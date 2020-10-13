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Новости Коронавирус и карантин
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1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков

1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков

За минувшую неделю в патрульной полиции подтверждены 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков.

В связи с этим он предложил правительству выделить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским.

Кабинет министров поддержал данное предложение.

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Аваков (3444) карантин (16729) патрульная полиция (1810) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Значить поліцію потрібно закрити на карантин.
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13.10.2020 17:27
+8
Они у тебя, Арсен Борисыч, задержанных в засос целуют?!
А маски?
Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
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13.10.2020 17:28
+4
на днях одно такое вонючее мусорское мурло, угрожая мне вызовом "авиации и артилерии" требовало залесть ко мне в багажник
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13.10.2020 17:28
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Значить поліцію потрібно закрити на карантин.
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13.10.2020 17:27 Ответить
"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков.

Чего только не насочиняют,чтоб выдрать деньги из фонда.
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13.10.2020 20:48 Ответить
на днях одно такое вонючее мусорское мурло, угрожая мне вызовом "авиации и артилерии" требовало залесть ко мне в багажник
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13.10.2020 17:28 Ответить
до леса доехать ?
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13.10.2020 17:37 Ответить
Меня недавно остановил один просто так. И предложил подышать. Смешной парень. Аваков инструктируй лучше своих патрульных!
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13.10.2020 17:28 Ответить
Они у тебя, Арсен Борисыч, задержанных в засос целуют?!
А маски?
Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
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13.10.2020 17:28 Ответить
Бывшего министра внутренних дел удравшего на РАБссию,сообщила в Фейсбук Наталья Миролюб, хотят вернуть в Украину..Приехали...
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13.10.2020 17:29 Ответить
так уже ж из ковидного фонда на аваковских пёсиков выделяли... мало да?
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13.10.2020 17:29 Ответить
Арсен Борисыч,Виталий Захарченко возвращается в МВД?или это фейк?
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13.10.2020 17:31 Ответить
Так ЕЛКА СКОРО. Не успели в 2013 сделать из рыгов игрушки - сейчас сделают 😀😀😀
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13.10.2020 17:33 Ответить
...осталось уточнить, ГДЕ заразились? На смене или вне смены в пивнушках?
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13.10.2020 17:32 Ответить
1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков - Цензор.НЕТ 9281В 2014 году Николай Микитенко принимал участие в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии Украины имени Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на горе Карачун боец был ранен. После лечения, несмотря на полученную инвалидность, Ворон вновь отправился на фронт.Сообщается, что за три часа до самосожжения Николай Микитенко опубликовал на своей странице в Facebook пост.В АП сказали что самосожжение на Крещатике совершил известный боец АТО Николай Микитенко, позывной Ворон. - якобы из-за несчастной любви ....перед смертью он написал...
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13.10.2020 17:34 Ответить
И что, все при исполнении служебных обязанностей. Скажи, Арсен, просто - дайте денег
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13.10.2020 17:41 Ответить
Недавно узнал ,что 130 отменили можно ездить синим.
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13.10.2020 17:48 Ответить
Рюкзаков! Сначала напяль, те что есть, маски на своих уродов. Новые пошьешь потом!
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13.10.2020 17:59 Ответить
Иди в отставку мусор
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13.10.2020 18:05 Ответить
не надо толпиться в райотделах
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13.10.2020 18:13 Ответить
Я таки не понял.
Врачи в инфекционных отделениях болеют меньше, чем эти дармоеды, которые целыми днями бухают и играют в домино.
Водка паленая?
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13.10.2020 18:15 Ответить
Авакянові бариші від рюкзаків скінчилисє, хоче заробити на респіраторах. Рюкзакян стане Ковідян.
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13.10.2020 18:44 Ответить
та ну ладно, они ж резиновые ... Как так то ?
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13.10.2020 18:49 Ответить
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13.10.2020 19:16 Ответить
20*25% медиков уволилось --не хотят работать за копейки. Доплаты медикам полгода задерживали, учителям отложили, а мент только бровью повел и нате! Я не пойму, кто президент Украины: Аваков или Ермак?
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13.10.2020 19:15 Ответить
У них же своя, відомча медицина і жоден мєнт не витратить жодної власної копійки на своє лікування. Що ще потрібно? Міньєтчиць в палати?
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13.10.2020 19:18 Ответить
рокопоп
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13.10.2020 20:16 Ответить
звонишь 102 а там реклама прокладок..мелодия или шум моря..)))
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13.10.2020 20:16 Ответить
Поменьше надо водил нюхать!
1,8 тис. патрульних заразилися коронавірусом за останній тиждень, - Аваков - Цензор.НЕТ 7198
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13.10.2020 21:00 Ответить
Мусора ЗАВЖДИ були розповсюджувачами зарази.
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13.10.2020 21:37 Ответить
мало...
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14.10.2020 04:04 Ответить
 
 