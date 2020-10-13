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1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков
За минувшую неделю в патрульной полиции подтверждены 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков.
В связи с этим он предложил правительству выделить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским.
Кабинет министров поддержал данное предложение.
Топ комментарии
+12 PREDATOR R
показать весь комментарий13.10.2020 17:27
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+4 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий13.10.2020 17:28
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Чего только не насочиняют,чтоб выдрать деньги из фонда.
А маски?
Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
Врачи в инфекционных отделениях болеют меньше, чем эти дармоеды, которые целыми днями бухают и играют в домино.
Водка паленая?