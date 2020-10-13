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DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в "Екополісі ХТЗ"

DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в

Група DCH Олександра Ярославського, завершила підготовчі роботи і взялася до організації виробництва сучасних українських трамваїв на базі "Екополіса ХТЗ" у Харкові. Сьогодні виробничий майданчик показали журналістам.

Про це пише місцеве видання Status quo, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, це спільний проєкт місцевої влади Харкова і DCH, а "Екополіс ХТЗ" входить до пріоритетних проєктів стратегії розвитку міста.

"Я - прихильник конкретних дій, всі це бачили на прикладі Євро-2012. Коли було побудовано готель, оновилися аеропорт і стадіон. Євро закінчилося, а люди і сьогодні, через роки, користуються всім. Не святі горшки ліплять. Місто в особі Геннадія Кернеса й Ігоря Терехова звернулося до мене з таким проханням про ідею створення трамваїв. Я підтримав. І скоро про наш новий харківський трамвай дізнаються всі", - сказав на відкритті виробничого майданчика Олександр Ярославський, власник і президент DCH.

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова, так охарактеризував проєкт: "Проєкт з випуску нових трамваїв не здійснився б без енергії Олександра Ярославського і завзятості Геннадія Кернеса. А це розвиток харківської промисловості і турбота про навколишнє середовище, адже трамвай - найекологічніший вид транспорту. А ще це мегарозвиток комунального транспорту і турбота про наших городян, які ним користуються".

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Роботу з організації трамвайного виробництва було розпочато зі створення необхідної технічної документації. "Ми перебуваємо на території майбутнього цеху, в якому власне і буде відкрито виробництво сучасних трамваїв. Тут мають бути ремонтні роботи у великому обсязі, це не проблема. Виробництво буде комплексним - "проєктування-виробництво-випуск". Наш трамвай має бути кращезим за європейські моделі за ціною і якістю. Через 1,5-2 роки плануємо почати серійне виробництво", - розповів Андрій Коваль, генеральний директор ХТЗ, на території якого буде організовано виробництво.

Як повідомляють у DCH, Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних трамваїв з низькою підлогою близько EUR 5,5 млн. Інжиніринговий та консультаційний супровід проєкту здійснюватимуть зарубіжні партнери з Чехії.

"Трамвайне виробництво стане першим резидентом індустріальної частини бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" крім самого Харківського тракторного заводу. Крім того, у нас багато глобальних технологічних компаній, з якими ми готуємося співпрацювати. Наприклад, сьогодні підписали меморандум із Hewкlett Packard Enterprise. Ми повністю відкриті в роботі для своїх партнерів", - повідомив Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".

За оцінками експертів, рухомий склад трамвайного транспорту в 14 українських містах, що використовують цей вид транспорту, серйозно зношений. Понад 90% вагонів старші за 20 років, понад 50% із них потребують термінової заміни. В Україні немає свого виробництва трамвайної техніки, потреба країни покривається за рахунок вагонів категорії second hand.

"Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ). Він дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій до 2033 року становитиме понад $1 млрд. На базі "Екополіса ХТЗ" реалізується національний проєкт Українська Кремнієва Долина, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в Екополісі ХТЗ 01
DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в Екополісі ХТЗ 02
DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в Екополісі ХТЗ 03

Автор: 

трамвай (236) Харків (5546) Ярославський (272)


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Топ коментарі
+6
Если гепа в доле,значит кроме отмыва бабла этот проект ничего не предполагает.
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13.10.2020 20:52
+6
дай Боже, щоб вийшло щось
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13.10.2020 21:30
+4
Верещук дорікнула Кличку тим що Київ не закуповує електричні тролейбуси . !! .
https://ukrrain.com/vereshhuk_grandiozno_zganbilasya_na_peregonah-_vi_trolejbusi_hoch_raz_bachili.html
Кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що тролейбуси їздять на дизелі і столиця мусить закупити більше "електричних тролейбусів". .
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13.10.2020 21:09
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тока привод у трамваев должен быть суперэкологичный - електричество на воловьей тяге
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13.10.2020 20:47 Відповісти
на ватной тяге! в ней, в отличии от волов, Харьков недостатка не испытывает.
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13.10.2020 21:13 Відповісти
Если гепа в доле,значит кроме отмыва бабла этот проект ничего не предполагает.
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13.10.2020 20:52 Відповісти
ооо!.. Андрюха Коваль.. седой .. в очках и с бородкой..
тяжко небось, пришлось в розысках прятаться от СБУ?!..
а теперь вон оно как.. заводики открываем..
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13.10.2020 21:05 Відповісти
Так де ж майданчик? Оця руїна?
А коли ж там РЕАЛЬНО трамваї робитимуть?
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13.10.2020 21:08 Відповісти
какая же это руина!? на ней даже баннер держится, то вы ещё руин в Харькове не видели.
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13.10.2020 21:20 Відповісти
Не кажіть так-руїна. руїна, почекайте-''реализуется национальный проект Украинская Кремниевая Долина, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским'',ось тоді скажете!
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13.10.2020 21:36 Відповісти
что характерно, у Ярославского рубашка на заказ шитая.. и скорей всего, это Киев на Печерске, недалеко от Паруса.. там есть толковый еврей в этих делах..
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13.10.2020 21:09 Відповісти
Верещук дорікнула Кличку тим що Київ не закуповує електричні тролейбуси . !! .
https://ukrrain.com/vereshhuk_grandiozno_zganbilasya_na_peregonah-_vi_trolejbusi_hoch_raz_bachili.html
Кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що тролейбуси їздять на дизелі і столиця мусить закупити більше "електричних тролейбусів". .
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13.10.2020 21:09 Відповісти
Богообраний на богообраному і гоєм поганяє.
Яка гидота!
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13.10.2020 21:09 Відповісти
послідовник кернеса глухонімого
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13.10.2020 21:14 Відповісти
Давно пора! Теперь надо избавиться от позора, Украина закупает китайские трусы!!!
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13.10.2020 21:21 Відповісти
Опять же - китайские трусы атласные, а наши могут шить только ситцевые, ну на крайняк сатиновые.
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13.10.2020 21:27 Відповісти
Заметил, что в Украине не умеют укладывать трамвайные рельсы, чтобы в спальных районах не было грохота трамваев. Вместо обкладывания асфальтом или плитами рельсы оставляют торчать над землей, и трамвай на стыках грохочет - мама не горюй!
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13.10.2020 21:25 Відповісти
Ну не везде. Во Львове укладывают на специальные подушки. Рельсы лежат в специальных бетонных плитах с прорезиненной основой под рельс.
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13.10.2020 21:29 Відповісти
В центре и в других городах так, а на окраинах? Если во Львове и в спальных районах на подушках, - респект львовянам.
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13.10.2020 21:32 Відповісти
Да. Несколько лет назад провели новый маршрут в спальный район Сыхов. Использовали именно эту технологию.
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13.10.2020 21:42 Відповісти
Чуть не патриотично--но правда. По европейски рельсы трамвайные уложены давно в Донецке. Утоплены и на резине---трамвай шуршит. Видел ещё летом 2005г. Все ли маршруты там такие, не знаю.
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13.10.2020 21:38 Відповісти
Это только в центре. На окраины, особенно в восточном направлении такие радиусы, что только старье трамвайное можно было использовать
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13.10.2020 23:22 Відповісти
Тю, если отрыть слой асфальта в районе дворца спорта, то можно увидеть закатанную под него линию на резиновой основе.
Спасибо Омельченко, зничтожил нах.
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13.10.2020 22:19 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_T5L64
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13.10.2020 21:26 Відповісти
дай Боже, щоб вийшло щось
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13.10.2020 21:30 Відповісти
Сто раз печатал, чуть знаю---у этого выйдет всегда! И в срок. Это стальной человек. Он так любит делать---как вроде для себя.
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13.10.2020 21:41 Відповісти
Зробив гівно трактор, ще і зробить гівно трамвай!
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13.10.2020 22:18 Відповісти
Проект по выпуску новых трамваев не осуществился бы без энергии Александра Ярославского и упорства Геннадия Кернеса. Источник: https://censor.net/ru/n3224702

РИГИ УПРАВЛЄНЦИ ЩЕ ТІ - ОДИН УПРАЛЄНЄЦ ВЖЕ СЬОМИЙ РІК СИДИТЬ У РОСТОВІ
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13.10.2020 22:22 Відповісти
Я думаю у Ярославского получится, пусть после трамваем, электровоз наш сделает, и это ему под силу...
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13.10.2020 22:49 Відповісти
Не знаю правильно ли это в годы войны с Московией заниматься трамваями? А могли бы малороссы выпускать какую нибудь военную технику в этих корпусах,для защиты от московской Орды, странно как то это
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14.10.2020 01:16 Відповісти
В Украине есть фирма Татра-Юг, производящая классные трамваи европейского уровня, поставляемые на експорт. Харьковским градоначальникам (язык не поворачивается назвать их мерами) эти трамваи не подходят - "хохляндские".
Во Львове делают трамваи Электрон. Ездят по Киеву.

Если дело связано с Кернесом, то что-то точно будет поставляться с Той Стороны. Не могут они без этого. На то и поставлены.
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14.10.2020 06:42 Відповісти
Не забыли лизнуть и Гепе и Зеле. Надеюсь, Гепе уже посмертно.
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14.10.2020 11:10 Відповісти
А якщо Гепа часом того...., піде до раю, то і ніяких трамваїв не буде? Щось це ****** на піар перед виборами - або Гепу обирайте, а якщо часом того...., то Тєрєхова.
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14.10.2020 14:57 Відповісти
 
 