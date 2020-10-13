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Новини Коронавірус і карантин
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1,8 тис. патрульних заразилися коронавірусом за останній тиждень, - Аваков

1,8 тис. патрульних заразилися коронавірусом за останній тиждень, - Аваков

За минулий тиждень в патрульній поліції підтверджено 1,8 тис. випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останній тиждень у нас 1 800 патрулювань поліцейських отримали зараження коронавірусом, за сьогоднішній день - 286, це абсолютний рекорд", - розповів Аваков.

У зв'язку з цим він запропонував уряду виділити кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на доплати поліцейським.

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Кабінет міністрів підтримав пропозицію.

Автор: 

Аваков (2189) карантин (18172) патрульна поліція (1438) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Значить поліцію потрібно закрити на карантин.
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13.10.2020 17:27
+8
Они у тебя, Арсен Борисыч, задержанных в засос целуют?!
А маски?
Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
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13.10.2020 17:28
+4
на днях одно такое вонючее мусорское мурло, угрожая мне вызовом "авиации и артилерии" требовало залесть ко мне в багажник
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13.10.2020 17:28
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Значить поліцію потрібно закрити на карантин.
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13.10.2020 17:27 Відповісти
"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков.

Чего только не насочиняют,чтоб выдрать деньги из фонда.
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13.10.2020 20:48 Відповісти
на днях одно такое вонючее мусорское мурло, угрожая мне вызовом "авиации и артилерии" требовало залесть ко мне в багажник
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13.10.2020 17:28 Відповісти
до леса доехать ?
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13.10.2020 17:37 Відповісти
Меня недавно остановил один просто так. И предложил подышать. Смешной парень. Аваков инструктируй лучше своих патрульных!
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13.10.2020 17:28 Відповісти
Они у тебя, Арсен Борисыч, задержанных в засос целуют?!
А маски?
Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
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13.10.2020 17:28 Відповісти
Бывшего министра внутренних дел удравшего на РАБссию,сообщила в Фейсбук Наталья Миролюб, хотят вернуть в Украину..Приехали...
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13.10.2020 17:29 Відповісти
так уже ж из ковидного фонда на аваковских пёсиков выделяли... мало да?
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13.10.2020 17:29 Відповісти
Арсен Борисыч,Виталий Захарченко возвращается в МВД?или это фейк?
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13.10.2020 17:31 Відповісти
Так ЕЛКА СКОРО. Не успели в 2013 сделать из рыгов игрушки - сейчас сделают 😀😀😀
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13.10.2020 17:33 Відповісти
...осталось уточнить, ГДЕ заразились? На смене или вне смены в пивнушках?
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13.10.2020 17:32 Відповісти
1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков - Цензор.НЕТ 9281В 2014 году Николай Микитенко принимал участие в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии Украины имени Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на горе Карачун боец был ранен. После лечения, несмотря на полученную инвалидность, Ворон вновь отправился на фронт.Сообщается, что за три часа до самосожжения Николай Микитенко опубликовал на своей странице в Facebook пост.В АП сказали что самосожжение на Крещатике совершил известный боец АТО Николай Микитенко, позывной Ворон. - якобы из-за несчастной любви ....перед смертью он написал...
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13.10.2020 17:34 Відповісти
И что, все при исполнении служебных обязанностей. Скажи, Арсен, просто - дайте денег
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13.10.2020 17:41 Відповісти
Недавно узнал ,что 130 отменили можно ездить синим.
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13.10.2020 17:48 Відповісти
Рюкзаков! Сначала напяль, те что есть, маски на своих уродов. Новые пошьешь потом!
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13.10.2020 17:59 Відповісти
Иди в отставку мусор
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13.10.2020 18:05 Відповісти
не надо толпиться в райотделах
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13.10.2020 18:13 Відповісти
Я таки не понял.
Врачи в инфекционных отделениях болеют меньше, чем эти дармоеды, которые целыми днями бухают и играют в домино.
Водка паленая?
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13.10.2020 18:15 Відповісти
Авакянові бариші від рюкзаків скінчилисє, хоче заробити на респіраторах. Рюкзакян стане Ковідян.
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13.10.2020 18:44 Відповісти
та ну ладно, они ж резиновые ... Как так то ?
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13.10.2020 18:49 Відповісти
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13.10.2020 19:16 Відповісти
20*25% медиков уволилось --не хотят работать за копейки. Доплаты медикам полгода задерживали, учителям отложили, а мент только бровью повел и нате! Я не пойму, кто президент Украины: Аваков или Ермак?
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13.10.2020 19:15 Відповісти
У них же своя, відомча медицина і жоден мєнт не витратить жодної власної копійки на своє лікування. Що ще потрібно? Міньєтчиць в палати?
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13.10.2020 19:18 Відповісти
рокопоп
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13.10.2020 20:16 Відповісти
звонишь 102 а там реклама прокладок..мелодия или шум моря..)))
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13.10.2020 20:16 Відповісти
Поменьше надо водил нюхать!
1,8 тис. патрульних заразилися коронавірусом за останній тиждень, - Аваков - Цензор.НЕТ 7198
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13.10.2020 21:00 Відповісти
Мусора ЗАВЖДИ були розповсюджувачами зарази.
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13.10.2020 21:37 Відповісти
мало...
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14.10.2020 04:04 Відповісти
 
 