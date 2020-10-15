Из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 миллионов, - ООН

Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Такого резкого роста не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, передает Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19 ложится двойным бременем на плечи беднейших жителей мира", - подчеркнул Генсек. По его словам, они в наибольшей степени подвержены риску заражения вирусом и практически не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию.

"К тому же по последним оценкам, в этом году последствия пандемии могут привести к тому, что число людей, живущих в нищете, увеличится примерно на 115 миллионов человек…", - предупредил Гутерреш.

Он добавил, что в наиболее уязвимом положении оказались женщины, поскольку они в большей мере подвержены опасности потерять работу и остаться без социальной поддержки.

"В нынешней уникальной ситуации мы должны приложить особые усилия для ликвидации нищеты. Пандемия ставит нас перед необходимостью действовать сообща", - сказал глава ООН.

Гутерреш призвал власти всех стран ускорить экономические преобразования, направленные на восстановление, и при этом опираться на экологически безопасные и устойчивые технологии. Глава ООН рекомендовал лидерам стран взять на вооружение "принципиально новые программы социальной защиты, охватывающие людей, занятых в неформальном секторе".

"Единственный безопасный выход из ситуации, в которой мы оказались вследствие пандемии, - это объединить наши усилия для решения общих задач", - сказал Генсек.

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