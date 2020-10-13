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1,8 тис. патрульних заразилися коронавірусом за останній тиждень, - Аваков
За минулий тиждень в патрульній поліції підтверджено 1,8 тис. випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За останній тиждень у нас 1 800 патрулювань поліцейських отримали зараження коронавірусом, за сьогоднішній день - 286, це абсолютний рекорд", - розповів Аваков.
У зв'язку з цим він запропонував уряду виділити кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на доплати поліцейським.
Кабінет міністрів підтримав пропозицію.
Топ коментарі
+12 PREDATOR R
показати весь коментар13.10.2020 17:27
+8 vigo
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+4 Борменталь Незабаром
показати весь коментар13.10.2020 17:28
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Чего только не насочиняют,чтоб выдрать деньги из фонда.
А маски?
Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
Врачи в инфекционных отделениях болеют меньше, чем эти дармоеды, которые целыми днями бухают и играют в домино.
Водка паленая?