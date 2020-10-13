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Новости Коронавирус и карантин
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Поставлена задача выйти на 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, - Шмыгаль

Поставлена задача выйти на 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, - Шмыгаль

Главе Минздрава поручено увеличить ПЦР-тестирование до 50 тыс. в сутки, а также выйти на количество 75 тыс. тестов в сутки к концу года.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, Кабмин делает все возможное для способности медицинской системы быть готовой к самому худшему сценарию.

"Поставлена задача министру здравоохранения Максиму Степанову увеличить тестирование до 50 тыс. в сутки, но мы должны выйти на 75 тыс. тестов в сутки еще в этом году. Планку нужно повышать, проблему с очередями нужно решать", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14023) карантин (16729) тестирование (495) Шмыгаль Денис (2663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А чому цю мету не можна було поставити ще в березні? Ми б зекономили купу часу і грошей і не було б спалаху захворювання!
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13.10.2020 17:11
+2
надішли своє резюме зеленському, в нього кадровий голод, а тут такий спеціаліст як ти , на роботу проситься.
Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
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13.10.2020 17:18
+1
О, нарешті правильне рішення! Підтримую! Але насправід потрібно 100 тис. ПЦР тестів на добу і масові тестування груп ризику щомісяця з видачею сертифікатів здоров'я.
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13.10.2020 17:09
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О, нарешті правильне рішення! Підтримую! Але насправід потрібно 100 тис. ПЦР тестів на добу і масові тестування груп ризику щомісяця з видачею сертифікатів здоров'я.
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13.10.2020 17:09 Ответить
А чому цю мету не можна було поставити ще в березні? Ми б зекономили купу часу і грошей і не було б спалаху захворювання!
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13.10.2020 17:11 Ответить
надішли своє резюме зеленському, в нього кадровий голод, а тут такий спеціаліст як ти , на роботу проситься.
Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
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13.10.2020 17:18 Ответить
Полностью поддерживаю, но думаю, что реальная потребность в тестах 100103 в сутки.
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13.10.2020 17:24 Ответить
Бабе Клаве поручено сдать надоев с козлодоев в ко-ве тыщу штук ряби, озелененной пингвинами.
Рехнулся что ли? Как я те возьму тестов ко-во? Может давай.те тендер проведем? Вон дядя Вася кепает тесты, правда он же дядя...
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13.10.2020 17:12 Ответить
Тести не точні.Сьогодні ви здоровий.а завтра вже інфікований.
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13.10.2020 17:13 Ответить
А ТЕ КОМУ НЕ ДЕЛАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТЕСТ КАКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ !?)
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13.10.2020 17:14 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/ Минздрав должен увеличить количество тестов на коронавирус до 50 000 в сутки .
Лабораторные мощности украинских лабораторий при беспрерывном круглосуточном цикле позволяют проведение не более 15 тысяч анализов за сутки. Наличествующих запасов реактивов для проведения анализов нет.
Предлагаемое мероприятие требует как минимум выделения 20 млн. гривен в сутки на свое проведения. Изменения в бюджет для выделения дополнительных ассигнований для медицины не приняты. Денег на них нет
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13.10.2020 17:26 Ответить
Завдання поставлено інакше. ЗМУСИТИ ЛОХІВ ПРИДБАТИ КУПЛЕНІ ЗА БЮДЖЕТНІ ГРОШІ ТЕСТИ. Це ж так по жидівськи - заплати податки на медицину а потім заплати за тести і за лікування з власної кишені.
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13.10.2020 17:31 Ответить
Поставьте задачу делать бесплатно тесты всем желающим! Как это во всем мире делается! А вы деньги на предвыборные дороги растратили. Которые, кстати, далеки от совершенства, я имею в виду бетонные их части. Они получились не совсем ровные в районе Решетиловки.
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13.10.2020 17:40 Ответить
А еще прекратите делать лживые заявления о так называемом бесплатном лечении, об огромных доплатах врачам и другому мед. персоналу. В больницах врачи маски за свои деньги покупают. Обычные халаты за свои деньги покупают. Я уже молчу о лекарствах, шприцах и прочем. Такого унизительного положения не было раньше. Лаборанты поувольнялись, тесты делать некому, УЗИ делать некому, томограммы. Многие поболели из-за отсутствия положенной защиты.
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13.10.2020 17:46 Ответить
а как это отразится на цене теста? не упадёт ли? удасца сохранить?
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13.10.2020 17:54 Ответить
то есть хрен дождаться по 2-3 недели делают пока
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13.10.2020 18:23 Ответить
Ну, а как увеличить оборот денюх?
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13.10.2020 19:17 Ответить
Хочу узнать производят где и сертификатик глянуть всего этого барахла
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13.10.2020 20:12 Ответить
ВВП на плюс 40 уже делали
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13.10.2020 20:23 Ответить
В кота мій яйцями візміть тест - результат буде одинаковий. 800-1500 грн - хороший бізнес на страху.
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13.10.2020 22:53 Ответить
лучше бы штрафовали, а при повторном нарушении уничтожали быдло, которое в общественных местах и транспорте ходит без масок.
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13.10.2020 23:59 Ответить
 
 