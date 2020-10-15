Госрыбагентство снова планирует проведение "предательской" украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Бабин

Экс-представитель президента в АРК Борис Бабин завил о том, что Госагентство рыбного хозяйства Украины проводит скайп-переговоры с российской стороной, что я вляется "подготовительной стадией" сессии украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бабина, очередное проведение "украинского-российской комиссии по рыболовству было запланировано, как и в прошлом году, по скайпу в режиме "Бердянск-Ростов". Называли дату 15 октября", однако из-за поднятого шума, мероприятие перенесли.

"Сейчас идет торг за то, будет ли до сессии принято распоряжение правительства, чтобы "прикрыться", или же эту позорную комиссию проведут пока без "юридического зонтика"", - пишет Бабин.

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Он также сообщил, что 14 октября в Бердянске "уже состоялись скайп-переговоры по "научным вопросам" с россиянами. Как подготовительная стадия сессии комиссии".

"Скорее всего очередной сеанс предательства национальных интересов по скайпу состоится 20 октября", - добавил Бабин.

Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.

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Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.