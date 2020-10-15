Через пандемію кількість незаможних зросте на 115 мільйонів, - ООН
Через пандемію найближчим часом кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, збільшиться приблизно на 115 мільйонів. Такого різкого зростання не відбувалося вже упродовж кількох десятиліть.
Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, передає Цензор.НЕТ.
"Пандемія COVID-19 лягає подвійним тягарем на плечі найбідніших жителів світу", - підкреслив Генсек. За його словами, вони найбільшою мірою схильні до ризику зараження вірусом і практично не мають доступу до якісного медичного обслуговування.
"До того ж за останніми оцінками, в цьому році наслідки пандемії можуть привести до того, що кількість людей, що живуть в злиднях, збільшиться приблизно на 115 мільйонів осіб ...", - попередив Гутерреш.
Він додав, що в найбільш уразливому становищі опинилися жінки, оскільки вони більшою мірою схильні до небезпеки втратити роботу і залишитися без соціальної підтримки.
"У нинішній унікальній ситуації ми повинні докласти особливих зусиль для ліквідації бідності. Пандемія ставить нас перед необхідністю діяти спільно", - сказав глава ООН.
Гутерреш закликав владу всіх країн прискорити економічні перетворення, спрямовані на відновлення, і при цьому спиратися на екологічно безпечні і стійкі технології. Глава ООН рекомендував лідерам країн взяти на озброєння "принципово нові програми соціального захисту, що охоплюють людей, зайнятих у неформальному секторі".
"Єдиний безпечний вихід із ситуації, в якій ми опинилися внаслідок пандемії, - це об'єднати наші зусилля для вирішення спільних завдань", - сказав Генсек.
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