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Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове

13 октября, в Харькове на фасаде общеобразовательной школы № 131 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Яне Михайловне Бобковой (Червоной), 1979 года рождения, старшему солдату, наводчику-пулеметчику 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54 отдельной механизированной бригады , которая погибла 2 апреля 2019 в районе села Новозвановка Луганской области от прямого попадания мины в блиндаж во время минометного обстрела взводного опорного пункта ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграмм-канале телеканала р1 Харьков.

Яна Михайловна Червона  (позывной Ведьма) родилась 16.04.1979 года в Харькове.

1996 закончила обучение в средней школе №131, после чего поступила в Харьковский колледж Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Когда первый раз подошла к пулемету, надо мной смеялись и говорили: "Отойди, ноготок сломаешь": неопубликованное интервью погибшей на Донбассе пулеметчицы Яны Червоной. ВИДЕО

Была участницей Харьковского Автомайдана, Харьковской самообороны. С лета 2014 года занималась волонтерской деятельностью, помогала батальону "Айдар". В сентябре 2016 подписала контракт с 54-й ОМБр, служила стрелком, а впоследствии - пулеметчиком 3-й роты 1-го механизированного батальона. Участница боев на Светлодарской дуге зимой 2016-2017 годов. Летом 2017-го перешла в батальона "Донбасс-Украина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выжить в этом аду у Яны Червоной шансов не было, - командир батальона "Донбасс" Власенко. ФОТО

Указом Президента Украины № 109/2019 от 6 апреля 2019 года, "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Указом № 31 от 4 декабря 2019 награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно)".

Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове 01

Автор: 

память (1491) Харьков (7433) мемориальная доска (217) Ян Осока (1501) 54 отдельная мехбригада (182) Червона (7)


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Топ комментарии
+10
Героям слава!
Смерть ворогам!
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13.10.2020 21:03
+7
Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 259

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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13.10.2020 21:05
+6
Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 3798
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13.10.2020 21:36
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Героям слава!
Смерть ворогам!
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13.10.2020 21:03 Ответить
Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 259

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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13.10.2020 21:05 Ответить
Если б не сепары ...ця дівчина ще продовжила свою справу,або родила на світ та виховувала патріотичних дітей.
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13.10.2020 21:28 Ответить
вдома Яну чекали (не дочекалися) мати, чоловік та двоє маленьких дітей.
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13.10.2020 22:14 Ответить
за них украинцы отправят в 200ую роту много кацапья и их подстилок .главное чтоб её дети развеяли над Донецком український прапор
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13.10.2020 22:19 Ответить
так і буде!
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13.10.2020 22:21 Ответить
Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 3798
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13.10.2020 21:36 Ответить
Поддиваным зебилам это не понять
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13.10.2020 21:49 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 2108
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13.10.2020 22:15 Ответить
Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 8975
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13.10.2020 23:09 Ответить
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16.10.2020 21:56 Ответить
 
 