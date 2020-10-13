ЦИК досрочно распустил Одесский территориальный избирком из-за "многочисленных нарушений закона"

Центральная избирательная комиссия досрочно распустила Одесский территориальный избирком из-за "многочисленных нарушений законодательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Такое решение поддержали 16 членов комиссии.

Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что избирательные комиссии не имеют полномочий оценивать решение суда.

Во время заседания Комиссия рассмотрела отдельные вопросы деятельности Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

В частности, ЦИК отказал в удовлетворении жалоб Одесской городской организации политической партии "Блок Дмитрия Голубова". В них говорилось, в частности, о признании бездействия Одесской городской ТИК такой, что не соответствует требованиям законодательства о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, включенных в единый и территориальные избирательные списки указанной организации политической партии и регистрации Голубова Д.И. кандидатом на должность городского головы, выдвинутого этой организацией.

Решение принято в связи с тем, что на момент рассмотрения Комиссией этих жалоб Одесской городской ТИК приняты соответствующие решения, что указывает на отсутствие предмета обжалования.

Вместе с тем, при рассмотрении данного вопроса Комиссия установила факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК.

В связи с этим ЦИК по собственной инициативе рассмотрел отдельные вопросы ее деятельности. В частности, было установлено, что принимая постановление от 11 октября 2020 № 159 и 160 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организации политической партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией Политической партии "Наш край", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

Таким образом, указанная комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, предоставив оценку документам, представленным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на должность городского головы, выдвинутых указанной местной организацией политической партии.

Следовательно, ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены этим постановлением, могут не позднее 17 часов 14 октября 2020 подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав.

Кроме того, Комиссия обязала Одесскую городскую ТИК после формирования ее нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и с учетом решений судов, вступивших в законную силу. А также - безотлагательно принять предусмотренные избирательным законодательством меры по обеспечению надлежащей организации подготовки и проведения выборов депутатов Одесского городского совета и городского головы. В частности, по обеспечению изготовления соответствующих избирательных бюллетеней, информационных буклетов и информационных плакатов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса.

Вместе с тем Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины мер реагирования.