Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові

13 жовтня, в Харкові на фасаді загальноосвітньої школи № 131 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Яні Михайлівні Бобковій (Червоній), 1979 року народження, старшому солдату, навідниці-кулеметниці 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54 окремої механізованої бригади, яка загинула 2 квітня 2019 в районі села Новозванівка Луганської області від прямого попадання міни в бліндаж під час мінометного обстрілу взводного опорного пункту ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграмм-каналі телеканалу р1 Харків.

Яна Михайлівна Червона (позивний Відьма) народилася 16.04.1979 року в Харкові.

1996 закінчила навчання в середній школі №131, після чого вступила в Харківський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Була учасницею Харківського Автомайдану, Харківської самооборони. З літа 2014 року займалася волонтерською діяльністю, допомагала батальйону "Айдар". У вересні 2016 підписала контракт з 54-ї ОМБр, служила стрільцем, а згодом - кулеметником 3-ї роти 1-го механізованого батальйону. Учасниця боїв на Світлодарській дузі взимку 2016-2017 років. Влітку 2017-го перейшла в батальйон "Донбас-Україна".

Указом президента України №109/2019 від 6 квітня 2019 року, "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", нагороджена орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Указом №31 від 4 грудня 2019 нагороджена знаком "Народний Герой України" (посмертно)".

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