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Новини Коронавірус і карантин
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Через пандемію кількість незаможних зросте на 115 мільйонів, - ООН

Через пандемію кількість незаможних зросте на 115 мільйонів, - ООН

Через пандемію найближчим часом кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, збільшиться приблизно на 115 мільйонів. Такого різкого зростання не відбувалося вже упродовж кількох десятиліть.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, передає Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19 лягає подвійним тягарем на плечі найбідніших жителів світу", - підкреслив Генсек. За його словами, вони найбільшою мірою схильні до ризику зараження вірусом і практично не мають доступу до якісного медичного обслуговування.

"До того ж за останніми оцінками, в цьому році наслідки пандемії можуть привести до того, що кількість людей, що живуть в злиднях, збільшиться приблизно на 115 мільйонів осіб ...", - попередив Гутерреш.

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Він додав, що в найбільш уразливому становищі опинилися жінки, оскільки вони більшою мірою схильні до небезпеки втратити роботу і залишитися без соціальної підтримки.

"У нинішній унікальній ситуації ми повинні докласти особливих зусиль для ліквідації бідності. Пандемія ставить нас перед необхідністю діяти спільно", - сказав глава ООН.

Гутерреш закликав владу всіх країн прискорити економічні перетворення, спрямовані на відновлення, і при цьому спиратися на екологічно безпечні і стійкі технології. Глава ООН рекомендував лідерам країн взяти на озброєння "принципово нові програми соціального захисту, що охоплюють людей, зайнятих у неформальному секторі".

"Єдиний безпечний вихід із ситуації, в якій ми опинилися внаслідок пандемії, - це об'єднати наші зусилля для вирішення спільних завдань", - сказав Генсек.

Автор: 

бідність (143) карантин (18172) ООН (3337) Гутерріш Антоніу (388) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Голодные дети поволжья. Да и работать наверно не пробовали ?
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15.10.2020 09:40 Відповісти
Що цікаво, про Поволжжя верещали на ввесь світ, а за Україну мовчок.
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15.10.2020 09:44 Відповісти
За похлёбку даже рабы не работали, их хорошо кормили, лечили, причём бесплатно, потому что если он умрет, надо другого покупать. А у нас полно бесплатных. Они ещё и коммуналку платят, обогащая миллиардами олигархов.
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15.10.2020 10:00 Відповісти
"Лечение от короновируса превратит 115 миллионов людей в нищих"

Судя по стоимости лечения и количества больных в США медицинская мафия уже только в США ТРИЛЛИОН долларов поимела
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15.10.2020 09:49 Відповісти
У нас тут и без пандемии бедность закончилась, как нам обещали... наступила нищета, 80%, а то и более, пенсионеров- нищие, их пенсии ниже прожиточного минимума в два раза!!!! Такие грамотеи у власти, что скоро последнее распродадут, причём без "молотка", и посваливают, как попередники типа гонтаревой, яценюка... Пока есть что продавать вся саранча здесь, и на народ, и не а страну, им наплевать.
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15.10.2020 09:57 Відповісти
 
 