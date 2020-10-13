Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове

13 октября, в Харькове на фасаде общеобразовательной школы № 131 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Яне Михайловне Бобковой (Червоной), 1979 года рождения, старшему солдату, наводчику-пулеметчику 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54 отдельной механизированной бригады , которая погибла 2 апреля 2019 в районе села Новозвановка Луганской области от прямого попадания мины в блиндаж во время минометного обстрела взводного опорного пункта ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграмм-канале телеканала р1 Харьков.

Яна Михайловна Червона (позывной Ведьма) родилась 16.04.1979 года в Харькове.

1996 закончила обучение в средней школе №131, после чего поступила в Харьковский колледж Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

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Была участницей Харьковского Автомайдана, Харьковской самообороны. С лета 2014 года занималась волонтерской деятельностью, помогала батальону "Айдар". В сентябре 2016 подписала контракт с 54-й ОМБр, служила стрелком, а впоследствии - пулеметчиком 3-й роты 1-го механизированного батальона. Участница боев на Светлодарской дуге зимой 2016-2017 годов. Летом 2017-го перешла в батальона "Донбасс-Украина".

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Указом Президента Украины № 109/2019 от 6 апреля 2019 года, "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Указом № 31 от 4 декабря 2019 награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно)".