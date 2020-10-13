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DCH Ярославского начал организацию производства трамваев в "Экополисе ХТЗ"

DCH Ярославского начал организацию производства трамваев в

Группа DCH Александра Ярославского, завершила подготовительные работы и приступила к организации производства современных украинских трамваев на базе "Экополиса ХТЗ" в Харькове. Сегодня производственную площадку показали журналистам.

Об этом пишет местное издаиние Status quo, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, это совместный проект местной власти Харькова и DCH, а "Экополис ХТЗ" входит в число приоритетных проектов стратегии развития города.

"Я - сторонник конкретных действий, все это видели на примере Евро-2012. Когда был построен отель, обвились аэропорт и стадион. Евро закончилось, а люди и сегодня, спустя годы, пользуются всем. Не боги горшки обжигают. Город в лице Геннадия Кернеса и Игоря Терехова обратился ко мне с такой просьбой об идее создания трамваев. Я поддержал. И скоро о нашем новом харьковском трамвае узнают все", - сказал на открытии производственной площадки Александр Ярославский, владелец и президент DCH.

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова, так охарактеризовал проект: "Проект по выпуску новых трамваев не осуществился бы без энергии Александра Ярославского и упорства Геннадия Кернеса. А это развитие харьковской промышленности и забота об окружающей среде, ведь трамвай - самый экологический вид транспорта. А еще это мегаразвитие коммунального транспорта и забота о наших горожанах, которые им пользуются".

Работа по организации трамвайного производства была начата с создания необходимой технической документации. "Мы находимся на территории будущего цеха, в котором собственно и будет открыто производство современных трамваев. Здесь предстоят ремонтные работы в большом объеме, это не проблема. Производство будет комплексным - "проектирование-создание-выпуск". Наш трамвай должен быть лучше европейских моделей по цене и качеству. Через 1,5-2 года планируем начать серийное производство", - рассказал Андрей Коваль, генеральный директор ХТЗ, на территории которого будет организовано производство.

Как сообщают в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев около EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры из Чехии.

"Трамвайное производство станет первым резидентом индустриальной части бизнес-парка "Экополис ХТЗ" помимо самого Харьковского тракторного завода. Кроме того, у нас много глобальных технологических компаний, с которыми мы готовимся сотрудничать. К примеру, сегодня подписали меморандум с Hewкlett Packard Enterprise. Мы полностью открыты в работе для своих партнеров.", - сообщил Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополиса ХТЗ".

По оценкам экспертов, подвижной состав трамвайного транспорта в 14 украинских городах, использующих этот вид транспорта, серьезно изношен. Более 90% вагонов старше 20 лет, более 50% из них требуют срочной замены. В Украине нет своего производства трамвайной техники, потребность страны покрывается за счет вагонов категории second hand.

"Экополис ХТЗ" — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, предполагающий глубокий редевелопмент территории легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Он позволит создать принципиально новую инновационную деловую экосистему мирового уровня для развития высокотехнологичного производства, бизнеса и исследований. Плановый объем инвестиций к 2033 году составит более $1 млрд. На базе "Экополиса ХТЗ" реализуется национальный проект Украинская Кремниевая Долина, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

DCH Ярославского начал организацию производства трамваев в Экополисе ХТЗ 01

DCH Ярославского начал организацию производства трамваев в Экополисе ХТЗ 02


Автор: 

трамвай (200) Харьков (7433) Ярославский (182)


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Топ комментарии
+6
Если гепа в доле,значит кроме отмыва бабла этот проект ничего не предполагает.
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13.10.2020 20:52
+6
дай Боже, щоб вийшло щось
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13.10.2020 21:30
+4
Верещук дорікнула Кличку тим що Київ не закуповує електричні тролейбуси . !! .
https://ukrrain.com/vereshhuk_grandiozno_zganbilasya_na_peregonah-_vi_trolejbusi_hoch_raz_bachili.html
Кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що тролейбуси їздять на дизелі і столиця мусить закупити більше "електричних тролейбусів". .
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13.10.2020 21:09
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тока привод у трамваев должен быть суперэкологичный - електричество на воловьей тяге
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13.10.2020 20:47 Ответить
на ватной тяге! в ней, в отличии от волов, Харьков недостатка не испытывает.
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13.10.2020 21:13 Ответить
Если гепа в доле,значит кроме отмыва бабла этот проект ничего не предполагает.
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13.10.2020 20:52 Ответить
ооо!.. Андрюха Коваль.. седой .. в очках и с бородкой..
тяжко небось, пришлось в розысках прятаться от СБУ?!..
а теперь вон оно как.. заводики открываем..
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13.10.2020 21:05 Ответить
Так де ж майданчик? Оця руїна?
А коли ж там РЕАЛЬНО трамваї робитимуть?
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13.10.2020 21:08 Ответить
какая же это руина!? на ней даже баннер держится, то вы ещё руин в Харькове не видели.
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13.10.2020 21:20 Ответить
Не кажіть так-руїна. руїна, почекайте-''реализуется национальный проект Украинская Кремниевая Долина, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским'',ось тоді скажете!
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13.10.2020 21:36 Ответить
что характерно, у Ярославского рубашка на заказ шитая.. и скорей всего, это Киев на Печерске, недалеко от Паруса.. там есть толковый еврей в этих делах..
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13.10.2020 21:09 Ответить
Верещук дорікнула Кличку тим що Київ не закуповує електричні тролейбуси . !! .
https://ukrrain.com/vereshhuk_grandiozno_zganbilasya_na_peregonah-_vi_trolejbusi_hoch_raz_bachili.html
Кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що тролейбуси їздять на дизелі і столиця мусить закупити більше "електричних тролейбусів". .
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13.10.2020 21:09 Ответить
Богообраний на богообраному і гоєм поганяє.
Яка гидота!
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13.10.2020 21:09 Ответить
послідовник кернеса глухонімого
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13.10.2020 21:14 Ответить
Давно пора! Теперь надо избавиться от позора, Украина закупает китайские трусы!!!
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13.10.2020 21:21 Ответить
Опять же - китайские трусы атласные, а наши могут шить только ситцевые, ну на крайняк сатиновые.
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13.10.2020 21:27 Ответить
Заметил, что в Украине не умеют укладывать трамвайные рельсы, чтобы в спальных районах не было грохота трамваев. Вместо обкладывания асфальтом или плитами рельсы оставляют торчать над землей, и трамвай на стыках грохочет - мама не горюй!
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13.10.2020 21:25 Ответить
Ну не везде. Во Львове укладывают на специальные подушки. Рельсы лежат в специальных бетонных плитах с прорезиненной основой под рельс.
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13.10.2020 21:29 Ответить
В центре и в других городах так, а на окраинах? Если во Львове и в спальных районах на подушках, - респект львовянам.
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13.10.2020 21:32 Ответить
Да. Несколько лет назад провели новый маршрут в спальный район Сыхов. Использовали именно эту технологию.
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13.10.2020 21:42 Ответить
Чуть не патриотично--но правда. По европейски рельсы трамвайные уложены давно в Донецке. Утоплены и на резине---трамвай шуршит. Видел ещё летом 2005г. Все ли маршруты там такие, не знаю.
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13.10.2020 21:38 Ответить
Это только в центре. На окраины, особенно в восточном направлении такие радиусы, что только старье трамвайное можно было использовать
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13.10.2020 23:22 Ответить
Тю, если отрыть слой асфальта в районе дворца спорта, то можно увидеть закатанную под него линию на резиновой основе.
Спасибо Омельченко, зничтожил нах.
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13.10.2020 22:19 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_T5L64
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13.10.2020 21:26 Ответить
дай Боже, щоб вийшло щось
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13.10.2020 21:30 Ответить
Сто раз печатал, чуть знаю---у этого выйдет всегда! И в срок. Это стальной человек. Он так любит делать---как вроде для себя.
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13.10.2020 21:41 Ответить
Зробив гівно трактор, ще і зробить гівно трамвай!
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13.10.2020 22:18 Ответить
Проект по выпуску новых трамваев не осуществился бы без энергии Александра Ярославского и упорства Геннадия Кернеса. Источник: https://censor.net/ru/n3224702

РИГИ УПРАВЛЄНЦИ ЩЕ ТІ - ОДИН УПРАЛЄНЄЦ ВЖЕ СЬОМИЙ РІК СИДИТЬ У РОСТОВІ
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13.10.2020 22:22 Ответить
Я думаю у Ярославского получится, пусть после трамваем, электровоз наш сделает, и это ему под силу...
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13.10.2020 22:49 Ответить
Не знаю правильно ли это в годы войны с Московией заниматься трамваями? А могли бы малороссы выпускать какую нибудь военную технику в этих корпусах,для защиты от московской Орды, странно как то это
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14.10.2020 01:16 Ответить
В Украине есть фирма Татра-Юг, производящая классные трамваи европейского уровня, поставляемые на експорт. Харьковским градоначальникам (язык не поворачивается назвать их мерами) эти трамваи не подходят - "хохляндские".
Во Львове делают трамваи Электрон. Ездят по Киеву.

Если дело связано с Кернесом, то что-то точно будет поставляться с Той Стороны. Не могут они без этого. На то и поставлены.
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14.10.2020 06:42 Ответить
Не забыли лизнуть и Гепе и Зеле. Надеюсь, Гепе уже посмертно.
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14.10.2020 11:10 Ответить
А якщо Гепа часом того...., піде до раю, то і ніяких трамваїв не буде? Щось це ****** на піар перед виборами - або Гепу обирайте, а якщо часом того...., то Тєрєхова.
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14.10.2020 14:57 Ответить
 
 