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Новини
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Парламент має ухвалити законопроєкт, який знизить ціну газу на 35%

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

"Я звертаюсь до депутатів парламенту невідкладно винести на розгляд та ухвалити законопроєкт №2458. Він дозволить теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ. Та встановлювати нижчі ціни на тепло і гарячу воду для населення. І кияни, і жителі інших міст України мають сплачувати реальну - нижчу ціну за послуги", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що міська влада дбає про те, щоб кияни сплачували справедливу ціну за отримані послуги.

"Минулого опалювального сезону, за постановою уряду, діяла так звана газова знижка на природний газ для теплопостачальних підприємств України. Нагадаю, в структурі тарифу на опалення та гарячу воду вартість природного газу становить 80%. Тому завдяки знижці кияни зекономили на гарячій воді та опаленні загалом 1,5 мільярда гривень", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що така постанова діяла тільки для минулого опалювального сезону. Аналогічного рішення, яке б стосувалось цього опалювального сезону, уряд не ухвалив. І в теплопостачальних підприємств не тільки Києва, а й усієї України немає правових підстав застосовувати актуальну ціну на газ.

"Більше того, парламент не спромігся за цей час ухвалити законопроєкт, що дав би можливість застосовувати актуальну ціну газу. – Що на 35% нижча, ніж та, за якою рахували тарифи в 2018-му", - наголосив Кличко.

Також мер повідомив, що столиця здійснила всі технічні та організаційні заходи, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно.

"Ми також провели гідравлічні випробування, за результатами яких тепловики усунули 6,5 тисяч пошкоджень. Тому місто готове оперативно розпочати опалювальний сезон", - повідомив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19400) Кличко (3505) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+12
Классный чес перед выборами
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13.10.2020 14:54
+9
Кто больше?
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 3659

Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 2589
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13.10.2020 14:55
+9
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 5486
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13.10.2020 15:05
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Классный чес перед выборами
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13.10.2020 14:54 Відповісти
Кто больше?
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 3659

Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 2589
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13.10.2020 14:55 Відповісти
Разве непонятно,что Каплин был техническим кандидатом,а его биг-борды с обещанием снизить цену на газа в 4 раза был предвыборным стёбом,чтоб нивелировать возможный положительный эффект от предвыборного обещания Ю.Тимошенко по поводу снижения цены на газ в 2 раза.
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13.10.2020 21:08 Відповісти
в таком случае парламент начнет снабжать украину газом собственного производства
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13.10.2020 14:57 Відповісти
А хто говорив, що власний дешевше?
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13.10.2020 16:28 Відповісти
можно вообще перейти на альтернативный, личный газ. как брать цену за его доставку будут придумывать.
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13.10.2020 14:57 Відповісти
введуть податок на зберігання і ліцензування виробництва
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13.10.2020 17:10 Відповісти
Ціна на газ має бути економічно обгрунтована і нею не можна маніпулювати!!! бо інакше це породжує соціальну несправедливість, підгрунтя для корупції і можливість незаконного збагачення ...
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13.10.2020 14:57 Відповісти
Ціна повинна бути ринковою. І повинен діяти ринок і конкуренція постачальників.
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13.10.2020 16:29 Відповісти
Ціна повинна бути ринковою.

Та вы шо...
Цена должна бы по себестоимости + 20..30% на развитие,ибо газ,добываемый в Украине,по Конституции принадлежит народу.Или вы забыли???
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13.10.2020 21:11 Відповісти
"ибо газ,добываемый в Украине,по Конституции принадлежит народу" До поки він(газ) в землі і родовище не було продане ви забули написати.
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14.10.2020 09:14 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bn24.biz.ua%2Fukpaintsiam-vidnialo-movy-spiker-razumkov-tilky-shcho-zaiavyv-pro-neobkhidnist-pidvyshchyty-zarplaty-nardepam-do-15-tysiach-i-os-chomu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xCCUSOY_X5VgBY_uxVfDfr3_KjXXprLs4b612wP9FBwNC52wEJDuw0eE&h=AT3F5E4fSlGcXjXY43d3NrEBSjjSDZgUJETofApAhB15pDSZFWDazdlvYPqwmtk14CletXAlOWwOQRxLIv1mZMVKW-7ctMp6dYEvih6N4WFzfoIAtm1VRJ2VKl9sSEpqgswz&__tn__=%2CmH-y-y-R&c[0]=AT1TCPW0NZ3AwN36Rd9tDgDB7q2jdjNE20e5r4OkCJ7FYc-yESPLW5WlXh7E3YGVL5Mw61NVndnMZagOU-OIKjAOajYKYtiA3SXLcB9zUuTy2qb5a-YGYuI_kP7xJdKC2xEUVpvqrqG-xDdRTh3eGf90-sytRb2LtnCVbwuNZSCbfAD84kInxgn8YaC5dvyneOvN3o3xPLc0ldfHc3F5F8-T2pexTaEA9YwF3UBIsIuhC_PHGTlaWQbQ4kgoETGXOh3qaS6V8o6rsaqO-PslrAJA1wjDKitvJ4UXS3oz4kAABxh6v9VV1seawHeAC_TJqA

Спікер Разумков тільки що заявив про необхідність підвищити зарплати нардепам до $15 тисяч.
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13.10.2020 14:58 Відповісти
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35% - Цензор.НЕТ 5486
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13.10.2020 15:05 Відповісти
какой то процент с хвостиком, любителей свинины
выш ылита, активная ылита или уже пассивная?
это вас бородатый любитель анала в баньке закодировал?
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13.10.2020 15:27 Відповісти
еще 10 дней космических пусто-порожних обещаний...
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13.10.2020 15:00 Відповісти
Ой какой хороший мальчик,забеспокоился о народе перед выборами )))))
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13.10.2020 15:00 Відповісти
Воооот, вижу киевляне в соцсетях высказываются резко прлотив снижения цены на газ.
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13.10.2020 15:00 Відповісти
Киевляне за снижение цены на газ, но против явного пиара и вранья со стороны Виталика.
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13.10.2020 15:11 Відповісти
Таким путем завтра парламент будет устанавливать и цену на колбасу и картофель
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13.10.2020 15:12 Відповісти
При их зарплатах остаётся только молиться, чтобы этого не случилось.
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13.10.2020 15:24 Відповісти
Это хорошо.
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13.10.2020 15:00 Відповісти
ну сделают поверку счетчиков раз в год по 1000 гривен)))..или за транспортировку лупанут)))
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13.10.2020 15:05 Відповісти
Вот Педалик наивный! А бюджетную дыру чем закрывать?
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13.10.2020 15:05 Відповісти
Таки да, верим! Однако не забьіваем и то, что в преддверии вьіборов слуги могут пообещать доплачивать нам за потребленньій газ. Они, блин, такие.....
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13.10.2020 15:07 Відповісти
Так цену на газ регулирует якобы рынок, а не парламент. Так было при СССР, когда Политбюро по просьбам трудящихся менял цены.
Сейчас в роли "трудящегося" выступает Кличко.
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13.10.2020 15:09 Відповісти
О! Вижу проблема даже глубже. Киевляне не просто против снижения цены на газ, но и категорически против людей, которые за снижение оной цены борются: "Долой Кличко!".
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13.10.2020 15:16 Відповісти
Клоун, я же писал тебе, что киевляне не против снижения цены на газ! Они против тупого балабольства со стороны Кличко! Что ему мешало об этом заговорить пол года назад, год назад и т.д. Ничего! Его все устраивало. Ты, видать, из когорты Кличка, перед выборами пообещать что угодно, тем более зная что оно заведомо не выполнимо!
Клоун, я вижу у тебя проблема с головой даже глубже!
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13.10.2020 16:05 Відповісти
Может в статье не все раскрыто, но если скидка то за счет кого, откуда компенсировать будут? А если рынок, то кто те дегенераты которые покупали газ зимой и весной по 200$, если он летом стоил по 70$ за 1000 куб? И куда девается мифический газ собственной добычи, я не говорю про то, что его нужно раздавать бесплатно, просто сразу возникает вопрос, откуда у НАКа весь год убытки?
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13.10.2020 15:15 Відповісти
Вы не поверите, но есть такая партия.
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13.10.2020 15:18 Відповісти
Зеленая, зеленая ̶т̶р̶а̶в̶а̶ она.
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13.10.2020 16:52 Відповісти
тут аналогія з бензином, нафта дешевшає, бенза на місці, бо виявляється нафту купили, коли ще дорога була, нафта дорожчає, бенза теж, бо ж нафта дорожчає, а де дешева, а не купили.
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13.10.2020 17:15 Відповісти
Блин,я думал цена газа зависит от рынка,но Виталий открыл мне глаза!Оказывается,цена на мировых газовых рынках напрямую зависит от решений Украинского парламента!
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13.10.2020 15:17 Відповісти
А покажите мне тот рынок в Киеве, на котором газом торгуют.
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13.10.2020 15:20 Відповісти
Какой такой еще нужен закон?
В Конституции записано: недра (и газ в том числе) принадлежат народу!
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13.10.2020 15:19 Відповісти
Ну И?))) Где моя доля? Кто вам разрешал пользоваться МОИМ газом?))) Или как в колхозе? Кто не успел, тот опоздал?)
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13.10.2020 15:33 Відповісти
Та жее где и мои 2 га земли.
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13.10.2020 15:38 Відповісти
Вы житель села?)
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13.10.2020 15:55 Відповісти
Сельское господарство, не обязательно быть жителем села. Должно быть желание переехать.
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15.10.2020 09:22 Відповісти
Вы правильно поняли мою мысль) Должно быть желание вести это хозяйство) Так что, как вы правильно поняли, по 2 га всем не светит)))
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15.10.2020 09:28 Відповісти
Вот и я о том же. Положено и земля и недра ..., но фиг нам.
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15.10.2020 09:38 Відповісти
2 га это ОСГ) Особисте СЕЛЯНСЬКЕ Господарство)
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13.10.2020 15:57 Відповісти
При нынешних проходимцах при власти Конституция стала самым ненадёжным документом. Её могут отменить вообще. Сейчас у нас царит Право Коломойского. Придёт в президенты другая марионетка будет право Рината Ахметова или Пинчука. Победит Порошенко-будет Право Порошенко.
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13.10.2020 15:35 Відповісти
В Конституции написано, что пользоваться этим вы должны бесплатно?) Или может написано, что ЭТИ газом могут пользоваться только избранные?)
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13.10.2020 15:40 Відповісти
на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м

и какая это свыня свыню нариду подложила?
а сейчас копытом себя в грудинку бьет, ратыцямы трясэ, за нарид пережывае
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13.10.2020 15:36 Відповісти
Так кто будет ОПЛАЧИВАТЬ эту "скидку"??? Опять из гос бюджета??? С какого перепугу я должен платить за использованный ВАМИ газ???
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13.10.2020 15:37 Відповісти
любители свинины и зеленых тарифов
отвечают, на такой вопрос нарида,

это цитата - суть, смысл

"молча в клюве тащите свои шекели мне на кармам, меня неи бу т твои/ваши проблемы"
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13.10.2020 15:56 Відповісти
Я вам задал конкретный вопрос) Кто будет оплачивать разницу между рыночной ценой, и ценой установленной ВР? Я конечно понимаю, что это очень сложный вопрос, для человека, у которого мать его ребенка оформлена матерью одиночкой))) Но другие платят налоги, и их очень интересует, почему они кому то оплачивать халяву?)
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13.10.2020 16:04 Відповісти
а нас шо уже "рынко парламенто президентская" держава?
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13.10.2020 16:13 Відповісти
Для этого вам нужно мат часть вопроса сначала изучить. Речь идёт в данном случае о пользователях услуг ТКЭ, которые используют услуги центрального отопления и горячего водоснабжения. Последний раз тариф на данные услуги был пересчитан исходя из стоимости в 8.8 грн за 1 м кубического газа. Я думаю вам известно что начиная с 2019 года цена на газ уменьшалась, и дошла практически до 2 грн летом 2020 года. В июле случился разворот, и цена снова начала расти. Сейчас цена порядка 5 грн за 1 м кубический. Поскольку в отопительный сезон 2019-2020 цена газа уже была существенно ниже 8.8 грн заложенных в тарифы, КМУ издал постановление, которым обязал ТКЭ на время отопительного сезона корректировать тарифы в зависимости от цены на газ. Но как только отопительный сезон окончился, ТКЭ продолжили рассчитывать тариф исходя из цены газа в 8.8 грн за куб. Таким образом с весны по осень 2020 года пользователи центрального горячего водоснабжения переплачивали за куб горячей аоди в 2-4 раза в зависимости от месяца. Но горячая вода, это небольшая статья в сравнении с отоплением, которое скоро предстоит оплачивать. И несмотря на то что 1 куб газа сейчас стоит 5 грн, пользователи центрального отопления заплатить тариф исходя из цены 8.8 грн, и продолжат и дальше переплачивать за горячую воду.

Кличко говорит только об отоплении, о том что миллионы людей переплатили с весны по осень этого года за горячую воду в 2-4 раза он молчит.

Справедливости ради отмечу что ТКЭ не могут сами изменять тариф. Разрешение на изменение тарифа даёт НКРЕКП. Но когда стоимость газа росла, ТКЕ оперативно обращались в этот орган и просили разрешения изменить тариф. А тут уже больше года как воды в рот набрали. Ведь им это выгодно, покупать газ по 2, 3, 4, 5 грн, а в тариф закладывать как по 8.8 грн. Профит немалый, который "зашил" им рты.
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13.10.2020 16:40 Відповісти
Кличко говорит о законопроекте))) Я не поленился и почитал его)) И не нашел ничего о СНИЖЕНИИ цены на газ))) Он вообще на другую тему)Зато есть пункт ЗАПРЕЩАЮЩИЙ менять условия договора))) А вы говорите о снижении) Я уже молчу, что Кличко говорит о СКИДКЕ, а вы рыночной цене) Так что на самом деле это было?) Если рыночная цена, то я только двумя руками ЗА)
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13.10.2020 17:32 Відповісти
Сейчас местные органы власти могут сами устанавливать стоимость на местные услуги. Тепло поставляет коммунальное предприятие которое принадлежит городу, так что Кличко может сам, без Верховной Рады или Кабинета министров установить тариф (стоимость) отопления для жителей Киева. Так что не пиз@деть, господин мер!
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13.10.2020 21:21 Відповісти
Виталика нужно на Чонгар привезти... Что бы знал ...удак, чем заканчиваются игры в "дешевый" газ... И не только его...
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13.10.2020 15:36 Відповісти
Виталя, не неси херню!
Нет никакого снижения цены, а часть стоимости перекладывается на бюджет!
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13.10.2020 16:23 Відповісти
Вспомните историю независимой Украины.. Какие два основных вопроса обсуждали кандидаты на какие либо выборы, рвали рубашку, вопили обращая взор и руки в небо 1) это "язык" 2) это "дешевый" отечественный газ. По языку вроде немного успокоились, но газ с новыми выборами опять на плаву. Но замечу всем "верующим" ни одна власть которая шла на выборы под лозунгом " дешевого газа отечественной добычи" ни когда после прихода к власти этого не сделала. Так что делайте выводы - Если кто то начинает разговор о дешевом газе, он жулик, проходимец, врун и популист.. И это только лапша на уши .. Ну сколько можно ловиться на одну и ту же фишку.
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13.10.2020 16:35 Відповісти
Не дешевый газ, а соответствующий рыночной цене. Выше написали. А то, когда цена растет в течении месяца пересматривают тариф на повышение, а когда падает, то все забывают подкорректировать с учетом снижения себестоимости.
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13.10.2020 16:56 Відповісти
Это второй акт марлезонского балета, не отвергающий того о чем писал я. ( так что с вами в этом аспекте согласен)
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13.10.2020 17:06 Відповісти
ВОТ ЭТО ПИАР ЖЕНЩИН БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА )))
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13.10.2020 17:19 Відповісти
Местные органы власти могут сами устанавливать стоимость на местные услуги. Тепло поставляет коммунальное предприятие которое принадлежит городу, так что Кличко может сам, без Верховной Рады или Кабинета министров установить тариф (стоимость) отопления для жителей Киева. Так что не пиз@деть, господин мер!
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13.10.2020 21:18 Відповісти
Той випадок коли влада обманює населення всі ці гроші зі знижок всеодно візьмуть з населення але в іншій формі.
Нам потрібні не знижки а збільшення доходів і не в нуликах на гривні а доларах.
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14.10.2020 09:28 Відповісти
 
 