswz&__tn__=%2CmH-y-y-R&c[0]=AT1TCPW0NZ3AwN36Rd9tDgDB7q2jdjNE20e5r4OkCJ7FYc-yESPLW5WlXh7E3YGVL5Mw61NVndnMZagOU-OIKjAOajYKYtiA3SXLcB9zUuTy2qb5a-YGYuI_kP7xJdKC2xEUVpvqrqG-xDdRTh3eGf90-sytRb2LtnCVbwuNZSCbfAD84kInxgn8YaC5dvyneOvN3o3xPLc0ldfHc3F5F8-T2pexTaEA9YwF3UBIsIuhC_PHGTlaWQbQ4kgoETGXOh3qaS6V8o6rsaqO-PslrAJA1wjDKitvJ4UXS3oz4kAABxh6v9VV1seawHeAC_TJqA

Спікер Разумков тільки що заявив про необхідність підвищити зарплати нардепам до $15 тисяч.
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13.10.2020 14:58 Ответить
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 5486
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13.10.2020 15:05 Ответить
какой то процент с хвостиком, любителей свинины
выш ылита, активная ылита или уже пассивная?
это вас бородатый любитель анала в баньке закодировал?
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13.10.2020 15:27 Ответить
еще 10 дней космических пусто-порожних обещаний...
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13.10.2020 15:00 Ответить
Ой какой хороший мальчик,забеспокоился о народе перед выборами )))))
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13.10.2020 15:00 Ответить
Воооот, вижу киевляне в соцсетях высказываются резко прлотив снижения цены на газ.
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13.10.2020 15:00 Ответить
Киевляне за снижение цены на газ, но против явного пиара и вранья со стороны Виталика.
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13.10.2020 15:11 Ответить
Таким путем завтра парламент будет устанавливать и цену на колбасу и картофель
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13.10.2020 15:12 Ответить
При их зарплатах остаётся только молиться, чтобы этого не случилось.
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13.10.2020 15:24 Ответить
Это хорошо.
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13.10.2020 15:00 Ответить
ну сделают поверку счетчиков раз в год по 1000 гривен)))..или за транспортировку лупанут)))
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13.10.2020 15:05 Ответить
Вот Педалик наивный! А бюджетную дыру чем закрывать?
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13.10.2020 15:05 Ответить
Таки да, верим! Однако не забьіваем и то, что в преддверии вьіборов слуги могут пообещать доплачивать нам за потребленньій газ. Они, блин, такие.....
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13.10.2020 15:07 Ответить
Так цену на газ регулирует якобы рынок, а не парламент. Так было при СССР, когда Политбюро по просьбам трудящихся менял цены.
Сейчас в роли "трудящегося" выступает Кличко.
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13.10.2020 15:09 Ответить
О! Вижу проблема даже глубже. Киевляне не просто против снижения цены на газ, но и категорически против людей, которые за снижение оной цены борются: "Долой Кличко!".
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13.10.2020 15:16 Ответить
Клоун, я же писал тебе, что киевляне не против снижения цены на газ! Они против тупого балабольства со стороны Кличко! Что ему мешало об этом заговорить пол года назад, год назад и т.д. Ничего! Его все устраивало. Ты, видать, из когорты Кличка, перед выборами пообещать что угодно, тем более зная что оно заведомо не выполнимо!
Клоун, я вижу у тебя проблема с головой даже глубже!
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13.10.2020 16:05 Ответить
Может в статье не все раскрыто, но если скидка то за счет кого, откуда компенсировать будут? А если рынок, то кто те дегенераты которые покупали газ зимой и весной по 200$, если он летом стоил по 70$ за 1000 куб? И куда девается мифический газ собственной добычи, я не говорю про то, что его нужно раздавать бесплатно, просто сразу возникает вопрос, откуда у НАКа весь год убытки?
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13.10.2020 15:15 Ответить
Вы не поверите, но есть такая партия.
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13.10.2020 15:18 Ответить
Зеленая, зеленая ̶т̶р̶а̶в̶а̶ она.
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13.10.2020 16:52 Ответить
тут аналогія з бензином, нафта дешевшає, бенза на місці, бо виявляється нафту купили, коли ще дорога була, нафта дорожчає, бенза теж, бо ж нафта дорожчає, а де дешева, а не купили.
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13.10.2020 17:15 Ответить
Блин,я думал цена газа зависит от рынка,но Виталий открыл мне глаза!Оказывается,цена на мировых газовых рынках напрямую зависит от решений Украинского парламента!
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13.10.2020 15:17 Ответить
А покажите мне тот рынок в Киеве, на котором газом торгуют.
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13.10.2020 15:20 Ответить
Какой такой еще нужен закон?
В Конституции записано: недра (и газ в том числе) принадлежат народу!
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13.10.2020 15:19 Ответить
Ну И?))) Где моя доля? Кто вам разрешал пользоваться МОИМ газом?))) Или как в колхозе? Кто не успел, тот опоздал?)
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13.10.2020 15:33 Ответить
Та жее где и мои 2 га земли.
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13.10.2020 15:38 Ответить
Вы житель села?)
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13.10.2020 15:55 Ответить
Сельское господарство, не обязательно быть жителем села. Должно быть желание переехать.
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15.10.2020 09:22 Ответить
Вы правильно поняли мою мысль) Должно быть желание вести это хозяйство) Так что, как вы правильно поняли, по 2 га всем не светит)))
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15.10.2020 09:28 Ответить
Вот и я о том же. Положено и земля и недра ..., но фиг нам.
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15.10.2020 09:38 Ответить
2 га это ОСГ) Особисте СЕЛЯНСЬКЕ Господарство)
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13.10.2020 15:57 Ответить
При нынешних проходимцах при власти Конституция стала самым ненадёжным документом. Её могут отменить вообще. Сейчас у нас царит Право Коломойского. Придёт в президенты другая марионетка будет право Рината Ахметова или Пинчука. Победит Порошенко-будет Право Порошенко.
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13.10.2020 15:35 Ответить
В Конституции написано, что пользоваться этим вы должны бесплатно?) Или может написано, что ЭТИ газом могут пользоваться только избранные?)
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13.10.2020 15:40 Ответить
на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м

и какая это свыня свыню нариду подложила?
а сейчас копытом себя в грудинку бьет, ратыцямы трясэ, за нарид пережывае
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13.10.2020 15:36 Ответить
Так кто будет ОПЛАЧИВАТЬ эту "скидку"??? Опять из гос бюджета??? С какого перепугу я должен платить за использованный ВАМИ газ???
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13.10.2020 15:37 Ответить
любители свинины и зеленых тарифов
отвечают, на такой вопрос нарида,

это цитата - суть, смысл

"молча в клюве тащите свои шекели мне на кармам, меня неи бу т твои/ваши проблемы"
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13.10.2020 15:56 Ответить
Я вам задал конкретный вопрос) Кто будет оплачивать разницу между рыночной ценой, и ценой установленной ВР? Я конечно понимаю, что это очень сложный вопрос, для человека, у которого мать его ребенка оформлена матерью одиночкой))) Но другие платят налоги, и их очень интересует, почему они кому то оплачивать халяву?)
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13.10.2020 16:04 Ответить
а нас шо уже "рынко парламенто президентская" держава?
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13.10.2020 16:13 Ответить
Для этого вам нужно мат часть вопроса сначала изучить. Речь идёт в данном случае о пользователях услуг ТКЭ, которые используют услуги центрального отопления и горячего водоснабжения. Последний раз тариф на данные услуги был пересчитан исходя из стоимости в 8.8 грн за 1 м кубического газа. Я думаю вам известно что начиная с 2019 года цена на газ уменьшалась, и дошла практически до 2 грн летом 2020 года. В июле случился разворот, и цена снова начала расти. Сейчас цена порядка 5 грн за 1 м кубический. Поскольку в отопительный сезон 2019-2020 цена газа уже была существенно ниже 8.8 грн заложенных в тарифы, КМУ издал постановление, которым обязал ТКЭ на время отопительного сезона корректировать тарифы в зависимости от цены на газ. Но как только отопительный сезон окончился, ТКЭ продолжили рассчитывать тариф исходя из цены газа в 8.8 грн за куб. Таким образом с весны по осень 2020 года пользователи центрального горячего водоснабжения переплачивали за куб горячей аоди в 2-4 раза в зависимости от месяца. Но горячая вода, это небольшая статья в сравнении с отоплением, которое скоро предстоит оплачивать. И несмотря на то что 1 куб газа сейчас стоит 5 грн, пользователи центрального отопления заплатить тариф исходя из цены 8.8 грн, и продолжат и дальше переплачивать за горячую воду.

Кличко говорит только об отоплении, о том что миллионы людей переплатили с весны по осень этого года за горячую воду в 2-4 раза он молчит.

Справедливости ради отмечу что ТКЭ не могут сами изменять тариф. Разрешение на изменение тарифа даёт НКРЕКП. Но когда стоимость газа росла, ТКЕ оперативно обращались в этот орган и просили разрешения изменить тариф. А тут уже больше года как воды в рот набрали. Ведь им это выгодно, покупать газ по 2, 3, 4, 5 грн, а в тариф закладывать как по 8.8 грн. Профит немалый, который "зашил" им рты.
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13.10.2020 16:40 Ответить
Кличко говорит о законопроекте))) Я не поленился и почитал его)) И не нашел ничего о СНИЖЕНИИ цены на газ))) Он вообще на другую тему)Зато есть пункт ЗАПРЕЩАЮЩИЙ менять условия договора))) А вы говорите о снижении) Я уже молчу, что Кличко говорит о СКИДКЕ, а вы рыночной цене) Так что на самом деле это было?) Если рыночная цена, то я только двумя руками ЗА)
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13.10.2020 17:32 Ответить
Сейчас местные органы власти могут сами устанавливать стоимость на местные услуги. Тепло поставляет коммунальное предприятие которое принадлежит городу, так что Кличко может сам, без Верховной Рады или Кабинета министров установить тариф (стоимость) отопления для жителей Киева. Так что не пиз@деть, господин мер!
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13.10.2020 21:21 Ответить
Виталика нужно на Чонгар привезти... Что бы знал ...удак, чем заканчиваются игры в "дешевый" газ... И не только его...
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13.10.2020 15:36 Ответить
Виталя, не неси херню!
Нет никакого снижения цены, а часть стоимости перекладывается на бюджет!
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13.10.2020 16:23 Ответить
Вспомните историю независимой Украины.. Какие два основных вопроса обсуждали кандидаты на какие либо выборы, рвали рубашку, вопили обращая взор и руки в небо 1) это "язык" 2) это "дешевый" отечественный газ. По языку вроде немного успокоились, но газ с новыми выборами опять на плаву. Но замечу всем "верующим" ни одна власть которая шла на выборы под лозунгом " дешевого газа отечественной добычи" ни когда после прихода к власти этого не сделала. Так что делайте выводы - Если кто то начинает разговор о дешевом газе, он жулик, проходимец, врун и популист.. И это только лапша на уши .. Ну сколько можно ловиться на одну и ту же фишку.
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13.10.2020 16:35 Ответить
Не дешевый газ, а соответствующий рыночной цене. Выше написали. А то, когда цена растет в течении месяца пересматривают тариф на повышение, а когда падает, то все забывают подкорректировать с учетом снижения себестоимости.
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13.10.2020 16:56 Ответить
Это второй акт марлезонского балета, не отвергающий того о чем писал я. ( так что с вами в этом аспекте согласен)
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13.10.2020 17:06 Ответить
ВОТ ЭТО ПИАР ЖЕНЩИН БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА )))
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13.10.2020 17:19 Ответить
Местные органы власти могут сами устанавливать стоимость на местные услуги. Тепло поставляет коммунальное предприятие которое принадлежит городу, так что Кличко может сам, без Верховной Рады или Кабинета министров установить тариф (стоимость) отопления для жителей Киева. Так что не пиз@деть, господин мер!
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13.10.2020 21:18 Ответить
Той випадок коли влада обманює населення всі ці гроші зі знижок всеодно візьмуть з населення але в іншій формі.
Нам потрібні не знижки а збільшення доходів і не в нуликах на гривні а доларах.
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14.10.2020 09:28 Ответить
 
 