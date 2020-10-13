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Новости
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Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум, - МИД

Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум, - МИД

Министры иностранных дел Украины и Алжира Дмитрий Кулеба и Сабри Букадум договорились о проведении в ноябре второго раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В рамках политических консультаций Украина и Алжир планируют подписать соглашение о создании Совместной межправительственной комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества как эффективного инструмента продвижения торговли и инвестиций, а также провести бизнес-форум с участием ведущих украинских и алжирских компаний", - сказал Кулеба.

Также Кулеба пригласил Букадума посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.

В МИД Украины указали, что в 2019 году общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Алжиром достиг рекордного для двусторонних отношений показателя - 614,4 млн. долл. США. По итогам прошлого года, Алжир стал вторым после Египта крупнейшим торговым партнером Украины в Африке.

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Автор: 

Алжир (30) МИД (6930) Кулеба Дмитрий (2880)


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З островами Того теж терміново потрібен бізнес-форум, дуже термінові питання треба вирішити! Кулебу потрібно знімати, це не робота, це якась дурня! Потрібно повертати Тарасюка на посаду міністра закордонних справ!
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13.10.2020 16:58 Ответить
просто треш а з Тринідад і Тобаго це космос
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13.10.2020 17:02 Ответить
Алжирские инвесторы спешат отдать деньги зеленским "инвест-няням":
Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум, - МИД - Цензор.НЕТ 7660
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13.10.2020 17:03 Ответить
Буркина - Фасо приготовиться!
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13.10.2020 17:06 Ответить
А з Оманом?
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13.10.2020 17:06 Ответить
не, ну чего.. начёс совсем неплохой.. где Алжир и где мы?..
сразу так раз!.. и ВВП поползло по стенке.. и задолженность по внешним кредитам на убыль..
с размахом, так!.. молодец, Кулеба!
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13.10.2020 17:10 Ответить
Алжир , це та страна из которой все во Францию бегут
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13.10.2020 17:11 Ответить
Прорив!
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13.10.2020 17:29 Ответить
ЦН- зачет! За фоткуа нашего нирыбанимясоглавымида
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13.10.2020 21:27 Ответить
 
 