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Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім

Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім

Часті повені, урагани, посухи та пожежі чітко свідчать про те, що зміна клімату - екзистенційна загроза всьому людству і її потрібно негайно зупинити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.

Генеральний секретар ООН виклав план боротьби з глобальним потеплінням, яке, за його словами, загрожує самому існуванню людської цивілізації.

"Якщо ми не почнемо діяти просто зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", - зазначив він.

Гутерреш нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Попри рекомендації кліматологів, нині це завдання не виконується.

"Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності, - заявив Генсек ООН. - Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні й часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами

За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

"В останні 25 років на частку найбагатших 10 відсотків населення світу припадала понад половина викидів вуглецю в атмосферу, - сказав глава ООН, - а на частку найбідніших 50 відсотків - лише сім відсотків. Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливий і сталий світ, але діяти потрібно швидко".

Гутерреш закликав уряди і всю міжнародну спільноту взяти на озброєння простий план, який базується на таких принципах:

- пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;
- відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють довкілля;
- припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;
- облік кліматичних ризиків під час ухвалення будь-яких фінансових і політичних рішень;
- глобальне співробітництво в дусі взаємодопомоги і солідарності;
- допомога державам, які опинилися серед таких, що відстають у боротьбі за здоровий клімат на планеті.

Також дивіться: "Страйкуй, кохай, клімат захищай": Активісти біля КМДА вимагали зменшити вплив кліматичної кризи на життя людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

глобальне потепління (45) клімат (180) ООН (3334) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+9
Запускайте Гретту.
Генсек ООН Гутерреш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним - Цензор.НЕТ 5236

Она все исправит. Да и родителям подзаработать на ней снова не помешает.
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12.10.2020 12:01
+6
А у уровень загрязнения окружающей среды был такой же как сейчас?? А населения тоже было 7 лярдов?? А выкачка природных ресурсов из недр земли была?? А вмешательство в природные процессы, изменение экосистем тоже были??
А ядерные загрязнения ? А микропластик ??
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12.10.2020 12:11
+5
Тебе наверное низзя, а ему мона. Обычное дело...
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12.10.2020 13:23
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Ну вот этого какраз очень сильно нехватало.
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12.10.2020 11:59 Відповісти
Кому же віддати своє майно на цей раз?
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12.10.2020 12:01 Відповісти
Запускайте Гретту.
Генсек ООН Гутерреш об изменении климата: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним - Цензор.НЕТ 5236

Она все исправит. Да и родителям подзаработать на ней снова не помешает.
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12.10.2020 12:01 Відповісти
Правильно...еще одним последним. Гуттериш учи матчасть. Последних было много.
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12.10.2020 12:03 Відповісти
Видите ли...дружище.....Гуттериш, когда вы вдруг!! ...выйдете на дачу или огород!!??.. и...нечаянно скопав участочек от травы и сорняков, вы, через недельку или две, снова там обнаружите проросшие растения!, крайне агрессивно конкурирующие между собой за ресурсы.
Так вот, с нами, с человечеством, тоже конкурируют за ресурсы, и когда мы мешаем, нас просто убирают. Как? Пошагово расписано в манускрипте Войнича в библиотеке Йеля. Эти методы уборки отработаны тысячелетиями. Нук спросите археологов....они подтвердят.
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Нубира?
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12.10.2020 15:09 Відповісти
Не поможет уже, точка невозврата пройдена.
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12.10.2020 12:04 Відповісти
Точка неповернення не пройдена, життя на планеті вирувало при наяності вуглекислоти у повітрі в лекілька разів більшім ніж зараз.
А от вбивати у собі свиней вже давно потрібно. Викопав - зарий, привіз з собою - прибери. А то що, витворяють українці (пишу з маленької літери) у своїх лісах, не піддається ніякій уяві. Повний срач - пластик, пляшки, будівне сміття. Держава давно не приділяє уваги до навколишнього середовища - вибори, це все, асфальт з фонду щахиста населення від корони, це ВСЕ.
Зебіли ***... (с).
Хоча почалося не при зебілах, але такої вакханалії іліотизму ще не було(
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12.10.2020 17:11 Відповісти
І ще одне, НІКОЛИ З ВУСТ ЗАШИСНИКІВ від глобального потеління не лунають слова про сонячні цикли (а їх багато, з різними термінами циклу). Задайте собі питання - чому?
І ви отримаєте відповідь - тому, що вся енергетика людства не витягуе і на маленьку частку % від інсоляції планети.
Дихайте глибше, слідкуйте ща собою, прибирайте за собою.
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12.10.2020 17:21 Відповісти
наша эгоистичная цивилизация на эти шаги неспособна. всю историю человека постоянные войны, агрессия, жадность, эгоизм. судя по всему она неспособна измениться в сторону мира, миролюбия, добрососедства.... посему эта цивилизация обречена. либо она себя уничтожит каким нибудь ядерным или еще более мощным оружием, либо ее прикончит результат человеческой жизнедеятельности. возможно следующая цивилизация будет умнее и будет иметь более миролюбивую природу
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12.10.2020 12:04 Відповісти
Во время римского климатического оптимума было теплее, чем сейчас, а во время средневекового и атлантического - еще теплее, чем в античности, а у ООН все равно все скоро засохнут и умрут.
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12.10.2020 12:06 Відповісти
А у уровень загрязнения окружающей среды был такой же как сейчас?? А населения тоже было 7 лярдов?? А выкачка природных ресурсов из недр земли была?? А вмешательство в природные процессы, изменение экосистем тоже были??
А ядерные загрязнения ? А микропластик ??
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12.10.2020 12:11 Відповісти
Например, если все эти "ужос-ужосы", смогут насосать еще 5 градусов глобального потепления, то, например, Сахара опять станет зеленой, а если дотянут до мелового климатического оптимума с его концентрацией углекислого газа, то, например, на Аляске опять будет "европейский" климат, а вся планета позеленеет. Кстати, в верхнем меле был наибольший объем биомассы за всю историю Земли, поэтому 7 млрд обезьянок, решивших, что они перенаселили всю планету, можно не пугать.
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12.10.2020 12:35 Відповісти
Для зеленой Сахары нужна вода. Откуда она там появится?! Таяние ледников и повышение температуры мирового океана приводит к разрушению всей экосистемы и гибели микроорганизма, планктона, рыб и всего остального.
Любое кардинальное изменение климата, потепление или похолодание, приводит к гибели существ, населяющих землю.
Мамонты и динозавры не просто так вымерли
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12.10.2020 12:47 Відповісти
Глобальное повышение температуры приводит к такому же глобальному повышению влажности, а похолодания вызывают разрастание тундр, степей и пустынь - Сахара стала пустыней 4-6к лет назад, уничтожив первые цивилизации негроидов.

Мегафауну истребили люди. Динозавры вымерли? А сейчас рядом со мной теропод бегает.
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12.10.2020 13:19 Відповісти
Кстати, поинтересовался архозаврами: описано около 1к видов архозавров мезозоя (хотя это число завышено, т.к. часто детенышей, а они часто значительно отличались от взрослых особей внешним видом и занимаемой экологической нишей, описывали как разные виды, но будем считать 1к), а сейчас только одних ныне живущих теропод описано почти 11к видов - наиболее разнообразный класс амниот.
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12.10.2020 13:52 Відповісти
По любому гражданин панику нагоняет. Почему? А потому что денег хочет. Чего тут спорить то?
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12.10.2020 13:21 Відповісти
В пізнє середньвіччя якраз було похолодання декілька років поспіль, що супроводжувалось голодом, війнами і масовою загибеллю людей.
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12.10.2020 12:31 Відповісти
И мы из этого климатического пессимума XIV-XІX веков сейчас выходим, т.е. мы сейчас наблюдаем глобальное потепление, от которого мы все умрем.
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12.10.2020 12:41 Відповісти
Оон вирішив зупинити еволюцію планети, ну-ну.
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12.10.2020 12:25 Відповісти
Как там написано было на кольце Соломона . " Все пройдет. И это пройдет.." Ничто не вечно во вселенной, когда то и нашему шарику придет конец.. Но с активной" помощью" человеческой популяции это произойдет значительно быстрее.. Кто то раньше говорил о нескольких миллионах лет, потом о тысячах, потом о сотнях.. Теперь вот дошли до десятилетий. Дохозяйствовались одним словом...
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12.10.2020 12:28 Відповісти
Так речь не о конце "шарика", а только нас, млекопитающих.Шарику ещё крутиться и крутиться, флора и фауна как-то приспособятся. А люди при температуре выше 40 град. без спецзащиты не выживут. Я и так этим летом выходила на улицу лишь утром и вечером, наши животные тоже прятались, урожая летних культур почти не было.Кактусы- и те наполовину посохли. Не представляю, что будет при повышении темп. ещё.
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05.12.2020 00:44 Відповісти
Ніякі заходи не допоможуть!!!
Крім обмеження народонаселення Землі до 1людина/км2 суші!
Все інше напівміри і відтермінування агонії людства!!!
Людство пройшло точку повернення, назад шляху немає!!!
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12.10.2020 12:43 Відповісти
Мусор вот проблема и её можно решить а климат он постоянно меняется а генсек ООН левый урод
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12.10.2020 12:46 Відповісти
Через сотни тысяч лет Термомудактели, пережившие глобальное потепление и развившиеся до цивилизации, будут изучать нас по окаменелостям, а назовут наш период »Такжитьнельзяцкая цивилизация», и будут пугать нами своих детей.
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12.10.2020 12:51 Відповісти
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12.10.2020 13:59 Відповісти
Ограничить использование ископаемого топлива?
Шо и попу свою возить на личном авто низзя?
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12.10.2020 13:01 Відповісти
Тебе наверное низзя, а ему мона. Обычное дело...
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12.10.2020 13:23 Відповісти
сабачие упряжки есть, каняки, вирюдлюды, аленя, аднака....
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12.10.2020 14:00 Відповісти
Нє, вилика худоба виробляє багато метану, а це гірше ніж СО
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12.10.2020 15:14 Відповісти
почему "может"?
читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Propovedn/konez.php
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12.10.2020 13:23 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/Propovedn/konez.php конец света
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12.10.2020 13:24 Відповісти
Отправить долбодятла на луну))
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12.10.2020 13:47 Відповісти
ООН грошей вимагає, як і ВОЗ. Ці дві контори самі ненажерливі.
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12.10.2020 14:01 Відповісти
изменения климата остановить невозможно. к ним можно только приспособиться. А вообще, потепления и похолодания были много раз. В последнюю ледниковую эпоху, каких-то 12 000 лет назад севернее Чернигова начиналось оледенение. Вся территория Раши была подо льдом. А нынешняя украинская территория была тундрой, по которой бегали покрытые длинной шерстью мамонты, кости которых люди использовали как балки для подпора крыш полуземлянок. А потом было глобальное потепление, которое в Библии зафиксировано как Всемирный потоп. Мамонты вымерли, люди остались. А еще раньше вымерли или ушли в подземные воды динозавры по причине глобального похолодания. Много чего было.
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12.10.2020 14:26 Відповісти
https://holodomormuseum.org.ua/ru/archive/holodomor-na-donbasse-foto-marka-zhelezniaka/

.
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12.10.2020 15:13 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: - Цензор.НЕТ 1964
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12.10.2020 15:24 Відповісти
маячня... человечество приспособится к новому климату
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12.10.2020 15:45 Відповісти
точно, я теж дивився "Водний світ"
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13.10.2020 01:37 Відповісти
ну то вже перебільшення)
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13.10.2020 01:47 Відповісти
движняк начнется когда затопит лондон и нью-йорк
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12.10.2020 16:05 Відповісти
чем быстрее их затопит тем лучше . что Лондон что Н Й рассадники преступности . человек безсилен перед природой , остановить или прекратить что-либо он не может . Но некоторые кретины хотят на этом заработать
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12.10.2020 21:16 Відповісти
Изменение климата не остановить . Это естественный природный процесс наблюдаемый на Земле миллиарды лет .
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12.10.2020 21:10 Відповісти
Що тут можна сказати - гуманізм вбиває планету.
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13.10.2020 01:36 Відповісти
 
 