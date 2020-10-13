1,8 тис. патрульних заразилися коронавірусом за останній тиждень, - Аваков

За минулий тиждень в патрульній поліції підтверджено 1,8 тис. випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останній тиждень у нас 1 800 патрулювань поліцейських отримали зараження коронавірусом, за сьогоднішній день - 286, це абсолютний рекорд", - розповів Аваков.

У зв'язку з цим він запропонував уряду виділити кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на доплати поліцейським.

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Кабінет міністрів підтримав пропозицію.