Держрибагентство знову планує проведення "зрадницької" українсько-російської комісії з рибальства на Азові, - Бабін

Експредставник президента в АРК Борис Бабін завив про те, що Держагентство рибного господарства України проводить скайп-переговори з російською стороною, а це - "підготовча стадія" сесії українсько-російської комісії з рибальства на Азові.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Бабіна, чергове проведення "українсько-російської комісії з рибальства було заплановано, як і в минулому році, скайпом у режимі "Бердянськ-Ростов". Називали дату 15 жовтня", однак через здійнятий шум, захід перенесли.

"Зараз йде торг за те, чи буде до сесії прийнято розпорядження уряду, щоб "прикритися", або ж цю ганебну комісію проведуть поки без "юридичної парасольки"", - пише Бабін.

Він також повідомив, що 14 жовтня в Бердянську "вже відбулися скайп-переговори щодо "наукових питань" з росіянами. Як підготовча стадія сесії комісії".

"Швидше за все черговий сеанс зради національних інтересів по скайпу відбудеться 20 жовтня", - додав Бабін.

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Як повідомлялося раніше, у відповіді на запит "Цензор.НЕТ" у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі, посилаються на Конвенцію ООН. У МЗС не коментують питання про те, за якими адмінмежами будуть розподілені квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

Нагадаємо, що раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що 23 жовтня 2018 року, в результаті прямого втручання кількох народних депутатів і його в тому числі, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання і обмін документами пройшли ... по дипломатичних каналах ", - написав Чубаров.