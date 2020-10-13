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Новини Коронавірус і карантин
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Поставлено завдання вийти на 75 тис. ПЛР-тестів на добу, - Шмигаль

Поставлено завдання вийти на 75 тис. ПЛР-тестів на добу, - Шмигаль

Очільнику МОЗ доручено збільшити ПЛР-тестування до 50 тис. на добу, а також вийти на кількість 75 тис. тестів на добу до кінця року.

Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, Кабмін робить все можливе для здатності медичної системи бути готовою до найгіршого сценарію.

"Поставлено завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову збільшити тестування до 50 тис. на добу, але ми повинні вийти на 75 тис. тестів на добу ще цього року. Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами потрібно вирішувати", - зазначив Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14057) карантин (18172) тестування (455) Денис Шмигаль (4538) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
А чому цю мету не можна було поставити ще в березні? Ми б зекономили купу часу і грошей і не було б спалаху захворювання!
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13.10.2020 17:11
+2
надішли своє резюме зеленському, в нього кадровий голод, а тут такий спеціаліст як ти , на роботу проситься.
Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
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13.10.2020 17:18
+1
О, нарешті правильне рішення! Підтримую! Але насправід потрібно 100 тис. ПЦР тестів на добу і масові тестування груп ризику щомісяця з видачею сертифікатів здоров'я.
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13.10.2020 17:09
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О, нарешті правильне рішення! Підтримую! Але насправід потрібно 100 тис. ПЦР тестів на добу і масові тестування груп ризику щомісяця з видачею сертифікатів здоров'я.
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13.10.2020 17:09 Відповісти
А чому цю мету не можна було поставити ще в березні? Ми б зекономили купу часу і грошей і не було б спалаху захворювання!
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13.10.2020 17:11 Відповісти
надішли своє резюме зеленському, в нього кадровий голод, а тут такий спеціаліст як ти , на роботу проситься.
Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
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13.10.2020 17:18 Відповісти
Полностью поддерживаю, но думаю, что реальная потребность в тестах 100103 в сутки.
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13.10.2020 17:24 Відповісти
Бабе Клаве поручено сдать надоев с козлодоев в ко-ве тыщу штук ряби, озелененной пингвинами.
Рехнулся что ли? Как я те возьму тестов ко-во? Может давай.те тендер проведем? Вон дядя Вася кепает тесты, правда он же дядя...
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13.10.2020 17:12 Відповісти
Тести не точні.Сьогодні ви здоровий.а завтра вже інфікований.
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13.10.2020 17:13 Відповісти
А ТЕ КОМУ НЕ ДЕЛАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТЕСТ КАКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ !?)
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13.10.2020 17:14 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/ Минздрав должен увеличить количество тестов на коронавирус до 50 000 в сутки .
Лабораторные мощности украинских лабораторий при беспрерывном круглосуточном цикле позволяют проведение не более 15 тысяч анализов за сутки. Наличествующих запасов реактивов для проведения анализов нет.
Предлагаемое мероприятие требует как минимум выделения 20 млн. гривен в сутки на свое проведения. Изменения в бюджет для выделения дополнительных ассигнований для медицины не приняты. Денег на них нет
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13.10.2020 17:26 Відповісти
Завдання поставлено інакше. ЗМУСИТИ ЛОХІВ ПРИДБАТИ КУПЛЕНІ ЗА БЮДЖЕТНІ ГРОШІ ТЕСТИ. Це ж так по жидівськи - заплати податки на медицину а потім заплати за тести і за лікування з власної кишені.
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13.10.2020 17:31 Відповісти
Поставьте задачу делать бесплатно тесты всем желающим! Как это во всем мире делается! А вы деньги на предвыборные дороги растратили. Которые, кстати, далеки от совершенства, я имею в виду бетонные их части. Они получились не совсем ровные в районе Решетиловки.
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13.10.2020 17:40 Відповісти
А еще прекратите делать лживые заявления о так называемом бесплатном лечении, об огромных доплатах врачам и другому мед. персоналу. В больницах врачи маски за свои деньги покупают. Обычные халаты за свои деньги покупают. Я уже молчу о лекарствах, шприцах и прочем. Такого унизительного положения не было раньше. Лаборанты поувольнялись, тесты делать некому, УЗИ делать некому, томограммы. Многие поболели из-за отсутствия положенной защиты.
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13.10.2020 17:46 Відповісти
а как это отразится на цене теста? не упадёт ли? удасца сохранить?
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13.10.2020 17:54 Відповісти
то есть хрен дождаться по 2-3 недели делают пока
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13.10.2020 18:23 Відповісти
Ну, а как увеличить оборот денюх?
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13.10.2020 19:17 Відповісти
Хочу узнать производят где и сертификатик глянуть всего этого барахла
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13.10.2020 20:12 Відповісти
ВВП на плюс 40 уже делали
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13.10.2020 20:23 Відповісти
В кота мій яйцями візміть тест - результат буде одинаковий. 800-1500 грн - хороший бізнес на страху.
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13.10.2020 22:53 Відповісти
лучше бы штрафовали, а при повторном нарушении уничтожали быдло, которое в общественных местах и транспорте ходит без масок.
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13.10.2020 23:59 Відповісти
 
 