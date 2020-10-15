Госрыбагентство снова планирует проведение "предательской" украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Бабин
Экс-представитель президента в АРК Борис Бабин завил о том, что Госагентство рыбного хозяйства Украины проводит скайп-переговоры с российской стороной, что я вляется "подготовительной стадией" сессии украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове.
Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Бабина, очередное проведение "украинского-российской комиссии по рыболовству было запланировано, как и в прошлом году, по скайпу в режиме "Бердянск-Ростов". Называли дату 15 октября", однако из-за поднятого шума, мероприятие перенесли.
"Сейчас идет торг за то, будет ли до сессии принято распоряжение правительства, чтобы "прикрыться", или же эту позорную комиссию проведут пока без "юридического зонтика"", - пишет Бабин.
Он также сообщил, что 14 октября в Бердянске "уже состоялись скайп-переговоры по "научным вопросам" с россиянами. Как подготовительная стадия сессии комиссии".
"Скорее всего очередной сеанс предательства национальных интересов по скайпу состоится 20 октября", - добавил Бабин.
Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.
Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.
"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.
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