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Україна та Алжир планують провести бізнес-форум, - МЗС

Україна та Алжир планують провести бізнес-форум, - МЗС

Міністри закордонних справ України та Алжиру Дмитро Кулеба і Сабрі Букадум домовилися про проведення в листопаді другого раунду політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами двох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У рамках політичних консультацій Україна і Алжир планують підписати угоду про створення Спільної міжурядової комісії з питань двостороннього співробітництва як ефективного інструменту просування торгівлі та інвестицій, а також провести бізнес-форум за участю провідних українських та алжирських компаній", - сказав Кулеба.

Також Кулеба запросив Букадума відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час.

Читайте: Виступатиму проти ідеї масового повернення українців на Батьківщину, кожний зайвий рух створює небезпеку, - Кулеба

У МЗС України зазначили, що в 2019 році загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Алжиром досяг рекордного для двосторонніх відносин показника - 614,4 млн дол. США. За підсумками минулого року, Алжир став другим після Єгипту найбільшим торговим партнером України в Африці.

Автор: 

Алжир (27) МЗС (4103) Кулеба Дмитро (3604)


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З островами Того теж терміново потрібен бізнес-форум, дуже термінові питання треба вирішити! Кулебу потрібно знімати, це не робота, це якась дурня! Потрібно повертати Тарасюка на посаду міністра закордонних справ!
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13.10.2020 16:58 Відповісти
просто треш а з Тринідад і Тобаго це космос
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13.10.2020 17:02 Відповісти
Алжирские инвесторы спешат отдать деньги зеленским "инвест-няням":
Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум, - МИД - Цензор.НЕТ 7660
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13.10.2020 17:03 Відповісти
Буркина - Фасо приготовиться!
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13.10.2020 17:06 Відповісти
А з Оманом?
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13.10.2020 17:06 Відповісти
не, ну чего.. начёс совсем неплохой.. где Алжир и где мы?..
сразу так раз!.. и ВВП поползло по стенке.. и задолженность по внешним кредитам на убыль..
с размахом, так!.. молодец, Кулеба!
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13.10.2020 17:10 Відповісти
Алжир , це та страна из которой все во Францию бегут
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13.10.2020 17:11 Відповісти
Прорив!
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13.10.2020 17:29 Відповісти
ЦН- зачет! За фоткуа нашего нирыбанимясоглавымида
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13.10.2020 21:27 Відповісти
 
 