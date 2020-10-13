DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в "Екополісі ХТЗ"
Група DCH Олександра Ярославського, завершила підготовчі роботи і взялася до організації виробництва сучасних українських трамваїв на базі "Екополіса ХТЗ" у Харкові. Сьогодні виробничий майданчик показали журналістам.
Про це пише місцеве видання Status quo, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше, це спільний проєкт місцевої влади Харкова і DCH, а "Екополіс ХТЗ" входить до пріоритетних проєктів стратегії розвитку міста.
"Я - прихильник конкретних дій, всі це бачили на прикладі Євро-2012. Коли було побудовано готель, оновилися аеропорт і стадіон. Євро закінчилося, а люди і сьогодні, через роки, користуються всім. Не святі горшки ліплять. Місто в особі Геннадія Кернеса й Ігоря Терехова звернулося до мене з таким проханням про ідею створення трамваїв. Я підтримав. І скоро про наш новий харківський трамвай дізнаються всі", - сказав на відкритті виробничого майданчика Олександр Ярославський, власник і президент DCH.
Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова, так охарактеризував проєкт: "Проєкт з випуску нових трамваїв не здійснився б без енергії Олександра Ярославського і завзятості Геннадія Кернеса. А це розвиток харківської промисловості і турбота про навколишнє середовище, адже трамвай - найекологічніший вид транспорту. А ще це мегарозвиток комунального транспорту і турбота про наших городян, які ним користуються".
Роботу з організації трамвайного виробництва було розпочато зі створення необхідної технічної документації. "Ми перебуваємо на території майбутнього цеху, в якому власне і буде відкрито виробництво сучасних трамваїв. Тут мають бути ремонтні роботи у великому обсязі, це не проблема. Виробництво буде комплексним - "проєктування-виробництво-випуск". Наш трамвай має бути кращезим за європейські моделі за ціною і якістю. Через 1,5-2 роки плануємо почати серійне виробництво", - розповів Андрій Коваль, генеральний директор ХТЗ, на території якого буде організовано виробництво.
Як повідомляють у DCH, Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних трамваїв з низькою підлогою близько EUR 5,5 млн. Інжиніринговий та консультаційний супровід проєкту здійснюватимуть зарубіжні партнери з Чехії.
"Трамвайне виробництво стане першим резидентом індустріальної частини бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" крім самого Харківського тракторного заводу. Крім того, у нас багато глобальних технологічних компаній, з якими ми готуємося співпрацювати. Наприклад, сьогодні підписали меморандум із Hewкlett Packard Enterprise. Ми повністю відкриті в роботі для своїх партнерів", - повідомив Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".
За оцінками експертів, рухомий склад трамвайного транспорту в 14 українських містах, що використовують цей вид транспорту, серйозно зношений. Понад 90% вагонів старші за 20 років, понад 50% із них потребують термінової заміни. В Україні немає свого виробництва трамвайної техніки, потреба країни покривається за рахунок вагонів категорії second hand.
"Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ). Він дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій до 2033 року становитиме понад $1 млрд. На базі "Екополіса ХТЗ" реалізується національний проєкт Українська Кремнієва Долина, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.
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тяжко небось, пришлось в розысках прятаться от СБУ?!..
а теперь вон оно как.. заводики открываем..
А коли ж там РЕАЛЬНО трамваї робитимуть?
https://ukrrain.com/vereshhuk_grandiozno_zganbilasya_na_peregonah-_vi_trolejbusi_hoch_raz_bachili.html
Кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що тролейбуси їздять на дизелі і столиця мусить закупити більше "електричних тролейбусів". .
Яка гидота!
Спасибо Омельченко, зничтожил нах.
РИГИ УПРАВЛЄНЦИ ЩЕ ТІ - ОДИН УПРАЛЄНЄЦ ВЖЕ СЬОМИЙ РІК СИДИТЬ У РОСТОВІ
Во Львове делают трамваи Электрон. Ездят по Киеву.
Если дело связано с Кернесом, то что-то точно будет поставляться с Той Стороны. Не могут они без этого. На то и поставлены.