Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум, - МИД

Министры иностранных дел Украины и Алжира Дмитрий Кулеба и Сабри Букадум договорились о проведении в ноябре второго раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В рамках политических консультаций Украина и Алжир планируют подписать соглашение о создании Совместной межправительственной комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества как эффективного инструмента продвижения торговли и инвестиций, а также провести бизнес-форум с участием ведущих украинских и алжирских компаний", - сказал Кулеба.

Также Кулеба пригласил Букадума посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.

В МИД Украины указали, что в 2019 году общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Алжиром достиг рекордного для двусторонних отношений показателя - 614,4 млн. долл. США. По итогам прошлого года, Алжир стал вторым после Египта крупнейшим торговым партнером Украины в Африке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия осуществила уже 12 военных преступлений по незаконному призыву в оккупированном Крыму, - Кулеба