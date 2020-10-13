Поставлена задача выйти на 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, - Шмыгаль

Главе Минздрава поручено увеличить ПЦР-тестирование до 50 тыс. в сутки, а также выйти на количество 75 тыс. тестов в сутки к концу года.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, Кабмин делает все возможное для способности медицинской системы быть готовой к самому худшему сценарию.

"Поставлена задача министру здравоохранения Максиму Степанову увеличить тестирование до 50 тыс. в сутки, но мы должны выйти на 75 тыс. тестов в сутки еще в этом году. Планку нужно повышать, проблему с очередями нужно решать", - отметил Шмыгаль.

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