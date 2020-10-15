Через пандемію кількість незаможних зросте на 115 мільйонів, - ООН

Через пандемію найближчим часом кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, збільшиться приблизно на 115 мільйонів. Такого різкого зростання не відбувалося вже упродовж кількох десятиліть.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, передає Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19 лягає подвійним тягарем на плечі найбідніших жителів світу", - підкреслив Генсек. За його словами, вони найбільшою мірою схильні до ризику зараження вірусом і практично не мають доступу до якісного медичного обслуговування.

"До того ж за останніми оцінками, в цьому році наслідки пандемії можуть привести до того, що кількість людей, що живуть в злиднях, збільшиться приблизно на 115 мільйонів осіб ...", - попередив Гутерреш.

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Він додав, що в найбільш уразливому становищі опинилися жінки, оскільки вони більшою мірою схильні до небезпеки втратити роботу і залишитися без соціальної підтримки.

"У нинішній унікальній ситуації ми повинні докласти особливих зусиль для ліквідації бідності. Пандемія ставить нас перед необхідністю діяти спільно", - сказав глава ООН.

Гутерреш закликав владу всіх країн прискорити економічні перетворення, спрямовані на відновлення, і при цьому спиратися на екологічно безпечні і стійкі технології. Глава ООН рекомендував лідерам країн взяти на озброєння "принципово нові програми соціального захисту, що охоплюють людей, зайнятих у неформальному секторі".

"Єдиний безпечний вихід із ситуації, в якій ми опинилися внаслідок пандемії, - це об'єднати наші зусилля для вирішення спільних завдань", - сказав Генсек.