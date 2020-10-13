1 103 18
Поставлено завдання вийти на 75 тис. ПЛР-тестів на добу, - Шмигаль
Очільнику МОЗ доручено збільшити ПЛР-тестування до 50 тис. на добу, а також вийти на кількість 75 тис. тестів на добу до кінця року.
Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
За словами прем'єра, Кабмін робить все можливе для здатності медичної системи бути готовою до найгіршого сценарію.
"Поставлено завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову збільшити тестування до 50 тис. на добу, але ми повинні вийти на 75 тис. тестів на добу ще цього року. Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами потрібно вирішувати", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+3 Igor L
показати весь коментар13.10.2020 17:11
+2 саша паламарчук
показати весь коментар13.10.2020 17:18
+1 Igor L
показати весь коментар13.10.2020 17:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
Рехнулся что ли? Как я те возьму тестов ко-во? Может давай.те тендер проведем? Вон дядя Вася кепает тесты, правда он же дядя...
Лабораторные мощности украинских лабораторий при беспрерывном круглосуточном цикле позволяют проведение не более 15 тысяч анализов за сутки. Наличествующих запасов реактивов для проведения анализов нет.
Предлагаемое мероприятие требует как минимум выделения 20 млн. гривен в сутки на свое проведения. Изменения в бюджет для выделения дополнительных ассигнований для медицины не приняты. Денег на них нет