Україну переобрали до Ради з прав людини ООН, - Кулеба

Україну переобрали до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter

Він зазначив: "Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки".

Кулеба також зазначив, що до Ради пройшла і Росія - "відомий порушник прав людини". За його словами, її обрали через брак конкуренції в Східноєвропейській групі.

Міністр додав, що Україна не дозволить РФ зловживати цим місцем, щоб покривати порушення прав людини.

Рада з прав людини Організації Об'єднаних Націй - Міжнародний правозахисний орган у системі ООН, який здійснює загальне дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародних документів у сфері прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених ним допоміжних органів.

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