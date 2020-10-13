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Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові

13 жовтня, в Харкові на фасаді загальноосвітньої школи № 131 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Яні Михайлівні Бобковій (Червоній), 1979 року народження, старшому солдату, навідниці-кулеметниці 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54 окремої механізованої бригади, яка загинула 2 квітня 2019 в районі села Новозванівка Луганської області від прямого попадання міни в бліндаж під час мінометного обстрілу взводного опорного пункту ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграмм-каналі телеканалу р1 Харків.

Яна Михайлівна Червона (позивний Відьма) народилася 16.04.1979 року в Харкові.

1996 закінчила навчання в середній школі №131, після чого вступила в Харківський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Була учасницею Харківського Автомайдану, Харківської самооборони. З літа 2014 року займалася волонтерською діяльністю, допомагала батальйону "Айдар". У вересні 2016 підписала контракт з 54-ї ОМБр, служила стрільцем, а згодом - кулеметником 3-ї роти 1-го механізованого батальйону. Учасниця боїв на Світлодарській дузі взимку 2016-2017 років. Влітку 2017-го перейшла в батальйон "Донбас-Україна".

Указом президента України №109/2019 від 6 квітня 2019 року, "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", нагороджена орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Указом №31 від 4 грудня 2019 нагороджена знаком "Народний Герой України" (посмертно)".

Читайте також: "Коли вперше підійшла до кулемета, з мене сміялися і говорили:"Відійди - нігтики зламаєш": неопубліковане інтерв'ю загиблої на Донбасі кулеметниці Яни Червоної. ВIДЕО

Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові 01

Автор: 

пам'ять (1183) Харків (5546) меморіальна дошка (190) Ян Осока (1495) 54 окрема бригада (178) Червона (7)


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Топ коментарі
+10
Героям слава!
Смерть ворогам!
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13.10.2020 21:03
+7
Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 259

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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13.10.2020 21:05
+6
Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 3798
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13.10.2020 21:36
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Героям слава!
Смерть ворогам!
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13.10.2020 21:03 Відповісти
Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 259

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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13.10.2020 21:05 Відповісти
Если б не сепары ...ця дівчина ще продовжила свою справу,або родила на світ та виховувала патріотичних дітей.
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13.10.2020 21:28 Відповісти
вдома Яну чекали (не дочекалися) мати, чоловік та двоє маленьких дітей.
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13.10.2020 22:14 Відповісти
за них украинцы отправят в 200ую роту много кацапья и их подстилок .главное чтоб её дети развеяли над Донецком український прапор
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13.10.2020 22:19 Відповісти
так і буде!
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13.10.2020 22:21 Відповісти
Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 3798
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13.10.2020 21:36 Відповісти
Поддиваным зебилам это не понять
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13.10.2020 21:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 2108
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13.10.2020 22:15 Відповісти
Меморіальну дошку загиблій на Донбасі Яні Червоній відкрили в Харкові - Цензор.НЕТ 8975
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13.10.2020 23:09 Відповісти
.
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16.10.2020 21:56 Відповісти
 
 