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Поставлена задача выйти на 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, - Шмыгаль
Главе Минздрава поручено увеличить ПЦР-тестирование до 50 тыс. в сутки, а также выйти на количество 75 тыс. тестов в сутки к концу года.
Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
По словам премьера, Кабмин делает все возможное для способности медицинской системы быть готовой к самому худшему сценарию.
"Поставлена задача министру здравоохранения Максиму Степанову увеличить тестирование до 50 тыс. в сутки, но мы должны выйти на 75 тыс. тестов в сутки еще в этом году. Планку нужно повышать, проблему с очередями нужно решать", - отметил Шмыгаль.
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+3 Igor L
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+2 саша паламарчук
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показать весь комментарий13.10.2020 17:09
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Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
Рехнулся что ли? Как я те возьму тестов ко-во? Может давай.те тендер проведем? Вон дядя Вася кепает тесты, правда он же дядя...
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