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Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН , - Кулеба

Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН , - Кулеба

Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал  в twitter

Он отметил: "Украина переизбран в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности".

Кулеба также отметил, что в Совет прошла также и Россия - "известный нарушитель прав человека". По его словам, ее выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе.

Министр добавил, что Украина не позволит РФ злоупотреблять этим местом, чтобы покрывать нарушения прав человека.

Совет по правам человека Организации Объединенных Наций - Международный правозащитный орган в системе ООН, который осуществляет общее исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

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Автор: 

ООН (4156) права человека (986) Кулеба Дмитрий (2880)


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Вот и вся суть этой новости - "Кулеба также отметил, что в Совет прошла также и россия - "известный нарушитель прав человека" . По его словам, ее выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе."
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14.10.2020 00:34 Ответить
паРаша - главный нарушитель прав человека(без кавычек)
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14.10.2020 00:41 Ответить
Выставляют так, что это личная заслуга Кулебы. Мы все знаем, что это заслуга Зе, который дружит с британской разведкой.
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14.10.2020 00:43 Ответить
Вхождение московии в совет по правам человека ООН это все равно что чикатилло назначить воспитателем в детский сад
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14.10.2020 00:57 Ответить
Я так смотрю - удобный человек этот Кулеба. В какую сторону не погладишь, всегда гладко.
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14.10.2020 01:36 Ответить
ООН не более влиятельна и авторитетна, чем Общество Анонимных Алкоголиков....Только масштабнее и денег побольше проедает....Говоритьня без последствий....
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14.10.2020 06:56 Ответить
Вместе с Китаем, Кубой и Россией. Цирк.
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14.10.2020 10:16 Ответить
Короче мы в Совете по правам человека вместе с вошедшей сюда же росией. Я давно подозревала, что за последние 1,5 года мы шагаем в одну ногу с путиным.
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14.10.2020 15:25 Ответить
 
 