Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім
Часті повені, урагани, посухи та пожежі чітко свідчать про те, що зміна клімату - екзистенційна загроза всьому людству і її потрібно негайно зупинити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООН.
Генеральний секретар ООН виклав план боротьби з глобальним потеплінням, яке, за його словами, загрожує самому існуванню людської цивілізації.
"Якщо ми не почнемо діяти просто зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", - зазначив він.
Гутерреш нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Попри рекомендації кліматологів, нині це завдання не виконується.
"Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності, - заявив Генсек ООН. - Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні й часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища".
За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.
"В останні 25 років на частку найбагатших 10 відсотків населення світу припадала понад половина викидів вуглецю в атмосферу, - сказав глава ООН, - а на частку найбідніших 50 відсотків - лише сім відсотків. Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливий і сталий світ, але діяти потрібно швидко".
Гутерреш закликав уряди і всю міжнародну спільноту взяти на озброєння простий план, який базується на таких принципах:
- пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;
- відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють довкілля;
- припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;
- облік кліматичних ризиків під час ухвалення будь-яких фінансових і політичних рішень;
- глобальне співробітництво в дусі взаємодопомоги і солідарності;
- допомога державам, які опинилися серед таких, що відстають у боротьбі за здоровий клімат на планеті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Она все исправит. Да и родителям подзаработать на ней снова не помешает.
Так вот, с нами, с человечеством, тоже конкурируют за ресурсы, и когда мы мешаем, нас просто убирают. Как? Пошагово расписано в манускрипте Войнича в библиотеке Йеля. Эти методы уборки отработаны тысячелетиями. Нук спросите археологов....они подтвердят.
А от вбивати у собі свиней вже давно потрібно. Викопав - зарий, привіз з собою - прибери. А то що, витворяють українці (пишу з маленької літери) у своїх лісах, не піддається ніякій уяві. Повний срач - пластик, пляшки, будівне сміття. Держава давно не приділяє уваги до навколишнього середовища - вибори, це все, асфальт з фонду щахиста населення від корони, це ВСЕ.
Зебіли ***... (с).
Хоча почалося не при зебілах, але такої вакханалії іліотизму ще не було(
І ви отримаєте відповідь - тому, що вся енергетика людства не витягуе і на маленьку частку % від інсоляції планети.
Дихайте глибше, слідкуйте ща собою, прибирайте за собою.
А ядерные загрязнения ? А микропластик ??
Любое кардинальное изменение климата, потепление или похолодание, приводит к гибели существ, населяющих землю.
Мамонты и динозавры не просто так вымерли
Мегафауну истребили люди. Динозавры вымерли? А сейчас рядом со мной теропод бегает.
Крім обмеження народонаселення Землі до 1людина/км2 суші!
Все інше напівміри і відтермінування агонії людства!!!
Людство пройшло точку повернення, назад шляху немає!!!
Шо и попу свою возить на личном авто низзя?
читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Propovedn/konez.php
.