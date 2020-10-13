Парламент має ухвалити законопроєкт, який знизить ціну газу на 35%
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.
Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.
"Я звертаюсь до депутатів парламенту невідкладно винести на розгляд та ухвалити законопроєкт №2458. Він дозволить теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ. Та встановлювати нижчі ціни на тепло і гарячу воду для населення. І кияни, і жителі інших міст України мають сплачувати реальну - нижчу ціну за послуги", - наголосив Кличко.
Він зауважив, що міська влада дбає про те, щоб кияни сплачували справедливу ціну за отримані послуги.
"Минулого опалювального сезону, за постановою уряду, діяла так звана газова знижка на природний газ для теплопостачальних підприємств України. Нагадаю, в структурі тарифу на опалення та гарячу воду вартість природного газу становить 80%. Тому завдяки знижці кияни зекономили на гарячій воді та опаленні загалом 1,5 мільярда гривень", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що така постанова діяла тільки для минулого опалювального сезону. Аналогічного рішення, яке б стосувалось цього опалювального сезону, уряд не ухвалив. І в теплопостачальних підприємств не тільки Києва, а й усієї України немає правових підстав застосовувати актуальну ціну на газ.
"Більше того, парламент не спромігся за цей час ухвалити законопроєкт, що дав би можливість застосовувати актуальну ціну газу. – Що на 35% нижча, ніж та, за якою рахували тарифи в 2018-му", - наголосив Кличко.
Також мер повідомив, що столиця здійснила всі технічні та організаційні заходи, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно.
"Ми також провели гідравлічні випробування, за результатами яких тепловики усунули 6,5 тисяч пошкоджень. Тому місто готове оперативно розпочати опалювальний сезон", - повідомив Віталій Кличко.
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Та вы шо...
Цена должна бы по себестоимости + 20..30% на развитие,ибо газ,добываемый в Украине,по Конституции принадлежит народу.Или вы забыли???
Спікер Разумков тільки що заявив про необхідність підвищити зарплати нардепам до $15 тисяч.
выш ылита, активная ылита или уже пассивная?
это вас бородатый любитель анала в баньке закодировал?
Сейчас в роли "трудящегося" выступает Кличко.
Клоун, я вижу у тебя проблема с головой даже глубже!
В Конституции записано: недра (и газ в том числе) принадлежат народу!
и какая это свыня свыню нариду подложила?
а сейчас копытом себя в грудинку бьет, ратыцямы трясэ, за нарид пережывае
отвечают, на такой вопрос нарида,
это цитата - суть, смысл
"молча в клюве тащите свои шекели мне на кармам, меня неи бу т твои/ваши проблемы"
Кличко говорит только об отоплении, о том что миллионы людей переплатили с весны по осень этого года за горячую воду в 2-4 раза он молчит.
Справедливости ради отмечу что ТКЭ не могут сами изменять тариф. Разрешение на изменение тарифа даёт НКРЕКП. Но когда стоимость газа росла, ТКЕ оперативно обращались в этот орган и просили разрешения изменить тариф. А тут уже больше года как воды в рот набрали. Ведь им это выгодно, покупать газ по 2, 3, 4, 5 грн, а в тариф закладывать как по 8.8 грн. Профит немалый, который "зашил" им рты.
Нет никакого снижения цены, а часть стоимости перекладывается на бюджет!
Нам потрібні не знижки а збільшення доходів і не в нуликах на гривні а доларах.