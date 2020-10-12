Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім

Часті повені, урагани, посухи та пожежі чітко свідчать про те, що зміна клімату - екзистенційна загроза всьому людству і її потрібно негайно зупинити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.

Генеральний секретар ООН виклав план боротьби з глобальним потеплінням, яке, за його словами, загрожує самому існуванню людської цивілізації.

"Якщо ми не почнемо діяти просто зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", - зазначив він.

Гутерреш нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Попри рекомендації кліматологів, нині це завдання не виконується.

"Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності, - заявив Генсек ООН. - Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні й часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища".

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За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

"В останні 25 років на частку найбагатших 10 відсотків населення світу припадала понад половина викидів вуглецю в атмосферу, - сказав глава ООН, - а на частку найбідніших 50 відсотків - лише сім відсотків. Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливий і сталий світ, але діяти потрібно швидко".

Гутерреш закликав уряди і всю міжнародну спільноту взяти на озброєння простий план, який базується на таких принципах:

- пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;

- відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють довкілля;

- припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

- облік кліматичних ризиків під час ухвалення будь-яких фінансових і політичних рішень;

- глобальне співробітництво в дусі взаємодопомоги і солідарності;

- допомога державам, які опинилися серед таких, що відстають у боротьбі за здоровий клімат на планеті.

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