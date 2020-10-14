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Україну переобрали до Ради з прав людини ООН, - Кулеба

Україну переобрали до Ради з прав людини ООН, - Кулеба

Україну переобрали до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав  у Twitter

Він зазначив: "Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки".

Кулеба також зазначив, що до Ради пройшла і Росія - "відомий порушник прав людини". За його словами, її обрали через брак конкуренції в Східноєвропейській групі.

Міністр додав, що Україна не дозволить РФ зловживати цим місцем, щоб покривати порушення прав людини.

Рада з прав людини Організації Об'єднаних Націй - Міжнародний правозахисний орган у системі ООН, який здійснює загальне дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародних документів у сфері прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених ним допоміжних органів.

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Автор: 

ООН (3334) права людини (609) Кулеба Дмитро (3604)


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Вот и вся суть этой новости - "Кулеба также отметил, что в Совет прошла также и россия - "известный нарушитель прав человека" . По его словам, ее выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе."
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14.10.2020 00:34 Відповісти
паРаша - главный нарушитель прав человека(без кавычек)
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14.10.2020 00:41 Відповісти
Выставляют так, что это личная заслуга Кулебы. Мы все знаем, что это заслуга Зе, который дружит с британской разведкой.
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14.10.2020 00:43 Відповісти
Вхождение московии в совет по правам человека ООН это все равно что чикатилло назначить воспитателем в детский сад
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14.10.2020 00:57 Відповісти
Я так смотрю - удобный человек этот Кулеба. В какую сторону не погладишь, всегда гладко.
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14.10.2020 01:36 Відповісти
ООН не более влиятельна и авторитетна, чем Общество Анонимных Алкоголиков....Только масштабнее и денег побольше проедает....Говоритьня без последствий....
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14.10.2020 06:56 Відповісти
Вместе с Китаем, Кубой и Россией. Цирк.
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14.10.2020 10:16 Відповісти
Короче мы в Совете по правам человека вместе с вошедшей сюда же росией. Я давно подозревала, что за последние 1,5 года мы шагаем в одну ногу с путиным.
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14.10.2020 15:25 Відповісти
 
 