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Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму

Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму

Росриболовство зняло заборону на любительський і спортивний лов бичків біля берегів окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

При цьому у відомстві зазначили, що мінімальний розмір бичків, що вилювлюються, має бути не менше 10 см, а добова норма видобутку бичків для одного громадянина під час здійснення любительського рибальства становить 5 кг.

"Перелов загрожує безвідповідальному рибалці як штрафними санкціями, так і відшкодуванням шкоди, заподіяної водним біоресурсам. За кожен екземпляр бичка, незалежно від розміру та ваги, доведеться заплатити 55 рублів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку літа в Криму набрала чинності заборона на любительський лов чорноморських креветок і збір мідій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик
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Топ коментарі
+27
собирать бычки разрешить планируют?
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21.06.2020 18:20
+27
Оккупанты разрешили ловить бычков у берегов Крыма - Цензор.НЕТ 6901
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21.06.2020 18:21
+12
Міняти відро бичків на відро води.
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21.06.2020 18:28
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собирать бычки разрешить планируют?
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21.06.2020 18:20 Відповісти
Дохлых
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21.06.2020 18:21 Відповісти
Оккупанты разрешили ловить бычков у берегов Крыма

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а валежник собирать? С бічков хорошие щи получатся-наваристые.
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21.06.2020 18:50 Відповісти
"Аншлаг" от отдыхающих в Евпатории.
https://twitter.com/i/status/1274646147286609920
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21.06.2020 18:23 Відповісти
А у нас?
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21.06.2020 18:31 Відповісти
Только от папирос "Прибой"!
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21.06.2020 18:42 Відповісти
Жрать то хочется в говени
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21.06.2020 18:20 Відповісти
Оккупанты разрешили ловить бычков у берегов Крыма - Цензор.НЕТ 6901
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21.06.2020 18:21 Відповісти
да?
а потом тех баранов, которые повелись, выменивать из плена как диверсантов ???
или обменивать на сидящих на зонах сепаров и убийц???
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21.06.2020 18:25 Відповісти
Міняти відро бичків на відро води.
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21.06.2020 18:28 Відповісти
😂
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21.06.2020 18:30 Відповісти
є ні! на вагу... чи ні?
скільки штук у відро влізе?
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21.06.2020 18:35 Відповісти
проблемы индейцев шерифа не волнуют...
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21.06.2020 18:26 Відповісти
Мож дипломатические отношения разорвать? А ну нет, они ж бычки все-таки разрешили ловить, чай, не гестапо какое-то.
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21.06.2020 18:28 Відповісти
Етауспєх, ящєтаю!
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21.06.2020 18:35 Відповісти
После солених бичків піть хотца...хорошо, что асвабад тели найшли маріанскую впадіну в горах Криму
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21.06.2020 18:37 Відповісти
Тепер точно не вернуться в Україну
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21.06.2020 18:38 Відповісти
Нах кому ті бички потрібні) одні кістки та голова...)))
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21.06.2020 18:43 Відповісти
Я предпочетаю морскую рыбу Аргентину
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21.06.2020 18:45 Відповісти
Уха вкусная из них.
А в голове - щеки мясистые.
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22.06.2020 05:49 Відповісти
у Меня кот бычки не хочет есть ,только Вискас давай
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21.06.2020 18:43 Відповісти
Попробуй кормить один раз в неделю...
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21.06.2020 19:45 Відповісти
гавно а не рыба
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21.06.2020 18:44 Відповісти
жрать в Крыму нечего вот и разрешили
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21.06.2020 18:46 Відповісти
Неправда.
Сушить бычков мы не сушили, а уха из свежевыловленных бычков отличная.
С помидоркой и укропом ( и весь остальной набор).
Жарить бычков будет только глупец, рыба нежная, разваливается, а в уху - самое то, что нужно.
Ловили мы в основном со скал, на виноградных улиток в качестве наживки.
Ловили строго на уху и пару бычков хозяйскому безыменному коту, именуемому нами "бедное животное". Жрать бычков "бедное животное" начинало с головы (там мясистые щеки), а нажравшись, "бедное животное" *********** форму цилиндрическую, а в месте желудка - шарообразную, лежало в тенечке и стонало от переедания (хозяева "бедное животное" не кормили, полагая, что само себе пропитание найдет. И это то, что нам нужно знать об умственном развитии населения, заселевшего Крым, которые просило: "ПутЕн, введи").
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22.06.2020 05:48 Відповісти
.... когда то рыбой славилась Одесса ,была кефаль и скумбрия была ,теперь мы жарим рыбу из под пресса , с аппетитной кличкой кэмбела , так вот и кембела нет , а на без рыбье и рак рыба , еще раз бычок не рыба, и в гастронамическом ряду занимает почетные последние места
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22.06.2020 09:01 Відповісти
Невероятно! А раньше и валежник разрешили собирать... Воистину, Россия - великая держава!
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21.06.2020 18:46 Відповісти
Они газ качают с наших месторождений в Чёрном море. Да ещё и при помощи наших супер дорогих ( благодаря бойке) вышек.
Что тут удивляться, что они воруют рыбу.
Сволочи, сэр.
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21.06.2020 18:46 Відповісти
Газ с вышек и раньше потреблялся в Крыму и сейчас там потребляется, а Крым это Украина! Так что никакого воровства по факту нет.
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21.06.2020 18:49 Відповісти
Ах вот оно что! То есть кацапы качают наш газ, окружили наши месторождения своими военными пагаными ржавыми лоханками- и, оказывается, 'не воруют'? Крым - это оккупированная Украина, а это две большие разницы.
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21.06.2020 18:53 Відповісти
Согласно Женевской конвенции оккупант может использовать любые ресурсы оккупированной территории.
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21.06.2020 19:01 Відповісти
Та ты шо! Так прямо и сказано в Женевской конвенции? Что 'может'.
Или это уже редакция путена?
Он уже историю второй мировой переделал , теперь взялся за женевскую конвенцию ?
Ещё соловьева цитату с подтверждением этой 'истины' приведи.
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21.06.2020 19:07 Відповісти
Прямо так и сказано.
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21.06.2020 19:11 Відповісти
Недвижимое государственное имущество (здания, земля) не подлежит присвоению, однако может использоваться и управляться оккупирующей державой при условии сохранения его ценности. Любой ущерб в результате такого использования должен быть возмещен. Нефть и газ относится к недвижимому имуществу, следовательно не подлежит присвоению в пользу оккупирующей державы. Наоборот, последняя обязана поддерживать нефтяные скважины и другие объекты в надлежащем состоянии.
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21.06.2020 19:37 Відповісти
буков: Нефть и газ относится к недвижимому имуществу
Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 1251
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21.06.2020 20:56 Відповісти
В Крыму население жрать захочет, так и мидий, через себя весь слив в акваторию фильтрующих, всю канализацию крымскую через себя пропускающих, собирать на еду начнет.
Тиф от тех мидий с ЮБК получить пара пустяков.
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22.06.2020 05:51 Відповісти
так путин хочет решить продовольственную проблему в Крыму
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21.06.2020 18:47 Відповісти
валежник разрешили ловить, бычки собирать ,к чему бы это ?
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21.06.2020 18:49 Відповісти
Это еще один пупкинский прорыв, после разрешения холопам собирать валежник!!
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21.06.2020 18:50 Відповісти
Салат из медуз

Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 1250
225 г соленых медуз;
1 большой огурец, нарезанный тонкой соломкой;
1 ст. л. арахисового масла;
1 ст. л. соевого соуса;
1 ст. л. уксуса;
1 ст. л. сахара,
1 ч. л. кунжутного масла;
сбрызнуть острым маслом из перца чили.

Промойте медуз: держите под проточной водой в течение 20 минут (или пока не уйдет соленый вкус). Затем нарежьте медузы соломкой. Положите их в кипящую воду на 5 секунд, после этого промойте в холодной воде, потом дайте воде стечь. Нарежьте огурец и разложите его на сервировочной тарелке. Сверху положите медузы. В миске смешайте остальные ингредиенты и подавайте соус к салату.Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 5273
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21.06.2020 18:52 Відповісти
фу ! какая гадость !
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21.06.2020 18:54 Відповісти
салат с соплями
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21.06.2020 18:54 Відповісти
Рекомендацию с проточной водой следует опустить...
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21.06.2020 18:59 Відповісти
с водой . особенно проточной . у них там не очень . морская или вода из лужи годится ?
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21.06.2020 19:08 Відповісти
Если в сутки кушать больше 5 кг бычков, то придется пить очень много воды.
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21.06.2020 18:56 Відповісти
ваш опыт будет учтен лаптями
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21.06.2020 18:57 Відповісти
жрать захотят и тараканов будут есть
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21.06.2020 18:58 Відповісти
Ще два роки тому у Львові продавали їх по 30-ть гриваків за кг.І лишень на Привокзальному ринку...Супер рибьошка...Чистиш навіть без ножа,відриваєш голову,пальцем викидаєш кишки,кілька раз полощеш,в муку і жариш на оліі...Січеш цибульку,моркву і шарами з рибою укладуєш в скороварку...Заливаєш то все кисло-солодким томатним соком,в який попередньо розколочуєш трохи муки для густоти...Годинку на малому вогні - і вже ніхто не скаже,що "гавно риба"...
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21.06.2020 18:58 Відповісти
попробуй морскую рыбу Аргентину , мясо чисто белое
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21.06.2020 19:00 Відповісти
Почему бычки ето гавно-рыба? Я обожаю бычков и жаренных и вяленных и сушеных. Главное чтобы они были свежими а не 5 раз перемороженными. Повкуснее той х***ни типо карпов и толстолоба которую у нас на базарах продают.
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21.06.2020 19:18 Відповісти
В мене слина потекла на етапі - в борошно і жарити на олії... Мені цього більше ніж достатньо. Файна риба
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21.06.2020 19:54 Відповісти
У нас при жарке бычки разваливались в кашу.
Вы их, вероятно, практически во фритюре жарили, а мы масло в Перестройку жалели, много не лили.
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22.06.2020 05:54 Відповісти
в смисле разрешили, оператор у вас там з головою все на місці, що задибільні заголовки？бутусов слідкуйте за персоналом, пишуть і на оргфорграфію болт ложили
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21.06.2020 18:59 Відповісти
и валежник разрешили ловить
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21.06.2020 19:01 Відповісти
Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 4741
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21.06.2020 19:25 Відповісти
И пити воду по 100 грамів теж....Крим - 10 000 000 туристів до 2020 року!!
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21.06.2020 19:00 Відповісти
он ушел на глубину,а разрешили у берега
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21.06.2020 19:01 Відповісти
Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 992
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21.06.2020 19:12 Відповісти
Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 1070
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21.06.2020 19:46 Відповісти
Вот он, триумф расейской демократии!
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21.06.2020 19:21 Відповісти
Прийде час і наша нацгвардія ловитиме "російських биків" по цілому Криму.
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21.06.2020 19:46 Відповісти
Ну благодетели разрешили ловить бычков. А бычки им разрешили?
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21.06.2020 19:55 Відповісти
С*ки кацапские загубили завод в Керчи,который делал очень вкусные консервы,,Бычки в томате,,
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21.06.2020 20:32 Відповісти
Уже в этом году несколько раз ел крымских бычков в томате. Правда не запомнил из какого города.
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21.06.2020 21:48 Відповісти
Сыктывкара,наверное. Или Белорусские бычки. Все у вас на России ненастоящее
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21.06.2020 23:31 Відповісти
К концу лета и лов сусликоФФ дозволят.
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21.06.2020 21:00 Відповісти
Скоро раша окончательно потеряет Дальний восток и Сибирь которые славятся огромным количеством рыбы. Так что черноморские бычки скоро станут деликатесом для большинства эрэфян.
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21.06.2020 21:15 Відповісти
скоро мочу разрешат пить.....
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21.06.2020 21:35 Відповісти
Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму - Цензор.НЕТ 4553
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21.06.2020 22:22 Відповісти
Спортивная ловля бычков, спортивный поиск воды и электричества в розетке.
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22.06.2020 12:25 Відповісти
 
 